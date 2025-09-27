I frontmen mi je ukrao majicu
Stoned Jesus – Songs to Sun: Šuljanje kroz jazbinu usnuloga zmaja
Prvo poglavlje nadolazeće trilogije ukrajinskog stoner/doom trija dokaz je kako je njihov osnivač i glavni autor Igor Sydorenko zalutao na neke nove i posve neočekivane teritorije kreativnosti. “Songs to Sun” predstavljen je kao uvodno poglavlje trilogije koju će činiti još i “Songs to Moon” i “Songs to Earth” čiji su datumi izlaska planirani za naredne 2026. i 2027. godinu. Čini ga samo šest pjesama, ali njihovo je trajanje dovoljno impozantno da cijela ploča prebacuje i više nego pristojnih četrdeset minuta. Ravno do dna