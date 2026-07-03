Da nam je više Jaruna...

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Sustav javnih bicikala “Bajs” pokazuje se korisnim, ali infrastruktura i dalje kaska
Zagrebački sustav javnih bicikala “Bajs” bilježi golem uspjeh s više od 100.000 registriranih korisnika, što potvrđuju i krcate stanice tijekom manifestacija poput INmusic festivala. Iako se sustav pokazao kao iznimno praktično, povoljno i intuitivno rješenje za izbjegavanje prometnih gužvi i noćnih zastoja, stvarni napredak koči neadekvatna infrastruktura. Biciklističke staze u Zagrebu i dalje su fragmentirane, nedovršene i nesigurne. Kako bi „Bajs“ ostvario svoj puni potencijal i transformirao prometne navike, nužna su hrabrija i cjelovita gradska ulaganja u sigurnu biciklističku mrežu, umjesto dosadašnjeg pristupa „evo vam bicikli, pa se snađite“. Lupiga