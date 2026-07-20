TikTok tjedna: Vranimir vrana - Monitor.hr

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13.07. (07:00)

Po prašini i divljini skitam se...

TikTok tjedna: Pero trut

@pero.trut Dan 20 Zen klupica – negdje u šumi 26.05. – Buđenje oko 8, krenuo u 10:30 – Isplatilo se sić s traila i spavat na najvišem vrhu Papuka – Kad sam se vratio na rutu trail se jedva vidi sve puno srušenog drveća i grana – Stao nakon 3km filtrirat vodu iz potoka, malo odmorit i pojest kod skloništa “Kneževa voda” – Krenuo dalje šumom gore-dole i nakon 10km stao u Novom Zvečevom – nabio sam 11,9km jer sam tražio ima li života u mjestu jer sam trebao napunit mob i powerbank, a mjesto nema signala, kafića ni dućana – Sreo sam stariju gospođu i upitao jel mogu napunit mob i naravno da je rekla da mogu. Gospođa me upitala želim li kavu, a meni oči zasjale; nisam pio kavu od subote (dns utorak) Nakon nekih pol sata kaj sam bio tamo došao je njen muž i na kraju sam popio pivo, ponudili su mi tuš (valjda sam smrdio ) i jeo ručak s njima – jao kako mi je godio tuš jer se nisam prao 3 dana – Trail anđeli Ervin i Rada – Krenuo dalje, a put je o moj Bože. Toliko srušenog drveća i sve izgleda isto; da nisam imao aplikaciju po kojoj pratim CLDT izgubio bi se 100 puta – Nakon 5,4km sam stao jer je već bilo 19h – Utaborio se u šumi okružen crnogoricom – 22,9km u nogama – 309km CLDT-a #fyp #viralvideos #cldt #viral #campinglife ♬ izvorni zvuk – Pero


Pero Trut je mladi dečko koji je odlučio pješice krenuti putem Croatian Long Distance Traila, i bilježiti svoje pustolovine videima na TikToku i Instagramu, gdje ga prati više od 3700 ljudi. CLDT je nacionalna dugoprugaška staza dužine oko 2200 km koja povezuje četiri krajnje točke Hrvatske. Podijeljena na tri sekcije, staza prolazi kroz divljinu, krš i povijesne puteve, a za Thru-hike je u prosjeku potrebno 100 dana. Više od pola rute prati službene staze Hrvatskog planinarskog saveza (HPS), čiji volonteri održavaju skloništa ključna za sigurnost. Navigacija se vrši putem FarOut aplikacije, a hodači se moraju držati Leave No Trace principa. Kreće se od Iloka pa sve do Prevlake (ili obratno).

12.06. (21:00)

Kako rasrditi Balkance s jednim videom

TikTok tjedna: Pino Pingvino

@pinopingvino Ujedinjeni balkanci #fyp #viral #funny #balkan ♬ original sound – PINO


Influencer s Kvarnera, na Instagramu ga prati više od 146 tisuća ljudi. Inženjer nautike i tehnologije pomorskog prometa, reper, nogometaš i certificirani fitness trener. Iako kreiranje sadržaja nije njegov primaran posao, Pino je tome maksimalno posvećen, s nadom da će jednoga dana i postati. Moja Rijeka

01.06. (10:00)

Pozdrav gladna braćo!

