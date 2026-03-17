Danas (07:00)

Novo najbolje mjesto na Internetu

The Useless Web: Stranica koja vas nasumično vodi na ‘beskorisne’ druge stranice

Koristimo ovu priliku da podsjetimo kako je Internet Monitor (časopis od kojeg je kasnije nastao ovaj portal) dobio svoj naziv zbog želje da vam donese najbolje od interneta – imate ekran koji vam donosi sve što trebate od svemrežja za taj dan da vi ne morate tražiti. Od tog se vremena dosta tog proširilo i promijenilo, no koncept je ostao isti. U ovoj objavi vam donosimo zanimljivu stranicu The Useless Web koja vas nasumično odvodi na neku internetsku stranicu, svaki put drugu, koja je navodno beskorisna. No, ima tu zanimljivih stvari, od kreativnih stranica do igrica za ubiti vrijeme. Probajte.


Petak (07:00)

Kad su “šašave” ideje stvorile Wi-Fi i mobitele

Kako je izmjenična struja omogućila radiovalove i bežičnu komunikaciju

Ideja izmjenične struje razvila se u 19. stoljeću zahvaljujući otkrićima elektromagnetske indukcije i radu znanstvenika poput Faradaya i Tesle. Generator prirodno proizvodi izmjenični napon, dok je istosmjerna struja zapravo naknadno dobivena ispravljanjem. Izmjenična struja omogućila je učinkoviti prijenos energije jer se napon može transformirati. U takvim krugovima ključnu ulogu imaju kondenzatori i zavojnice, čiji se otpor mijenja s frekvencijom. Njihova kombinacija stvara rezonanciju – stanje maksimalnog prijenosa energije. Upravo taj princip omogućuje nastanak i prijem elektromagnetskih valova, odnosno radiokomunikaciju na kojoj se temelje radio, Wi-Fi i mobilne mreže. Dario Hrupec za Bug

06.03. (08:00)

Gospon Google, prosim vas, dilitajte ovo...

Vlade sve češće traže od Googlea uklanjanje internetskog sadržaja

Prema Googleovu Izvješću o transparentnosti, vlade diljem svijeta sve češće traže uklanjanje digitalnog sadržaja s interneta. U prvoj polovici 2025. zatraženo je uklanjanje oko 25.000 članaka, što je 25 puta više nego u istom razdoblju 2011. godine. Najčešći razlog za takve zahtjeve su privatnost i sigurnost, dok su ranije među razlozima bili i govor mržnje te sadržaj za odrasle. Iako se u javnosti često raspravlja o govoru mržnje na internetu, nijedna kategorija razloga danas ne dominira među zahtjevima vlada. Google procjenjuje da bi tijekom ove godine broj zahtjeva mogao dosegnuti oko 50.000. Mreža

01.02. (19:00)

Kad klik postane apokalipsa

Košturjak: Kako jedan DNS upit može paralizirati internet

Hrvatski stručnjak Vlatko Košturjak otkrio je kritičnu ranjivost u ISC BIND, najraširenijem DNS softveru na svijetu. Jedan specifično oblikovan DNS upit može zaustaviti cijeli poslužitelj, onemogućavajući pristup webu, e-mailu i internetskim uslugama. Napad ne zahtijeva autentikaciju i može se izvesti tiho i brzo. Ranjivost je povezana s novim standardom za dronove, ali pogađa i sustave koji ga ne koriste. Posljedice prijete institucijama, operatorima i građanima, dok generativna AI dodatno ubrzava mogućnost napada. Brza zakrpa i redovito održavanje ključni su za sigurnost interneta. tportal

22.01. (21:00)

Internet bez imenika

Hrvatski stručnjak otkrio ozbiljnu ranjivost u ključnom DNS sustavu interneta

Hrvatski sigurnosni stručnjak Vlatko Košturjak iz Marlink Cybera otkrio je ozbiljnu sigurnosnu ranjivost u ISC BIND-u, jednom od najraširenijih DNS poslužitelja na svijetu. Ranjivost omogućuje rušenje DNS servisa slanjem jednog posebno oblikovanog paketa, bez potrebe za velikim prometom. Time se može onemogućiti pristup web stranicama, e-mailu i aplikacijama cijelim organizacijama ili regijama. Košturjak je ranjivost odgovorno prijavio proizvođaču, čime je omogućena zakrpa i zaštita kritične internetske infrastrukture. Index

23.12.2025. (11:00)

'Što je nama internet gori, njima je bolji'

Postnikov: Kako je propao Internet

Otkada zapravo internet propada? Otprije par godina, kada se podigla plima apokaliptičnih pojmova, svih tih ragebaitova, doomscrollova i brainrotova? Otprije jedne decenije, kada smo prateći Donalda Trumpa počeli govoriti o lažnim vijestima? Ili još ranije? Hot tejk: propada otkad znamo za njega. Sve je više znakova, dakle, da nam internet nije dobro. A opet, kompulzivna proizvodnja flashy pojmova koji bi trebali objasniti šta se to događa kao da prikriva najjednostavniji odgovor. Mislim, jasno – isprike zbog staromodnog diskursa – na logiku profita. Jer dok mi doomscrollamo, dok rejdžamo i brainrotamo, dok se polariziramo i navlačimo na baitove, čekirajući liste novih riječi godine, na samom vrhu liste najbogatijih ljudi svijeta bubre sumanute cifre uz imena Muska, Zuckerberga, Bezosa i ostalih vlasnika internetskih platformi. Boris Postnikov za Novosti.

