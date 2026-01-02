Studija tvrdi: Jedno zaslađeno gazirano piće "skraćuje" zdrav život za 12 minuta - Monitor.hr
Danas (18:00)

Brzi gutljaj danas, spora kamata sutra

Studija tvrdi: Jedno zaslađeno gazirano piće “skraćuje” zdrav život za 12 minuta

Studija Sveučilišta Michigan analizirala je 5853 namirnice i izračunala njihov učinak na “zdrave minute života”. Zaslađeno gazirano piće povezano je s gubitkom oko 12 minuta zdravog života po porciji, dok hot dog odnosi čak 36 minuta. S druge strane, orašasti plodovi, banana i losos dodaju zdrave minute. Autori naglašavaju da nije riječ o zabrani omiljene hrane, nego o malim promjenama: zamjena dijela prerađenog mesa zdravijim opcijama može donijeti gotovo sat zdravlja dnevno. Index


05.08.2025. (20:00)

Kofein za doručak, taurin za užinu, zakon za nikad

Energetska pića za djecu? Bugarska i Mađarska ih zabranile, samo u Hrvatskoj ‘show must go on’

Bugarska i Mađarska pridružile su se nizu europskih zemalja koje su zabranile prodaju energetskih pića maloljetnicima, dok Hrvatska i dalje ne reagira, unatoč znanstvenim upozorenjima i smrtnim slučajevima. Biljana Borzan optužuje Vladu za sedmogodišnje odugovlačenje pod izlikom potrebe za dodatnim istraživanjima, iako čak 86% hrvatskih 16-godišnjaka konzumira energetska pića, često i s alkoholom. Stručnjaci upozoravaju na ozbiljne zdravstvene posljedice, dok druge države bez problema donose zabrane. “Ako može Bugarska, zašto ne može Hrvatska?” pita Borzan. H-alter

27.01.2018. (08:55)

Europarlamentarka dr. Biljana Borzan i član saborskog odbora za zdravstvo te bivši ministar zdravlja, prim.dr. Siniša Varga, predstavili su u Saboru prijedloge izmjena zakona o trgovini i ugostiteljskoj djelatnosti kojima bi se zabranila prodaja energetskih pića maloljetnicima.

– Veza između djece i energetskih napitaka je problematična na više razina. Prvo je unos velike količine šećera što negativno utječe na ionako značajan problem pretilosti u Europi. Drugo je konzumiranje kofeina, taurina i drugih tvari čiji utjecaj na razvoj djeteta tek treba istražiti. Treće je formiranje ukusa kod djece, odnosno navikavanje na izuzetno slatko piće. Četvrto je miješanje žestokih pića i energetskih napitaka koje je popularno među tinejdžerima, – upozorila je Borzan.

Europarlamentarka je prethodno od Europske komisije zatražila tumačenje krše li nacionalne zabrane prodaje energetskih pića djeci pravila Unije. Komisija je odgovorila da to spada u nadležnost država članica te kako nije poduzimala nikakve pravne korake protiv Litve (2014.) i Latvije (2016.) koje su takve zabrane već donijele.

– Više od četvrtine djece školske dobi u RH ima prekomjernu težinu, a 11,2 posto ih je pretilo. Tome pridonose i energetski napitci, a sve više medicinskih znanstvenih članaka govore u utjecaju stimulansa u energetskim pićima na organizam u razvoju, naročito na krvni tlak i bolesti srca. Na svakoj limenci stoji upozorenje da se konzumacija ne preporučuje djeci, trudnicama i dojiljama. Usprkos tome, djeca i tinejdžeri ih kupuju bez ikakvih ograničenja, a prodaja im kontinuirano raste, – kazao je Varga.

Prema procjenama Svjetske zdravstvene organizacije 68 posto adolescenata i 18 posto djece redovito konzumira energetska pića. Europska agencija za sigurnost hrane je 2013. provela istraživanje o uzorcima konzumacije. Među djecom ispod 12 godina koji su redoviti konzumenti, njih 60 posto je kazalo da ih pije jer im se sviđa okus, dakle piju ih radi šećera. Zabrinjavajuće je da je 40 posto njih reklo da ih konzumira jer im treba energije.

