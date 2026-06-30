Što gledati na streaming servisima u srpnju - Monitor.hr
Danas (20:00)

Kad ponestane sunca i ideja za plažu

Što gledati na streaming servisima u srpnju

Srpanj donosi bogat program na vodećim streaming platformama. Među najistaknutijim naslovima su filmski nastavci poput Enole Holmes 3 na Netflixu i dugoočekivanog hita Vrag nosi Pradu 2 na Disney+ kanalu. Ljubitelji serija mogu pratiti tinejdžerske dane Elle Woods u prequelu Elle te napetu adaptaciju romana Stephena Kinga The Long Walk. Za dozu akcije i komedije zaduženi su naslovi Lucky s Anyom Taylor-Joy i Ride or Die, dok modne entuzijaste čeka dokumentarac Sofije Coppole o Marcu Jacobsu. Ponudu zaokružuje sportska komedija The Dink o svijetu pickleballa. Index


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Prekjučer (08:00)

Povedite psa i uštedite na karti

Fantastic Zagreb slavi obljetnice klasika i donosi najuzbudljivije nove žanrove

Znanstveno-fantastičnim trilerom „Uljezi“ američkog redatelja Caleba Phillipsa otvoreno je 16. izdanje Fantastic Zagreb Film Festivala. Do 5. srpnja, festival na Ljetnoj pozornici Tuškanac i novoj lokaciji BrickClub donosi bogat žanrovski program – od atraktivnih svjetskih premijera do kultnih retro klasika poput „Ralja“, kojima se slavi 80. rođendan Stevena Spielberga. Uz gostovanja stranih filmaša, publika može pratiti besplatan program domaćih kratkometražnih filmova „Hrvatska petoljetka“. Festival ostaje jedinstven i po tome što je u potpunosti “dog-friendly”, pa vlasnici pasa na Tuškancu imaju osiguran besplatan ulaz. Index, Novi list

Četvrtak (15:00)

Oskvrnuti Batman

Recenzija filma ‘Citizen Vigilante’: Katastrofa prerušena u potragu za pravdom

Kralj treša Uwe Boll ima novi film – prvotno ironično nazvan “The Dark Knight”, priča prati Sandersa (Armie Hammer), ksenofobnog američkog stanodavca u Europi koji uzima zakon u svoje ruke, financirajući brutalnu osvetu protiv imigranata novcem od stanarina. Na Varietyju film ocjenjuju kao narativno nepovezanog, te eksploatacijski i moralno poražavajućim radom, prepunom predrasuda. Umjesto obećanog holivudskog povratka, Hammer pruža beživotnu izvedbu u projektu koji bezuspješno pokušava parodirati ili imitirati klasike vigilante žanra, rezultirajući pukim i sramotnim skretanjem pozornosti na račun stvarnih žrtava. U Njemačkoj je zabranjen za prikazivanje (Variety)

15.06. (19:00)

A tek smo na pola godine

Najzanimljiviji filmovi godine: od zombija, Shakespearea i Neila Diamonda do Frankensteina

Među najhvaljenijim filmovima izdvajaju se Song Sung Blue, dirljiva istinita priča o bračnom paru koji se proslavio kao Neil Diamond tribute bend Lightning & Thunder, te Hamnet, emotivna reinterpretacija Shakespeareove obiteljske tragedije s Paulom Mescalom i Jessie Buckley. Ljubitelji horora mogli bi posegnuti za 28 Years Later: The Bone Temple, najhvaljenijim nastavkom serijala dosad. Tu su još mračno duhoviti The Bride!, kriminalistički triler Crime 101 i neobična crna komedija Twinless. Ima ih još na Guardianu

10.06. (00:00)

Kad AI glumi da snima film

Prvi potpuno AI generirani film prikazan na Tribeci, neke kritike ne kriju razočaranje

Ova 75-minutna dokudrama prikazuje fiktivni masakr iranskih civila iz siječnja 2026. godine. Unatoč tvrdnjama kreatora (Fountain 0) da film predstavlja budućnost kinematografije i da je koštao tek 2.000 dolara, kritičar za PetaPixel vizuale opisuje kao drvene, besmislene i emocionalno prazne. Ističe da su tvrdnje o niskoj cijeni zavaravajuće zbog ogromnog ekološkog i energetskog troška AI modela. Zaključuje kako ovaj “proizvod” ne predstavlja nikakvu stvarnu prijetnju Hollywoodu te da će ga, zbog jezive neprirodnosti, natjerati da zamrzi filmove.

09.06. (01:00)

Zahtjevna publika ti astrofizičari

Neil deGrasse Tyson ocjenjuje prikaz vanzemaljaca u filmovima

Tyson oštro kritizira holivudski nedostatak kreativnosti, ističući da većina aliena previše nalikuje ljudima jer imaju glavu, torzo i dvije ruke. Ljudi s bananama dijele čak 25% identičnih gena, zbog čega smatra da bi stvarni izvanzemaljci, koji uopće nemaju naš DNK, morali izgledati barem onoliko različito od nas koliko se čovjek razlikuje od banane. Najviše cijeni filmove i serije u kojima izvanzemaljci nisu humanoidni. Na vrhu mu je 2001: Odiseja i ideja monolita, sviđa mu se Kontakt jer se izvanzemaljska inteligencija manifestira kroz upute za izgradnju broda primljene preko radiovalova. Sviđa mu se i Dolazak, gdje više nalikuju hobotnicama i u kojem vrijeme ne doživljavaju linearno kao mi. Rat svjetova mu je super zbog raspleta, a hvali i pojedine epizode Zone sumraka. Ne voli Osmog putnika jer ga Xenomorph previše podsjeća na gmazove, Avatar čine ljudi s plavom kožom i velikim ušima, a najgora mu je ideja Supermana, koji je zapravo čovjek s drugog planeta (+ te nadnaravne sposobnosti). Kritičan je i prema Predatoru i Susretima treće vrste.

