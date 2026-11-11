Sakupljač milijardi

Kod Muska sve kreće kad je u ranim dvadesetima svoje prvo bogatstvo stekao prodajom tvrtke Zip2, koja je nudila internetske vodiče, a koju je pokrenuo uz sredstva skupine ulagača te uz pomoć Grega Kourija i svog brata Kimbala. Ta akvizicija donijela mu je tada 22 milijuna dolara, a s gradnjom imidža uspješnog mladog poduzetnika iz Silikonske doline, rasle su i ambicije, a redatelj se posebno zadržava na tom prvom poslovnom uspjehu gdje svjedoci tvrde kako Musk tu nije izveo čudo, već je iskoristio određene pogodnosti za koje nije bio zaslužan, no to je postao njegov način djelovanja. Fiktivni H.G Wellsov lik Georgea Fotheringhaya imao je nadnaravnu sposobnost zaustaviti Zemlju. Možda Elon Musk žudi za takvom moći. No on je ipak samo čovjek kojeg je i vlastita vizija napustila kako pokazuje njegovo zamuckivanje na samom kraju filma. Ostala je samo ljuštura ispunjena pohlepom. Zoran Stajčić za Ravno do dna