– Kakvi su to fizički i psihički iscrpljeni desetogodišnjaci kojima treba energetski napitak da ih “digne”? Radi se o klasičnom ispiranju mozga reklamiranjem, i to djeci koja u toj dobi imaju i viška energije. Nema značajne proizvodnje tih napitaka u Hrvatskoj, a za provedbu novih propisa nisu potrebna dodatna sredstva u proračunu. Argumenti su premoćno na strani javnog zdravlja – smatra Borzan.

Svjesni negativnih konotacija koje povezuju djecu i njihove proizvode, udruženje proizvođača Energy Drinks Europe objavilo je upute svojim članovima da reklamama ne ciljaju na djecu mlađu od 12 godina te da ne plasiraju proizvode u i blizu škola. Usprkos tome, djeca, adolescenti i mladi su glavni potrošači tih pića.

– Pozivamo vladu da djeluje u skladu s Nacionalnim programom „Živjeti zdravo“ kako bi Hrvatska postala treća zemlja EU koja štiti javno zdravlje mladih na ovaj način. Kada su u pitanju djeca, trebamo nadići stranačke razlike, surađivati i napraviti odlučne korake u pravom smjeru – zaključili su Borzan i Varga.

27.01.2018. (08:44)

SDP predlaže zabranu energetskih pića djeci, ministar se, kao, složio

SDP-ova europarlamentarka Biljana Borzan i klub zastupnika SDP-a predložilli su zakonske promjene kojima bi bila zabranjena prodaja energetskih pića djeci. Ministar suzdržano prihvaća prijedlog: “Visokoenergetska pića jesu jedan od zdravstvenih problema s kojima se treba nositi”. Borzan navodi 4 razloga zašto je problem da djeca piju energetska pića:
Unos velike količine šećera što negativno utječe na ionako značajan problem pretilosti u Europi
Konzumiranje kofeina, taurina i drugih tvari čiji utjecaj na razvoj djeteta tek treba istražiti
Formiranje ukusa kod djece, odnosno navikavanje na izuzetno slatko piće
Miješanje žestokih pića i energetskih napitaka koje je popularno među tinejdžerima. HRT

30.10.2017. (13:08)

“Ministarstvo zdravstva treba zabraniti prodaju energetskih napitaka djeci, po uzoru na neke druge zemlje EU”, pozvala je hrvatska euro-zastupnica Biljana Borzan. “Litva i Latvija su to već napravile. S obzirom da više od četvrtine djece naše školske djece ima prekomjernu težinu i da smo po tome sedmi u Europi, vrijeme je da i Hrvatska djeluje. Vjerujem da nema roditelja koji bi bio protiv” – smatra Borzan.

Energetske napitke pije 68 posto adolescenata i 18 posto djece. Oni su žrtve reklamiranja koje ih uvjerava da će od njih brže učiti i biti bolji u sportu, ali u stvarnosti posljedice su pretilost, dijabetes i karijes – izjavila je dr. Borzan. Borzan je prošle godine u Europskom parlamentu pokrenula inicijativu koja je državama članicama EU dala odriješene ruke da ograniče marketing energetskih pića, točnije reklamne tvrdnje da poboljšavaju koncentraciju i performanse. Parlament je to postigao vetom na prijedlog Europske komisije da se te marketinške tvrdnje stave na popis dopuštenih.

Svjesni negativnih konotacija koje povezuju djecu i njihove proizvode, i udruženje proizvođača Energy Drinks Europe objavilo je upute svojim članovima da reklamama ne ciljaju na djecu mlađu od 12 godina te da ne plasiraju proizvode u i blizu škola.

Usprkos tome, ali i upozorenju na svakoj limenci da se napitak ne preporučuje djeci i trudnicama, djeca i mladi adolescenti su glavni potrošači tih pića. Da reklame dolaze do njih, najbolje pokazuje podatak da je skoro polovica ispitanih izjavila kako ih piju jer im treba energije.

“Kakvi su to fizički i psihički iscrpljeni desetogodišnjaci kojima treba energetski napitak da ih “digne”? Radi se o klasičnom ispiranju mozga reklamiranjem, i to djeci koja u toj dobi imaju i viška energije. Država ima dužnost da ih od toga zaštiti” – zaključuje hrvatska europarlamentarka.

