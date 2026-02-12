Kupuj na dnu. Samo još da znamo gdje je

Da je bitcoin država, bio bi 24. po redu po potrošnji električne energije, s globalnim udjelom od 0,6 posto. Takozvano rudarenje kriptovaluta ne odnosi se na fizičko rudarenje već na energetski izrazito intenzivan proces verificiranja transakcija putem rješavanja složenih kriptografskih problema, za što su potrebni jaki kompjutori, a kada se oni riješe ulagači su nagrađeni bitcoinima ili nekom drugom kriptovalutom. Samo jedna transakcija bitcoina generira emisije stakleničkih plinova ekvivalentne vožnji benzinskog automobila između 1.600 i 2.600 kilometara ili avionskom letu od Amsterdama do New Yorka. Na bitcoin 2021. godine potrošeno je 1,6 bilijuna litara vode. Podijeljeno na transakcije, jedna jedina transakcija bitcoina konzumira 16 tisuća litara vode, dovoljno da se napuni manji bazen. Novosti