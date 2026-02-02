Kupaca nema, panike ima
Bitcoin je tijekom vikenda snažno pao, u četiri mjeseca izgubio oko 40 posto vrijednosti
Bitcoin je tijekom vikenda snažno pao i u ponedjeljak na azijskim tržištima skliznuo ispod 75.000 dolara, što je najniža razina u deset mjeseci. U samo četiri mjeseca izgubio je oko 40% vrijednosti u odnosu na vrhunac iz 2025. godine. Pad su potaknuli izostanak kupaca, odljevi iz američkih spot ETF-ova i likvidacije vrijedne stotine milijuna dolara. Dodatnu nesigurnost stvorile su poruke FED-a o zadržavanju kamatnih stopa, jačanje dolara i političke najave iz SAD-a. Analitičari upozoravaju da je moguć daljnji pad. Lider, Bug