Nigdje da parkiram svoj mali tenk
SUV-ovi osvajaju ceste, no hrvatski gradovi ne šire parkirna mjesta zbog straha od gubitka kapaciteta
Hrvatska parkirališta, iako usklađena s Pravilnikom (minimalno za okomito parkiranje), postaju preuska za sve veća moderna vozila i SUV-ove. Unatoč povremenim prigovorima građana zbog ogrebotina i teškog manevriranja, Zagreb, Split i Rijeka trenutno ne planiraju masovno širenje standardnih mjesta. Glavni razlog je prostorno ograničenje: širenje parkinga na europskih 2,70 metara smanjilo bi parkirališni kapacitet gradova za 10% do čak 30%. Urbani planeri stoga prednost daju očuvanju broja mjesta i smanjenju ovisnosti o automobilima u središtima gradova. Revija HAK