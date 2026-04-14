Kad se udeblja, će na dijetu

Idući halving je za dvije godine: Ponuda bitcoina pada na rekordnih 3% do 2028. godine
Bitcoin mreža dosegla je blok 945.000, označivši točnu sredinu ciklusa do petog halvinga 2028. godine. Dok su raniji ciklusi donosili eksplozivan rast, trenutni je “najslabiji” s porastom od tek 10%, što se pripisuje zrelosti tržišta i ulasku opreznijeg institucionalnog kapitala. Dolazak do bloka 1.050.000 prepolovit će nagradu rudarima na 1,5625 BTC, čime će biti izrudareno čak 97% ukupne ponude. Iako halving donosi brutalno “stezanje” ponude i učvršćuje ulogu digitalnog zlata, rudarima preostaje samo jedno: postati ekstremno učinkoviti ili se nadati novom cjenovnom uzletu. Bug