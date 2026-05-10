Bitcoin ponovno snažno raste: Probijena psihološka granica, trgovci čekaju potvrdu novog trenda
Danas (07:00)

Tko voli lutriju više nego klasično ulaganje

Bitcoin je premašio 81.000 USD, potaknut snažnom institucionalnom potražnjom, posebice putem ETF-ova (BlackRock, Fidelity) i kupnji MicroStrategyja. Iako ulagači bilježe neto dobit od 207,5 milijuna USD, analitičari poput Van de Poppea smatraju trend pozitivnim dok god cijena drži razinu iznad 73.000 – 75.000 USD. Ključni izazov je pretvaranje razine od 81.000 USD u čvrstu podršku za daljnji rast prema 89.000 USD. Unatoč optimizmu, direktor Binancea Richard Teng podsjeća da kripto tržište, s udjelom od tek 0,15% u globalnim financijama, još uvijek ima ogroman prostor za širenje. Poslovni


14.04. (17:00)

Kad se udeblja, će na dijetu

Idući halving je za dvije godine: Ponuda bitcoina pada na rekordnih 3% do 2028. godine

Bitcoin mreža dosegla je blok 945.000, označivši točnu sredinu ciklusa do petog halvinga 2028. godine. Dok su raniji ciklusi donosili eksplozivan rast, trenutni je “najslabiji” s porastom od tek 10%, što se pripisuje zrelosti tržišta i ulasku opreznijeg institucionalnog kapitala. Dolazak do bloka 1.050.000 prepolovit će nagradu rudarima na 1,5625 BTC, čime će biti izrudareno čak 97% ukupne ponude. Iako halving donosi brutalno “stezanje” ponude i učvršćuje ulogu digitalnog zlata, rudarima preostaje samo jedno: postati ekstremno učinkoviti ili se nadati novom cjenovnom uzletu. Bug

09.04. (00:00)

Prvo Banksy, sad on... može li više itko ostati anoniman na tom svijetu?

Satoshi Nakamoto, čovjek kojemu se pripisuje izum Bitcoina, je 55-godišnji Britanac?

Tvrdi tako novinar New York Timesa John Carreyrou, koji je istražujući identitet misterioznog Nakamota istraživao punih godinu i pol, zaključivši – među gotovo 600 “osumnjičenika” – da je upravo taj stručnjak za kriptovalute i kriptografiju prije 17 godina svijetu predstavio bitcoin. Njegovo ime je Adam Back i radi se o 55-godišnjem računalnom znanstveniku, Iako je Back godinama odlučno odbacivao bilo kakvu povezanost s tim pseudonimom, najnovija otkrića brojnih korelacija između njegovih ranih radova, poput sustava Hashcash, temeljenog na “proof-of-work” algoritmu i samog izvornog koda bitcoina, pružaju dosad najuvjerljivije indicije. Kao istaknuti član “anarhističke” zajednice Cypherpunks, on je posjedovao i ideološku motivaciju i tehničko znanje potrebno za stvaranje decentraliziranog monetarnog sustava. Previše podudarnosti nadilazi statističku mogućnost slučajnosti, smatraju u NYT… Bug

25.02. (08:00)

Svi su ravnopravni, ali neki imaju milijun komada više

Najveći vlasnici bitcoina: decentralizirana valuta, koncentrirano vlasništvo

Pseudonimni tvorac bitcoina, Satoshi Nakamoto, i dalje je najveći pojedinačni vlasnik s oko 1,1 milijun bitcoina (5,5% ponude od ukupno 21 milijun – brojka na koju je ograničen). Među institucionalnim igračima prednjače Coinbase, Binance i BlackRock, dok značajne količine drže i Fidelity te Strategy. Države poput SAD-a i Ujedinjenog Kraljevstva posjeduju stotine tisuća bitcoina, uglavnom kroz zapljene, uključujući slučajeve povezane sa Silk Road i PlusToken shemom. Unatoč decentraliziranom narativu, vlasništvo je snažno koncentrirano. Lider

12.02. (08:00)

Kupuj na dnu. Samo još da znamo gdje je

Bitcoin u slobodnom padu: strah od “spirale smrti” i mogućeg daljnjeg sloma

Bitcoin je nakon rekorda od 126.000 dolara doživio snažan pad, a tržište je izgubilo gotovo dva bilijuna dolara vrijednosti. Poznati investitor Michael Burry, koji je predvidio slom tržišta 2008, upozorava na početak “spirale smrti”, dok tehnička analiza signalizira moguć daljnji pad prema 49.000, pa čak i 21.000 dolara. Zapravo je prema bitcoinu skeptičan otpočetka, a kada je i probio rekordne vrijednosti, njemu je to bilo smiješno. Unatoč prokripto politici Donalda Trumpa i uvođenju državne bitcoin-rezerve, cijena tone, a povjerenje slabi. Oko četvrtine ulagača je u gubitku, posebno oni koji su ušli pri visokim razinama. Dio zajednice i dalje zagovara “buy the dip”, no tržište čeka novu uvjerljivu priču o rastu. tportal

08.02. (12:00)