Veza između djece i energetskih napitaka je problematična na više razina. Prvo je unos velike količine šećera što negativno utječe na ionako značajan problem pretilosti. Drugo je konzumiranje kofeina, tvari čiji utjecaj na razvoj djeteta treba opsežnije istražiti. Treće je formiranje ukusa kod djece, odnosno navikavanje na izuzetno slatko piće. Četvrto je miješanje žestokih pića i energetskih napitaka koje je popularno među tinejdžerima.

Prosječna limenka energetskog napitka od 250 ml sadrži 27 grama šećera i 80 miligrama kofeina, otprilike kao velika šalica turske kave s četiri žličice šećera. Prosječna potrošnja kod adolescenata koji ih konzumiraju je 2.1 litre napitka na mjesec, a svaki peti pije više od 7 litara mjesečno.

07.07.2016. (14:03)

Europarlament: Zabranjene tvrdnje o koristi kofeina u energetskim pićima

Europski parlament izglasao je zabranu iznošenje pozitivnih tvrdnji o kofeinu na energetskim pićima, poput onih da „kofein pridonosi povećanju performansi“ i „kofein pridonosi budnosti“. Euro-parlament se pokrenuo na inicijativu skupine u kojoj je i hrvatska europarlamentarka Biljana Borzan, a zbog činjenice da sve više mladih i djece konzumira energetske napitke. Monitor

07.07.2016. (13:54)

Europski parlament izglasao je zabranu iznošenje pozitivnih tvrdnji o kofeinu na energetskim pićima, poput onih da „kofein pridonosi povećanju performansi“ i „kofein pridonosi budnosti“. Euro-parlament se pokrenuo na inicijativu skupine u kojoj je i hrvatska europarlamentarka Biljana Borzan, a zbog činjenice da sve više mladih i djece konzumira energetske napitke.

“Proizvođači tvrde da se reklamama ne obraćaju djeci, no tinejdžeri su među najvećim potrošačima tih pića a i djeca ispod 12 ih sve više piju. Zdravstvene tvrdnje da poboljšavaju koncentraciju ili olakšavaju učenje mogu namamiti djecu i mlade da, prije škole ili učenja, piju energetske napitke. Prosječna limenka sadrži 27 g šećera i 80 mg kofeina, dakle kao velika šalica crne kave s četiri žlice šećera”, upozorila je Borzan.

Takozvane “zdravstvene tvrdnje” o pozitivnom utjecaju koje nose neki prehrambeni proizvod su zamišljene kako bi se kupce potaknulo da kupuju zdravu hranu. No, te iste “zdravstvene tvrdnje” mogu negativno utjecati na zdravlje ako stoje na proizvodima koji sadrže velike količine šećera, soli i drugih potencijalno štetnih tvari. Primjer je čokoladno mlijeko puno šećera na kojem stoji tvrdnja da je dobro za kosti jer sadrži kalcij. Europska komisija predlaže odobrenje svake pojedine zdravstvene tvrdnje, a Europski parlament ima ovlasti odbiti ih izglasavanjem veta.

Tu se ne radi o zabrani energetskih pića već o zdravom razumu. Bizarno je da pića koja sadrže toliko šećera i kofeina uopće mogu nositi „zdravstvene tvrdnje“. Uostalom, na limenkama već sad malim slovima stoji da se ne preporučuju djeci i trudnicama. Imali bi smo situaciju da isti proizvod nosi upozorenje i „zdravstvenu tvrdnju“, izjavila je Borzan.

Hrvatska eurozastupnica je s dvije kolegice iz Parlamenta početkom godine pokrenula pitanje regulacije konzumiranja energetskih napitaka kod djece i maloljetnika. EU ima ovlasti djelovati oko pakiranja i oglašavanja dok je na državama članicama da urede pitanja prodaje i poreza. Tako su Litva i Latvija zabranile prodaju energetskih pića maloljetnicima, a Francuska i Mađarska uvele posebne poreze na te proizvode.

