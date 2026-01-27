Inflacija je kriva. Ugovor nije

HAKOM potvrdio da im je telekom A1 Hrvatska prijavio incident u obliku neovlaštenog pristupa sustavu i prijetnje objavljivanja neovlašteno stečenih podataka te su poručili da sve korisnike čiji su osobni podaci potencijalno kompromitirani imaju obvezu izravno obavijestiti. Izloženi podaci su ime i prezime, adresa, OIB te broj telefona. Naglašavamo da informacije o bankovnim karticama i računima nisu kompromitirane jer nisu dostupne u navedenoj bazi podataka. Sve korisnike čiji su osobni podaci potencijalno kompromitirani ćemo izravno obavijestiti. Dodali su da su o svemu obavijestili policiju i podnijeli kaznenu prijavu protiv nepoznatog počinitelja te da su informacijski stručnjaci uključeni u otkrivanje počinitelja kaznenog djela. Index