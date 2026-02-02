Bitcoin je tijekom vikenda snažno pao, u četiri mjeseca izgubio oko 40 posto vrijednosti - Monitor.hr
Kupaca nema, panike ima

Bitcoin je tijekom vikenda snažno pao, u četiri mjeseca izgubio oko 40 posto vrijednosti

Bitcoin je tijekom vikenda snažno pao i u ponedjeljak na azijskim tržištima skliznuo ispod 75.000 dolara, što je najniža razina u deset mjeseci. U samo četiri mjeseca izgubio je oko 40% vrijednosti u odnosu na vrhunac iz 2025. godine. Pad su potaknuli izostanak kupaca, odljevi iz američkih spot ETF-ova i likvidacije vrijedne stotine milijuna dolara. Dodatnu nesigurnost stvorile su poruke FED-a o zadržavanju kamatnih stopa, jačanje dolara i političke najave iz SAD-a. Analitičari upozoravaju da je moguć daljnji pad. Lider, Bug


05.01. (15:00)

Zasad investiraj, poslije ćeš plaćat

Bitcoin kao valuta budućnosti: zasad se slabo koristi, iako se prošle godine dogodio iskorak

Glavni razlog je velika volatilnost, zbog koje je nepraktičan i nepredvidiv za maloprodaju, unatoč tome što su transakcije tehnički brze i jednostavne. Njegova šira vrijednost sve se više veže uz blockchain tehnologiju, koja omogućuje automatizirana i sigurna plaćanja u energetici, mobilnosti i infrastrukturi. Pravi proboj bitcoina dogodio se 2024. i 2025. kroz američke regulatorne odluke, osobito odobrenje bitcoin-ETF-ova, čime je postao priznata investicijska imovina. Cijena mu je dosezala povijesne vrhunce, ali stručnjaci upozoravaju da bez stabilne regulacije i jasne namjene ne može zamijeniti klasični novac. Vjerojatnija budućnost su digitalne valute središnjih banaka, dok bitcoin zasad ostaje prvenstveno investicija. DW

29.12.2025. (18:00)

Bikovi na steroidima, medvjedi na bolovanju

Bitwise: Iduća bi godina mogla srušiti kripto-pravila, Bitcoin izgledno ulazi u zrelu fazu rasta

Bitwise, američka investicijska tvrtka specijalizirana za kripto-imovinu, u izvješću The Year Ahead predviđa da se klasični četverogodišnji ciklus bitcoina gasi te da bi 2026. mogla donijeti nove povijesne maksimume, unatoč očekivanoj „kripto-zimi“. ETF-ovi i institucionalni kapital trebali bi stabilizirati cijene, čak do razine manje volatilne od tehnoloških dionica. Kripto-dionice mogle bi nadmašiti Big Tech, Polymarket snažno rasti, a DeFi servisi postati „ETF-ovi 2.0“. Bitcoin se pritom sve više profilira kao digitalno zlato. Bug

20.10.2025. (22:00)

Kad fiat zakuha, Bitcoin se hladi u sefu

Hiperbitcoinizacija možda već tiho počinje – institucije napuštaju fiat, okreću se Bitcoinu

Makroinvestitor Dan Tapiero upozorava na moguće početke hiperbitcoinizacije usred rasta cijene zlata, slabljenja fiat valuta i sve većeg institucionalnog interesa za Bitcoin. Cijena zlata probila je povijesne rekorde, dok Bitcoin bilježi povlačenje s burzi i rast hashratea. Investitori traže sigurnost u “tvrdoj” imovini, a sve više institucionalnih fondova uključuje Bitcoin u svoje portfelje. Skok povjerenja u digitalnu imovinu sugerira da se monetarna promjena već događa – tiho, ali neizbježno. CryptoSlate, Index

18.08.2025. (14:00)

Kad memecoin vrišti na Redditu, ozbiljni projekti šapću na GitHubu

Solana, Ethereum i ekipa: tko je sljedeća kripto zvijezda?

Analitičari sve više ističu projekte s pravom infrastrukturom i korisnošću, a ne memecoine koji su trenutačno u trendingu. Best Wallet nudi alat za praćenje takvih prilika – od GitHub aktivnosti do ETF prijava – štiteći korisnike od prijevara i “rug pullova”. Solana se spominje kao favorit uz Ethereum, dok Chainlink, projekti RWA i AI integracije dobivaju pažnju zbog stvarnih slučajeva upotrebe. Institucionalna podrška i potencijalni ETF-ovi mogli bi potaknuti sljedeći veliki rast tržišta. Poslovni

13.08.2025. (12:00)

Tisuće litara vode za par bajtova u oblaku

Ekoštetočina bitcoin: Za nastanak kriptovalute troši se više vode nego što je godišnje potroši 300 milijuna ljudi

