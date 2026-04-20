Samo se ne zna kamo se širi
Svemir se širi brže nego što to predviđaju standardni kozmološki modeli
Kozmolozi se suočavaju s Hubbleovom napetosti – nepodudaranjem brzine širenja svemira izmjerenog u ranom (67,4 km/s/Mpc) i lokalnom svemiru (oko 73,5 km/s/Mpc). Nova međunarodna analiza, koristeći preciznije “ljestve kozmičkih udaljenosti” i podatke teleskopa Webb, potvrđuje da razlika nije pogreška u mjerenju, već stvarna astronomska zagonetka. Iako lokalna mjerenja dosljedno pokazuju brže širenje, razlog tog ubrzanja ostaje nepoznat. Znanstvenici se nadaju da će nadolazeći teleskop Nancy Grace Roman konačno razjasniti širi li se svemir brže nego što fizikalni modeli predviđaju ili nam nedostaje ključni dio slagalice o evoluciji kozmosa. Bug