Kupuj na dnu. Samo još da znamo gdje je

Bitcoin u slobodnom padu: strah od “spirale smrti” i mogućeg daljnjeg sloma

Bitcoin je nakon rekorda od 126.000 dolara doživio snažan pad, a tržište je izgubilo gotovo dva bilijuna dolara vrijednosti. Poznati investitor Michael Burry, koji je predvidio slom tržišta 2008, upozorava na početak “spirale smrti”, dok tehnička analiza signalizira moguć daljnji pad prema 49.000, pa čak i 21.000 dolara. Zapravo je prema bitcoinu skeptičan otpočetka, a kada je i probio rekordne vrijednosti, njemu je to bilo smiješno. Unatoč prokripto politici Donalda Trumpa i uvođenju državne bitcoin-rezerve, cijena tone, a povjerenje slabi. Oko četvrtine ulagača je u gubitku, posebno oni koji su ušli pri visokim razinama. Dio zajednice i dalje zagovara “buy the dip”, no tržište čeka novu uvjerljivu priču o rastu. tportal


Podaci s Binancea otkrivaju zašto cijena bitcoina pada unatoč rastu potražnje

Bitcoin ima ograničenu ponudu koja se ne mijenja – ukupno ih je 21 milijun, ali njegova cijena ne ovisi samo o toj oskudici. Većina trgovanja danas se odvija putem izvedenica – trajnih ugovora, futuresa i opcija – koje ne zahtijevaju stvarnu kupnju bitcoina. Tako nastaje golema “sintetička” izloženost, često višestruko veća od stvarne količine kovanica. Kratkoročna cijena zato se formira ondje gdje dominiraju poluga, likvidacije i brze promjene pozicija, a ne nužno na spot tržištu. Oskudica je stvarna, ali tržišna dinamika je fleksibilna. Index

Kripto tržište nakon velikog pada: što je srušilo bitcoin i je li dno blizu

Bitcoin je u posljednja 24 sata doživio jedan od najvećih jednodnevnih padova u povijesti, sa 77 tisuća na oko 60 tisuća dolara, uz masovne likvidacije vrijedne 2,6 milijardi dolara. Prema analizi Kobeissi Lettera, temeljni faktori kripta nisu se bitno promijenili, ali se još u listopadu dogodio “strukturni lom” tržišta nakon kolapsa pozicija s velikom polugom. Narušeni sentiment, slaba tržišna dubina i moguća likvidacija velikog institucionalnog igrača ubrzali su pad. Dno se očekuje tek uz obnovu likvidnosti i potpunu kapitulaciju tržišta. Lider

Godinu dana kasnije: kako je nekima ulaganje u bitcoin završilo u minusu

U veljači 2025. bitcoin je bio na valu euforije, potaknut političkim signalima iz SAD-a i snažnim priljevima u Bitcoin ETF-ove, s cijenom iznad 93.000 eura. Godinu dana kasnije slika je znatno lošija: ulaganje od 1.000 eura danas vrijedi oko 641 euro, što znači pad od gotovo 36 posto. Preokret su uzrokovali promjena političkog narativa, masovni odljevi iz ETF-ova i likvidacije pozicija s polugom. Iako kratkoročno bolan, pad potvrđuje poznatu činjenicu – bitcoin ostaje ekstremno volatilna i visokorizična imovina. Poslovni

Bitcoin je tijekom vikenda snažno pao, u četiri mjeseca izgubio oko 40 posto vrijednosti

Bitcoin je tijekom vikenda snažno pao i u ponedjeljak na azijskim tržištima skliznuo ispod 75.000 dolara, što je najniža razina u deset mjeseci. U samo četiri mjeseca izgubio je oko 40% vrijednosti u odnosu na vrhunac iz 2025. godine. Pad su potaknuli izostanak kupaca, odljevi iz američkih spot ETF-ova i likvidacije vrijedne stotine milijuna dolara. Dodatnu nesigurnost stvorile su poruke FED-a o zadržavanju kamatnih stopa, jačanje dolara i političke najave iz SAD-a. Analitičari upozoravaju da je moguć daljnji pad. Lider, Bug

Bitcoin kao valuta budućnosti: zasad se slabo koristi, iako se prošle godine dogodio iskorak

Glavni razlog je velika volatilnost, zbog koje je nepraktičan i nepredvidiv za maloprodaju, unatoč tome što su transakcije tehnički brze i jednostavne. Njegova šira vrijednost sve se više veže uz blockchain tehnologiju, koja omogućuje automatizirana i sigurna plaćanja u energetici, mobilnosti i infrastrukturi. Pravi proboj bitcoina dogodio se 2024. i 2025. kroz američke regulatorne odluke, osobito odobrenje bitcoin-ETF-ova, čime je postao priznata investicijska imovina. Cijena mu je dosezala povijesne vrhunce, ali stručnjaci upozoravaju da bez stabilne regulacije i jasne namjene ne može zamijeniti klasični novac. Vjerojatnija budućnost su digitalne valute središnjih banaka, dok bitcoin zasad ostaje prvenstveno investicija. DW