02.06. (20:00)

Što se stvarno krije iza crvenih lampica

Filmovi koji donekle realno prikazuju seks industriju

Mainstream kinematografija i televizija (poput serije Euphoria) često prikazuje seksualni rad kroz nerealne, sanirane ili senzacionalističke narative, ignorirajući glasove onih s doživljenim iskustvom. Nasuprot tome, naslovi poput nagrađivane drame Anora i inovativnog filma Tangerine redatelja Seana Bakera donose autentičnost zahvaljujući glumačkom doprinosu stvarnih bivših radnica u industriji. Dokumentarni filmovi Modern Whore i The Stroll, kao i psihološki horor Cam te drama Jezebel, nastali su pod izravnim kreativnim vodstvom žena koje su radile u industriji. Ovi projekti otvoreno progovaraju o nedostatku radničkih prava, rasizmu i sigurnosnim rizicima, pružajući prijeko potreban, nijansiran uvid u nemonolitan svijet seksualnog rada. Dazed

28.05. (19:00)

Još jedan bliski susret treće vrste

Kritičari hvale novi Spielbergov film: “Nešto najbolje što je napravio u 20 godina”

Prve reakcije na novi, 37. film Stevena Spielberga “Disclosure Day” (u kinima od 12. lipnja) prepune su pohvala. Novinari i kritičari nazivaju ovaj SF triler o NLO-ima autorovim najboljim ostvarenjem u posljednjih 20 godina. Radnja prati meteorologinju iz Kansas Cityja (Emily Blunt) koju usred javljanja uživo obuzme izvanzemaljska sila te entuzijasta (Josh O’Connor) koji želi razotkriti istinu o svemirskom životu. Kritičari posebno ističu “fenomenalnu” glumu Emily Blunt kojoj već prognoziraju nagrade, vrhunsku glazbu Johna Williamsa te napeti scenarij Davida Koeppa koji opisuju kao spoj Dosjea X i Biblije. Variety, Index… Priča o zviždaču (Josh O’Connor) koji otkriva dokaz o izvanzemaljcima propituje globalni utjecaj tog saznanja. Kroz borbu likova protiv tajnih agenata koji skrivaju istinu, film spaja spektakl s dubokim ljudskim emocijama. Guardian

27.05. (01:00)

Filmova za cijelo ljeto

Cannes 2026: Filmovi koji su izazvali najveću pažnju

 

Na 79. Cannes Film Festivalu predstavljen je niz filmova koji već slove za buduće favorite sezone nagrada. Među najzapaženijima su The Electric Kiss, Fatherland, All Of a Sudden, Gentle Monster, Paper Tiger, Hope i Fjord. Veliku pažnju izazvali su i Minotaur, Bitter Christmas, The Man I Love, Coward, Karma, Her Private Hell, Teenage Sex and Death at Camp Miasma, Club Kid, Victorian Psycho i The Beloved. Journal

 

24.05. (16:00)

Ubojstvo pod tušem je kamilica, puštanje vode u zahodu, e to je horor

Kako je Hitchockov Psiho zahodsku školjku pretvorio u filmsku ikonu

Kultni horor Alfreda Hitchcocka Psiho (1960.) upisao se u povijest kinematografije kao prvi mainstream film koji je prikazao puštanje vode u zahodskoj školjci (tehnički, bilo je filmova i prije koji su prikazali to u sceni, ali ova je značajnija zbog nečeg drugog). Scenarist Joseph Stefano namjerno je ubacio scenu u kojoj lik Marion Crane ispire dokaze o krađi kako bi šokirao i psihički “izbacio iz takta” tadašnju konzervativnu publiku prije slavne scene ubojstava pod tušem. Ovaj, za to vrijeme skandalozan vizualni detalj, ne samo da je uznemirio gledatelje, već je prema povjesničarima filma označio i početak kraja rigoroznog cenzorskog Hays koda koji je dotad strogo ograničavao holivudske autore. Syfy

18.05. (09:00)

Kako sam prestao brinuti i zavolio filmove o bombi

Smak svijeta: Sedam filmova o nuklearnoj panici

Nuklearno oružje desetljećima je centralni motiv kinematografije, reflektirajući evoluciju društvenog straha. Dok su rani filmovi nudili optimizam ili satirični crni humor (poput Kubrickovog Dr. Strangelovea), eskalacija Hladnog rata donijela je mračnije tonove. Trileri poput Kritične točke i Trinaest dana ogolili su političku nemoć i napetost donošenja odluka. Kasniji filmovi uveli su nove prijetnje: umjetnu inteligenciju (Colossus), adolescentske hakere (Ratne igre), strahote iz perspektive običnih ljudi (Niti) te postsovjetsku nestabilnost (Grimizna plima). Kroz različite žanrove, film je ostao ključno ogledalo čovjekove fascinacije i užasa pred potpunim uništenjem. Bug