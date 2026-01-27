Teleoperateri dižu cijene od ožujka, bez prava na raskid - Monitor.hr
Danas (13:00)

Inflacija je kriva. Ugovor nije

Teleoperateri dižu cijene od ožujka, bez prava na raskid

HT i A1 obavijestili su korisnike da od 1. ožujka povećavaju cijene svojih usluga za 3,7 posto, u skladu s prošlogodišnjom stopom inflacije. Poskupljenje se provodi putem indeksne klauzule, što znači da korisnici nemaju pravo raskinuti ugovor bez plaćanja naknade. Povećanje se odnosi na puni iznos tarifa, paketa i opcija, dok ugovoreni popusti ostaju na snazi. Iz Telemacha zasad nema potvrde hoće li slijediti isti potez. Danica


