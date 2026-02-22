Ulazak u Novu sa stilom

Majstor čaja Đorđe Cvijić održat će 7. veljače od 10 do 13 sati ceremoniju čaja gongfu cha u Kući aikida u Koturaškoj 1 povodom proslave kineske nove godine odnosno završetka godine koze i početka godine majmuna. Tom prigodom pit će se kineski i japanski čaj, a majstor qigonga i taijiquana Neven Bradić pobliže će nas upoznati s tim vještinama uz kratku demonstraciju. Osim toga posjetitelji će moći uživati u prezentaciji kaligrafije te svirci na qinu, tradicionalnom kineskom žičanom instrumentu.

„Na proslavu nove godine pozivamo sve koji žele svoju najdražu šalicu napuniti egzotičnim orijentalnim čajem, proslaviti novu godinu na malo drugačiji način, ugodno se družiti i isprobati drevne kineske vještine. Sve što trebate ponijeti je vaša omiljena šalica, mi imamo vodu“, našalio se jedan od osnivača Aikido društva Zagreb, Dobroslav Jakovljević, u čijem će se prostoru, Kući aikida – preuređenom kompleksu Paromlin – ceremonija i održati.