– Današnja odluka je prvi odlučan korak i uspjeh naše inicijative da se smanji konzumacija energetskih pića kod djece i mladih. Podatak da 40 posto djece i mladih koji ih piju to rade jer im navodno treba energije sam za sebe govori da su zavedeni reklamiranjem. Taj podatak ruši tvrdnje proizvođača da se reklamama ne obraćaju djeci i zato im ne treba dati dodatne mogućnosti za ispiranje mozga, zaključila je Borzan.

Veto je izglasan s velikom većinom glasova „za“.

20.04.2016. (14:04)

Djeca za doručak – popiju energetsko piće!

Sve više učenika doručak zamjenjuje limenkom energetskog napitka, pokazuje iskustvo iz Velike Britanije, a učitelji se sve više žale da ne mogu kontrolirati “nabrijane” učenike koji ometaju nastavu, kažu eurozastupnice, među njima i hrvatska Biljana Borzan, koja su se udružile kako bi suzbile korištenje energetskih pića među djecom i adolescentima u EU. Neke države pojedinačno su već krenule sa zabranama i porezima. Monitor

20.04.2016. (13:46)

Sve više učenika doručak zamjenjuje limenkom energetskog napitka, pokazuje iskustvo iz Velike Britanije, a obzirom da se ova pića bez ograničenja prodaju kraj škola, učitelji se sve više žale da ne mogu kontrolirati “nabrijane” učenike koji ometaju nastavu, kaže škotska eurozastupnica Catherine Stihler koja se udružila s hrvatskom europarlamentarkom Biljanom Borzan i britanskom Glenis Willmott kako bi suzbili korištenje energetskih pića među djecom i adolescentima.

Sastale su se s EU povjerenikom za zdravlje i sigurnost hrane Vytenisom Andriukaitisom, kojije bivši ministar zdravlja Litve, države koja je zabranila prodaju energetskih pića maloljetnicima kada se suočila s porastom broja psihoza povezanih s miješanjem alkohola i tih napitaka. Sličan potez je povukla i Latvija, a Francuska i Mađarska su uvele porez na energetske napitke. Radi se o mjerama koje svaka država članica može sama donijeti, bez intervencije Unije, izvijestila je dr. Borzan, članica Odbora za okoliš, zdravlje i sigurnost hrane Parlamenta. Podatak da 40 posto djece koja piju energetske napitke to rade kod kuće, govori da roditelji nisu dovoljno svjesni o mogućem utjecaju velikih količina šećera i kofeina na zdravlje njihove djece.

“Andriukaitis je najavio kako će nadolazeće malteško predsjedanje EU kao jedan od svojih prioriteta staviti borbu protiv pretilosti kod djece. To će biti dobar kontekst za pokretanje rasprave o vidljivosti upozorenja [na limenkama]. Prosječna limenka energetskog napitka sadrži 27 grama šećera i 80 miligrama kofeina, a redovito ih konzumira 68 posto adolescenata i 18 posto djece. Brojke su velike, u porastu su i zahtijevaju odlučno djelovanje”, upozorava Borzan.

Veza između djece i energetskih napitaka, koja po limenci imaju više kofeina nego velika šalica crne kave s četiri žlice. problematična je na više razina. Prvo je unos velike količine šećera što negativno utječe na ionako značajan problem pretilosti u Europi. Drugo je konzumiranje kofeina, tvari čiji utjecaj na razvoj djeteta treba opsežno istražiti. Treće je formiranje ukusa kod djece, odnosno navikavanje na izuzetno slatko piće. Četvrto je miješanje žestokih pića i energetskih napitaka koje je popularno među tinejdžerima.

14.03.2016. (15:14)

Većina adolescenata i svako šesto dijete pije energetska pića

“Biste li dali svom osnovnoškolcu da popije veliku šalicu turske kave s četiri žličice šećera” pita hrvatska europarlamentarka Biljana Borzan, koja traži reakciju Bruxellesa na trend pijenja energetskih pića među djecom. Osim što sadrže gorenavedenu količinu kave i šećera, na limenkama energetskih pića, podsjeća Borzan, piše “Ne preporučuje se djeci, trudnicama i dojiljama” te iznosi WHO-ov podatak da 68 posto adolescenata i 18 posto djece redovito konzumira energetska pića. Monitor