Čudna i nepredvidljiva biljka

Podaci s Binancea otkrivaju zašto cijena bitcoina pada unatoč rastu potražnje

Bitcoin ima ograničenu ponudu koja se ne mijenja – ukupno ih je 21 milijun, ali njegova cijena ne ovisi samo o toj oskudici. Većina trgovanja danas se odvija putem izvedenica – trajnih ugovora, futuresa i opcija – koje ne zahtijevaju stvarnu kupnju bitcoina. Tako nastaje golema “sintetička” izloženost, često višestruko veća od stvarne količine kovanica. Kratkoročna cijena zato se formira ondje gdje dominiraju poluga, likvidacije i brze promjene pozicija, a ne nužno na spot tržištu. Oskudica je stvarna, ali tržišna dinamika je fleksibilna. Index

06.02. (19:00)

Ipak nije sve izgubljeno, valja se strpjeti

Kripto tržište nakon velikog pada: što je srušilo bitcoin i je li dno blizu

Bitcoin je u posljednja 24 sata doživio jedan od najvećih jednodnevnih padova u povijesti, sa 77 tisuća na oko 60 tisuća dolara, uz masovne likvidacije vrijedne 2,6 milijardi dolara. Prema analizi Kobeissi Lettera, temeljni faktori kripta nisu se bitno promijenili, ali se još u listopadu dogodio “strukturni lom” tržišta nakon kolapsa pozicija s velikom polugom. Narušeni sentiment, slaba tržišna dubina i moguća likvidacija velikog institucionalnog igrača ubrzali su pad. Dno se očekuje tek uz obnovu likvidnosti i potpunu kapitulaciju tržišta. Lider

05.02. (18:00)

Euforija je skupa

Godinu dana kasnije: kako je nekima ulaganje u bitcoin završilo u minusu

U veljači 2025. bitcoin je bio na valu euforije, potaknut političkim signalima iz SAD-a i snažnim priljevima u Bitcoin ETF-ove, s cijenom iznad 93.000 eura. Godinu dana kasnije slika je znatno lošija: ulaganje od 1.000 eura danas vrijedi oko 641 euro, što znači pad od gotovo 36 posto. Preokret su uzrokovali promjena političkog narativa, masovni odljevi iz ETF-ova i likvidacije pozicija s polugom. Iako kratkoročno bolan, pad potvrđuje poznatu činjenicu – bitcoin ostaje ekstremno volatilna i visokorizična imovina. Poslovni

02.02. (18:00)

Kupaca nema, panike ima

Bitcoin je tijekom vikenda snažno pao, u četiri mjeseca izgubio oko 40 posto vrijednosti

Bitcoin je tijekom vikenda snažno pao i u ponedjeljak na azijskim tržištima skliznuo ispod 75.000 dolara, što je najniža razina u deset mjeseci. U samo četiri mjeseca izgubio je oko 40% vrijednosti u odnosu na vrhunac iz 2025. godine. Pad su potaknuli izostanak kupaca, odljevi iz američkih spot ETF-ova i likvidacije vrijedne stotine milijuna dolara. Dodatnu nesigurnost stvorile su poruke FED-a o zadržavanju kamatnih stopa, jačanje dolara i političke najave iz SAD-a. Analitičari upozoravaju da je moguć daljnji pad. Lider, Bug

05.01. (16:00)

Zasad investiraj, poslije ćeš plaćat

Bitcoin kao valuta budućnosti: zasad se slabo koristi, iako se prošle godine dogodio iskorak

Glavni razlog je velika volatilnost, zbog koje je nepraktičan i nepredvidiv za maloprodaju, unatoč tome što su transakcije tehnički brze i jednostavne. Njegova šira vrijednost sve se više veže uz blockchain tehnologiju, koja omogućuje automatizirana i sigurna plaćanja u energetici, mobilnosti i infrastrukturi. Pravi proboj bitcoina dogodio se 2024. i 2025. kroz američke regulatorne odluke, osobito odobrenje bitcoin-ETF-ova, čime je postao priznata investicijska imovina. Cijena mu je dosezala povijesne vrhunce, ali stručnjaci upozoravaju da bez stabilne regulacije i jasne namjene ne može zamijeniti klasični novac. Vjerojatnija budućnost su digitalne valute središnjih banaka, dok bitcoin zasad ostaje prvenstveno investicija. DW

29.12.2025. (18:00)

Bikovi na steroidima, medvjedi na bolovanju

Bitwise: Iduća bi godina mogla srušiti kripto-pravila, Bitcoin izgledno ulazi u zrelu fazu rasta

Bitwise, američka investicijska tvrtka specijalizirana za kripto-imovinu, u izvješću The Year Ahead predviđa da se klasični četverogodišnji ciklus bitcoina gasi te da bi 2026. mogla donijeti nove povijesne maksimume, unatoč očekivanoj „kripto-zimi“. ETF-ovi i institucionalni kapital trebali bi stabilizirati cijene, čak do razine manje volatilne od tehnoloških dionica. Kripto-dionice mogle bi nadmašiti Big Tech, Polymarket snažno rasti, a DeFi servisi postati „ETF-ovi 2.0“. Bitcoin se pritom sve više profilira kao digitalno zlato. Bug