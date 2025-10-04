Nismo ni svjesni kad postajemo svjesni
Svijest nije trenutak, već se razvija postupno u procesu
Prvi temelji nastaju oko 24. tjedna trudnoće formiranjem talamokortikalnih veza, dok fetus do tada funkcionira refleksno i pod kemijskom "sedacijom" maternice. Treće tromjesečje donosi prve tragove pamćenja i reakcija na poznate zvukove, no pravo buđenje svijesti događa se pri porodu, kada osjetilna bujica aktivira moždane mreže. U prvoj godini života razvija se složenija percepcija, pažnja i "default mode" mreža, a do druge godine i samospoznaja. Svijest se, dakle, rađa sporo – bez prekidača.