Kad zid šapne “krck”, bolje da vas ne zatekne doma

Ravnatelj Fonda za obnovu Damir Vanđelić u emisiji Točka na tjedan govorio je o procesu obnove i ulozi Fonda u njemu te istaknuo kako je dosad predano samo 19 zahtjeva za uklanjanje objekata te je država uložila 33 milijuna kuna od procijenjenih 90 milijardi. Objasnio je kako procesi teku sporo te se zahtjevi ne obrađuju promptno te napomenuo kako bi usko grlo u sljedećem koraku mogao biti sam Fond koji nema dovoljno zaposlenih za obradu svih zapleta. Dotaknuo se i pupanja cijene elaborata za uklanjanje objekata te rekao kako je to način profiterstva nad pogođenima potresom. Komentirao je i svoj odlazak iz Fonda rekavši kako neće otići dok ne uspostavi funkcionalan rad tijela te da je moguće da uopće ne ode. N1