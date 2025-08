Fasada ostaje ista, ali algoritam zna što joj fali

Zgrada u Karlovcu, stara 70 godina, zahvaljujući složnim suvlasnicima i predanom predstavniku doživjela je potpunu obnovu – od krova do fasade. Bez državnih potpora, uz pametno dizanje pričuve, kredit i zajednički trud, uloženo je oko 300.000 kuna, a rezultat su energetske uštede i skok vrijednosti stanova od čak 80 %. Ova pozitivna priča s Bašćinske ceste pokazuje da se uz dobru volju i zdravu matematiku mogu činiti čuda – i to bez prepirki po stubištu, kažu na Zgradonačelniku, navodeći kao primjer drugima kako se to radi.