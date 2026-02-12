Kupuj na dnu. Samo još da znamo gdje je
Bitcoin u slobodnom padu: strah od “spirale smrti” i mogućeg daljnjeg sloma
Bitcoin je nakon rekorda od 126.000 dolara doživio snažan pad, a tržište je izgubilo gotovo dva bilijuna dolara vrijednosti. Poznati investitor Michael Burry, koji je predvidio slom tržišta 2008, upozorava na početak “spirale smrti”, dok tehnička analiza signalizira moguć daljnji pad prema 49.000, pa čak i 21.000 dolara. Zapravo je prema bitcoinu skeptičan otpočetka, a kada je i probio rekordne vrijednosti, njemu je to bilo smiješno. Unatoč prokripto politici Donalda Trumpa i uvođenju državne bitcoin-rezerve, cijena tone, a povjerenje slabi. Oko četvrtine ulagača je u gubitku, posebno oni koji su ušli pri visokim razinama. Dio zajednice i dalje zagovara “buy the dip”, no tržište čeka novu uvjerljivu priču o rastu. tportal