Kad ponestane sunca i ideja za plažu
Što gledati na streaming servisima u srpnju
Srpanj donosi bogat program na vodećim streaming platformama. Među najistaknutijim naslovima su filmski nastavci poput Enole Holmes 3 na Netflixu i dugoočekivanog hita Vrag nosi Pradu 2 na Disney+ kanalu. Ljubitelji serija mogu pratiti tinejdžerske dane Elle Woods u prequelu Elle te napetu adaptaciju romana Stephena Kinga The Long Walk. Za dozu akcije i komedije zaduženi su naslovi Lucky s Anyom Taylor-Joy i Ride or Die, dok modne entuzijaste čeka dokumentarac Sofije Coppole o Marcu Jacobsu. Ponudu zaokružuje sportska komedija The Dink o svijetu pickleballa. Index