Kad ponestane sunca i ideja za plažu

Tyson oštro kritizira holivudski nedostatak kreativnosti, ističući da većina aliena previše nalikuje ljudima jer imaju glavu, torzo i dvije ruke. Ljudi s bananama dijele čak 25% identičnih gena, zbog čega smatra da bi stvarni izvanzemaljci, koji uopće nemaju naš DNK, morali izgledati barem onoliko različito od nas koliko se čovjek razlikuje od banane. Najviše cijeni filmove i serije u kojima izvanzemaljci nisu humanoidni. Na vrhu mu je 2001: Odiseja i ideja monolita, sviđa mu se Kontakt jer se izvanzemaljska inteligencija manifestira kroz upute za izgradnju broda primljene preko radiovalova. Sviđa mu se i Dolazak, gdje više nalikuju hobotnicama i u kojem vrijeme ne doživljavaju linearno kao mi. Rat svjetova mu je super zbog raspleta, a hvali i pojedine epizode Zone sumraka. Ne voli Osmog putnika jer ga Xenomorph previše podsjeća na gmazove, Avatar čine ljudi s plavom kožom i velikim ušima, a najgora mu je ideja Supermana, koji je zapravo čovjek s drugog planeta (+ te nadnaravne sposobnosti). Kritičan je i prema Predatoru i Susretima treće vrste.