22.12.2025. (20:00)

Globalno selo

Oko 6 milijardi ljudi koristi internet – to je 74 posto populacije

Kina je na prvom mjestu s otprilike 1,30 milijardi korisnika interneta, što predstavlja više od 90% stanovništva. Indija slijedi s nešto više od 1,03 milijarde korisnika, unatoč znatno nižoj stopi penetracije interneta od 70%. Unatoč brzom globalnom rastu, Afrika je i dalje nedovoljno zastupljena među najvećim svjetskim online populacijama. Nigerija je jedina afrička zemlja među prvih 10. Od europskih država, najviše kotira Njemačka koja se nalazi na 15. mjestu. Velika tržišta u nastajanju, uključujući Indoneziju, Brazil, Pakistan i Nigeriju, sada konkuriraju ili nadmašuju mnoga razvijena gospodarstva u ukupnom broju korisnika interneta te šire korištenje interneta na južnoj polutci. Mreža

22.12.2025. (14:00)

Sve je privatno, dok ne postane problem

Dark social: skriveni online svijet mladih izvan pogleda odraslih, ali s većim rizikom od nasilja

Dark social obuhvaća privatne poruke, zatvorene grupe i aplikacije u kojima se danas odvija većina komunikacije djece i mladih, izvan pogleda roditelja i institucija. Iako nude osjećaj sigurnosti, ti prostori često skrivaju vršnjačko nasilje, manipulaciju, sextortion i grooming. Zbog enkripcije nema klasičnog nadzora, pa se odgovornost prebacuje na edukaciju, povjerenje i komunikaciju. Stručnjaci ističu da zabrane ne pomažu: ključno je jačati digitalnu pismenost, osnažiti djecu da reagiraju i povezati roditelje, škole i mlade u zajednički sustav podrške. Netokracija

17.12.2025. (15:00)

Ako ti isključe internet, kao da su ti odsjekli ruku

Je li digitalni svijet stvaran? Možda nije materijalno, ali društveno je, s vrlo stvarnim posljedicama

Digitalni svijet, iako nema materijalnu stvarnost, ima stvarnu fenomenološku, društvenu i pragmatičku realnost. Digitalne transakcije, komunikacija i djelovanje proizvode konkretne fizičke posljedice – od isporuke robe do ekonomskih učinaka. Pozivajući se na Baudrillarda, Searlea i Merleau-Pontyja, tekst Netokracije objašnjava digitalno kao simulaciju koja je postala dio stvarnosti, društveno dogovorenu činjenicu i proširenje ljudskog djelovanja. Digitalni svijet nije manje stvaran, već drugačije stvaran.

05.12.2025. (13:00)

Taj mrak prelazi i na tebe

Dark web je duboko povezan s većim rizicima za mentalno zdravlje

Novo istraživanje Sveučilišta Florida Atlantic otkriva da odrasli koji koriste dark web imaju znatno veći rizik od mentalnih poteškoća. U analizi 2000 ispitanika, korisnici dark weba češće prijavljuju depresiju, paranoju, suicidalne misli i sklonost samoranjavanju, uključujući “digitalno samopovređivanje” – anonimno objavljivanje uvredljivih komentara o sebi. Vjerojatnost suicidalnih misli je gotovo triput veća, nesuicidalnog samoranjavanja pet puta, a digitalnog čak 19 puta. Znanstvenici upozoravaju da korištenje dark weba često odražava dublje psihološke probleme i pozivaju na daljnja interdisciplinarna istraživanja. Bug

04.12.2025. (00:00)

Mikroskopski Wi-Fi u nama – što bi moglo poći po zlu?

Internet bića: kad se mreža spoji na naše organe

Koncept “interneta bića” (Internet of beings) predviđa minijaturne senzore i biorobote unutar ljudskog tijela povezane s internetom. Te bi tehnologije omogućile rano otkrivanje bolesti, personaliziranu prevenciju te uređaje koji ne samo prate nego i liječe – od otpuštanja lijekova do mikrokirurgije. Ogromne baze podataka i digitalni blizanci revolucionirali bi medicinska istraživanja i razvoj terapija. Iako obećavaju pristupačniju i učinkovitiju zdravstvenu skrb, stručnjaci upozoravaju na sigurnosne rizike i opasnost gubitka ljudskosti u procesu digitalizacije tijela. tportal, The Conversation