Da je bitcoin država, bio bi 24. po redu po potrošnji električne energije, s globalnim udjelom od 0,6 posto. Takozvano rudarenje kriptovaluta ne odnosi se na fizičko rudarenje već na energetski izrazito intenzivan proces verificiranja transakcija putem rješavanja složenih kriptografskih problema, za što su potrebni jaki kompjutori, a kada se oni riješe ulagači su nagrađeni bitcoinima ili nekom drugom kriptovalutom. Samo jedna transakcija bitcoina generira emisije stakleničkih plinova ekvivalentne vožnji benzinskog automobila između 1.600 i 2.600 kilometara ili avionskom letu od Amsterdama do New Yorka. Na bitcoin 2021. godine potrošeno je 1,6 bilijuna litara vode. Podijeljeno na transakcije, jedna jedina transakcija bitcoina konzumira 16 tisuća litara vode, dovoljno da se napuni manji bazen. Novosti

15.07.2025. (20:00)

Anoniman, ali pun k’o brod

Misteriozni Satoshi Nakamoto uskoro među 10 najbogatijih ljudi svijeta

Kad je prvi put lansiran bitcoin, anonimna osoba ili tim ljudi koji djeluju pod imenom Satoshi Nakamoto za sebe je izrudarila i zadržala oveću količinu bitcoina, u novčaniku ima oko milijun bitocina. Najnoviji val porasta vrijednosti bitcoina pogurao je tu kriptovalutu na nove vrhunce, pa izraženo u dolarima on danas vrijedi više od 121.000 dolara. Samim time Satoshijevo se bogatstvo popelo na preko 133 milijarde američkih dolara. To misterioznog tvorca bitcoina svrstava u sam vrh najbogatijih ljudi svijeta. Prema Bloombergu, smjestio bi se s tim iznosom na 12. mjesto, između tehnoloških poduzetnika Michaela Della (137 milijardi, 11. mjesto) i Billa Gatesa (123 milijarde, službeno 12. mjesto). Bug

05.06.2025. (01:00)

Titanic svira, a Robert kupuje Bitcoin

Kiyosaki: Dolazi Velika depresija 2.0, spas je u Bitcoinu i plemenitim metalima

Robert Kiyosaki, čovjek koji je predvidio kolaps ekonomije 2008. godine i autor bestselera Bogati otac, siromašni otac, upozorava da SAD ide prema gospodarskoj katastrofi većoj od Velike depresije. Navodi eksploziju kreditnih dugova, rast državnog duga, nezaposlenosti i gubitak mirovinske štednje kao znakove kraha. Preporučuje ulaganje u Bitcoin, zlato i srebro kao zaštitu, predviđajući da će do 2035. jedan Bitcoin vrijediti preko milijun dolara. Upozorenje zaključuje riječima: “Ne recite da vas nisam upozorio.” Index

08.01.2025. (13:00)

Rudnik zlata ili samo rudnik

Kripto predviđanja za 2025.: bitcoin na vrtoglavom putu, neki predviđaju blagi pad, dok drugi višestruki rast

Bitcoin je 2024. nadmašio američke dionice, ali analitičari su podijeljeni oko njegovih izgleda u 2025. Peter Brandt predviđa pad na 78.000 dolara, dok CoinShares i Standard Chartered vide mogućnosti korekcije na 80.000 dolara, odnosno rast do 200.000 dolara. Nexus optimistično cilja 250.000 dolara zahvaljujući institucionalnom usvajanju. Unatoč volatilnosti, bitcoin se i dalje smatra potencijalnom imovinom za portfelje, ali investitori bi trebali sami istražiti prije ulaganja. Lider

24.12.2024. (09:00)

Pa baš kad smo pomislili da smo sigurni...

Kako će računala budućnosti možebitno rastopiti vaš bitcoin trezor

Već se duže piše kako “Kvantna apokalipsa dolazi”, a odnosi se na mogući budući scenarij u kojem kvantna računala postaju dovoljno snažna da s lakoćom probiju trenutne metode enkripcije. To bi moglo dovesti do masovnog narušavanja privatnosti i sigurnosti na Internetu, uzrokujući značajne poremećaje u financijskim sustavima, vladinoj komunikaciji i drugim osjetljivim podacima. Sve brži razvoj kvantnih računala, poput Googleovog čipa Willow, otvara mogućnost hakiranja kriptovaluta koristeći kvantnu tehnologiju. Bitcoin, temeljen na kriptografiji javnog ključa, mogao bi postati ranjiv, osobito za adrese s izloženim ključevima. Stručnjaci upozoravaju na gubitke u bilijunima dolara i moguće ekonomske krize, no ističu da još ima vremena za prilagodbu mreže otpornim oblicima enkripcije. Za sada, prijetnja ostaje tempirana bomba. Bug