Kad zid šapne “krck”, bolje da vas ne zatekne doma
Stare zgrade, novi problemi: potres ne pita za godine
Studija obnove zgrade iz kompleksa Rudolfove vojarne pokazuje koliko su povijesne građevine ranjive na potrese. Iako masivni zidovi izgledaju impresivno, bez armature i pravilnih spojeva oni pucaju pod seizmičkim silama. Stručnjaci predlažu minimalno invazivne mjere – ojačanja FRCM mortom, nove zidove, lakše pregrade i krute međukatne konstrukcije – kako bi se sačuvala sigurnost i povijesna vrijednost. Mislav Stepinac upozorava da “preživjeti potres” ne znači biti siguran te da svijest stanara brzo blijedi. Pravovremena procjena i obnova ključ su zaštite života i kulturne baštine. Zgradonačelnik