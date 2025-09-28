Realnost ne zna za specijalne efekte
Stvari koje u filmovima izgledaju sjajno, ali su u stvarnom životu užasne
Filmovi često uljepšavaju stvarnost: tučnjave su opasne, ljubavni progon nije romantičan, a afere i strast rijetko izgledaju kao na ekranu. Hollywood pogrešno prikazuje rat, vojni život, tugu i traumu, stvarajući nerealna očekivanja. Svakodnevni život – škola, selidba, doručci ili putovanja – puno je kompliciraniji nego u filmovima. Razlog je jednostavan: film destilira stvarnost i pojačava emocije radi zabave i angažmana publike, dok svakodnevica ostaje surova i neuredna. Index