TikTok tjedna: Gastro tražilica

@gastrotrazilica Kraljica soparnika ✨ U sklopu Fešte o’ pure u Žrnovnici, mjestu smještenom istočno od Splita na području povijesnih Poljica, karizmatična i vrijedna Nensi pred mnoštvom je posjetitelja pripremala jedan od najpoznatijih dalmatinskih specijaliteta – soparnik. Poljički soparnik tradicionalno je jelo iz Poljica, područja između Splita i Omiša. Priprema se od tankog tijesta punjenog blitvom i kapulom, a nakon pečenja na kominu premazuje se maslinovim uljem i češnjakom. Nekada je bio jednostavno posno jelo dalmatinskih težaka i neizostavan dio obiteljskih okupljanja, blagdana i korizmenih dana, dok se danas smatra jednim od simbola dalmatinske gastronomije. Posebnu vrijednost ovoj priči daje činjenica da je uz Nensi bio i njezin sin, koji joj je pomagao u pripremi. Upravo se tako stoljećima čuva tradicija – prenošenjem znanja, vještina i ljubavi prema baštini s koljena na koljeno. Soparnik danas nosi zaštićenu oznaku zemljopisnog podrijetla Europske unije te predstavlja jedan od najprepoznatljivijih autohtonih proizvoda Dalmacije. #gastrotražilica #soparnik #recept #hrana #split ♬ izvorni zvuk – Gastro tražilica

Gastro tražilica postala je jedna od najvažnijih online destinacija za pronalazak dobre klope, recenzije restorana i druge vrste gastronomske ponude. Za vikend su lansirali viralan video snimljen na Fešti o’pure u Žrnovnici kod Splita (Dalmacija Danas). Pokraj tradicionalnih jela od palente, posebnu pažnju privukla je mlada dama koja je pred ljudima pripremala soparnike, tradicionalni poljički specijalitet od tankog tijesta, blitve i kapule, premazan maslinovim uljem i češnjakom. Video je u samo 24 sata prešao brojku od milijun pregleda. Samo na Instagramu prati ih više od 145 tisuća pratitelja. Index

27.05. (20:00)

Šale od ćale

TikTok tjedna: HaHaHouse Zagreb

@hahahousezagreb Dan očeva je tu… a s njim i najopasnija vrsta humora Ako si ikad morao/la klimati glavom na “tatin vic” ovaj video je za tebe. Podijeli s nama najgori dad Joke koji si preživio, da možemo cringeati zajedno #fathersday #dadjoke #truecrime #humour #joker ♬ izvorni zvuk – HaHaHouse Zagreb

Stranica Muzeja smijeha, na Instagramu ih prati oko 14,8 tisuća pratitelja.

20.05. (19:00)

Zagorje do Amerike!

TikTok tjedna: Justus Reid

@justus_reidThe end of an era and the beginning of a new one.♬ original sound – Amerikanac


Amerikanac Justus Reid, koji je posljednjih mjeseci privukao veliku pažnju javnosti nakon što je u Hrvatskom zagorju kupio staru kuću za svega 5000 eura i sam krenuo u njezinu obnovu, objavio je da je projekt napokon završen. Reid je pritom podsjetio pratitelje da su tijekom “11 mjeseci i 104 nastavka” mogli pratiti kako zapuštena kuća, koju je “progutala šuma i zaboravilo vrijeme”, postupno postaje potpuno obnovljen dom. Za kraj projekta se napokon i obrijao i ošišao. Otkrio je da je kupio nekoliko objekata u blizini, ovaj put za 16 tisuća eura. Index

16.05. (20:00)

Po' minute kulture

TikTok tjedna: Mostovi poezije

@mostovipoezije Tri nonice – Drago Gervais #poezija #čakavski #nona #mosotvipoezije ♬ original sound – Mostovi poezije


Prije godinu dana Josiah Olumuyiwa Faniyi iz Nigerije se preselio u Rijeku zbog supruge koju je upoznao na studiju u Europi, a trenutno je asistent na tamošnjem Fakultetu za fiziku. Nakon što se zapitao tko je Vladimir Nazor, po kojemu je nazvano šetalište kojim je prošao, čitao je njegovu poeziju, oduševio se i kasnije pokrenuo internetski kanal Mostovi poezije. Njegove recitacije hrvatskih pjesnika privukle su pozornost na društvenim mrežama, a sam Josiah za tportal otkriva kako poezija učinkovito pomaže u učenju jezika. Na Instagramu ga prati oko 6 tisuća ljudi.