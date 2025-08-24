Ako ćemo ići pravocrtno, ovim tempom
Šonje: Generacija današnjih 30-godišnjaka ima priliku Hrvatsku učiniti jednom prosječno dosadnom, razvijenom europskom zemljom
Mladi u Hrvatskoj pokazuju visoke razine povjerenja, solidarnosti i poštovanja ljudskih prava, unatoč medijskoj slici polarizacije. Za razliku od starijih generacija i nekih drugih kultura, mladi kombiniraju demokratske norme i normu povjerenja, što otvara prostor za institucionalni i gospodarski razvoj. WEIRD obrasci – individualizam, racionalizam i impersonalna suradnja – omogućili su razvoj modernih institucija i širenje solidarnosti na veće društvene skupine. Širenje ovih normi među mladima, zajedno s vjerskom i kulturnom tradicijom, može omogućiti reformu institucija i održivi razvoj Hrvatske, pod uvjetom očuvanja vrednota i poticanja obrazovanja, poduzetništva i inovacija. Velimir Šonje podrobnije za Ekonomski lab