Bitwise: Iduća bi godina mogla srušiti kripto-pravila, Bitcoin izgledno ulazi u zrelu fazu rasta

Bitwise, američka investicijska tvrtka specijalizirana za kripto-imovinu, u izvješću The Year Ahead predviđa da se klasični četverogodišnji ciklus bitcoina gasi te da bi 2026. mogla donijeti nove povijesne maksimume, unatoč očekivanoj „kripto-zimi“. ETF-ovi i institucionalni kapital trebali bi stabilizirati cijene, čak do razine manje volatilne od tehnoloških dionica. Kripto-dionice mogle bi nadmašiti Big Tech, Polymarket snažno rasti, a DeFi servisi postati „ETF-ovi 2.0“. Bitcoin se pritom sve više profilira kao digitalno zlato. Bug

Hiperbitcoinizacija možda već tiho počinje – institucije napuštaju fiat, okreću se Bitcoinu

Makroinvestitor Dan Tapiero upozorava na moguće početke hiperbitcoinizacije usred rasta cijene zlata, slabljenja fiat valuta i sve većeg institucionalnog interesa za Bitcoin. Cijena zlata probila je povijesne rekorde, dok Bitcoin bilježi povlačenje s burzi i rast hashratea. Investitori traže sigurnost u “tvrdoj” imovini, a sve više institucionalnih fondova uključuje Bitcoin u svoje portfelje. Skok povjerenja u digitalnu imovinu sugerira da se monetarna promjena već događa – tiho, ali neizbježno. CryptoSlate, Index

Solana, Ethereum i ekipa: tko je sljedeća kripto zvijezda?

Analitičari sve više ističu projekte s pravom infrastrukturom i korisnošću, a ne memecoine koji su trenutačno u trendingu. Best Wallet nudi alat za praćenje takvih prilika – od GitHub aktivnosti do ETF prijava – štiteći korisnike od prijevara i “rug pullova”. Solana se spominje kao favorit uz Ethereum, dok Chainlink, projekti RWA i AI integracije dobivaju pažnju zbog stvarnih slučajeva upotrebe. Institucionalna podrška i potencijalni ETF-ovi mogli bi potaknuti sljedeći veliki rast tržišta. Poslovni

Ekoštetočina bitcoin: Za nastanak kriptovalute troši se više vode nego što je godišnje potroši 300 milijuna ljudi

Da je bitcoin država, bio bi 24. po redu po potrošnji električne energije, s globalnim udjelom od 0,6 posto. Takozvano rudarenje kriptovaluta ne odnosi se na fizičko rudarenje već na energetski izrazito intenzivan proces verificiranja transakcija putem rješavanja složenih kriptografskih problema, za što su potrebni jaki kompjutori, a kada se oni riješe ulagači su nagrađeni bitcoinima ili nekom drugom kriptovalutom. Samo jedna transakcija bitcoina generira emisije stakleničkih plinova ekvivalentne vožnji benzinskog automobila između 1.600 i 2.600 kilometara ili avionskom letu od Amsterdama do New Yorka. Na bitcoin 2021. godine potrošeno je 1,6 bilijuna litara vode. Podijeljeno na transakcije, jedna jedina transakcija bitcoina konzumira 16 tisuća litara vode, dovoljno da se napuni manji bazen. Novosti

Misteriozni Satoshi Nakamoto uskoro među 10 najbogatijih ljudi svijeta

Kad je prvi put lansiran bitcoin, anonimna osoba ili tim ljudi koji djeluju pod imenom Satoshi Nakamoto za sebe je izrudarila i zadržala oveću količinu bitcoina, u novčaniku ima oko milijun bitocina. Najnoviji val porasta vrijednosti bitcoina pogurao je tu kriptovalutu na nove vrhunce, pa izraženo u dolarima on danas vrijedi više od 121.000 dolara. Samim time Satoshijevo se bogatstvo popelo na preko 133 milijarde američkih dolara. To misterioznog tvorca bitcoina svrstava u sam vrh najbogatijih ljudi svijeta. Prema Bloombergu, smjestio bi se s tim iznosom na 12. mjesto, između tehnoloških poduzetnika Michaela Della (137 milijardi, 11. mjesto) i Billa Gatesa (123 milijarde, službeno 12. mjesto). Bug