Kad sunce sprži profit, a mrak upali biznis
Tržišni paradoks: Podnevna struja pala na 40 €, večernji skok na 272 € otvara prostor za arbitražu
Podaci s hrvatske burze CROPEX za 19. lipnja 2026. godine otkrivaju strukturni poremećaj na tržištu struje. Zbog masovnog i nekontroliranog vala solarnih elektrana, u podne je došlo do fenomena “solarnog kanibalizma”, koji je srozao cijenu električne energije na svega 40 €/MWh. Time je službeno vršno razdoblje (67,31 €/MWh) postalo drastično jeftinije od cjelodnevnog baznog prosjeka (103,98 €/MWh). Nasuprot tome, večernji pad solarne proizvodnje i skok potrošnje lansirali su cijenu na ekstremnih 272 €/MWh. Ova dramatična razlika od preko 230 € otvara ogroman prostor za zaradu kroz arbitražu i baterijske sustave (BESS). Lider