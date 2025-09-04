Stare se zgrade ne ruše, one de-evoluiraju
Znanstvena studija otkriva: Stare zidane zgrade u Hrvatskoj su konstrukcijski ranjive
Studija na jednoj zagrebačkoj zgradi pokazuje da su brojne stare zidane građevine u Hrvatskoj, iako arhitektonski lijepe, konstrukcijski ranjive na potrese zbog slabih veza među zidovima. Ključni problem je „out-of-plane“ lom, gdje zidovi padaju prema van. Rješenje leži u tri metode: FRCM sustav, torkret beton i njihova kombinacija, koje značajno povećavaju otpornost. Iako je obavezna procjena rijetka, stručnjaci preporučuju vlasnicima da sami pokrenu vizualne preglede i sanacije kako bi osigurali svoju sigurnost. Zgradonačelnik