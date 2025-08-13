One album wonder

Tadašnja rock kritika je sasjekla album, što u post festumu možda najbolje govori o tome koliko je ta ista kritika voljela EKV i polagala nade u njega. Bila je dovoljna samo jedna pukotina, jedan album u kojem je nekoliko pjesama zazvučalo kao da su napravljene na autopilotu pa da krene drvlje i kamenje. Kritika je tada najviše zamjerala bendu da je pokušao ponoviti formulu albuma „Ljubav“, a to je svakako deplasirana ocjena koja nema veze s realnošću. Naime, Ekatarina Velika je jedan od onih rijetkih bendova koji je doslovce svaki albuma radio na drukčiji način, zato oni eklatantno svi zvuče drukčije jedan od drugog (od vizije, preko aranžmana, do produkcije) i to sve u periodima od godinu dana, a sasvim je drugi par rukava što je slušatelju jasno da je tu riječ o istom bendu. Retrospektivno Ravno do dna