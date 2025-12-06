Tjedan u kojem se puno pričalo, a malo dogodilo - Monitor.hr
Danas (08:00)

Od mira u Ukrajini i dalje ništa, ali zato barem znamo raspored na SP-u

Tjedan u kojem se puno pričalo, a malo dogodilo

Pregovori SAD-a i Rusije o Ukrajini ponovno su propali, dok Putin tvrdi da je pao Pokrovsk, bez potvrde. Trump se bavi Južnom Amerikom, kokainom i diplomatskim gafovima (i plesom na YMCA), a u Bugarskoj i Srbiji tinjaju prosvjedi i energetske krize. EU od 2027. prekida uvoz ruskog plina i suočava se s aferom Mogherini. Eurosong prijeti raspadom zbog Izraela, Italija “nacionalizira” zlato, a Malezija ponovno traži MH370. Znanstvenici upozoravaju da se razvoj umjetne inteligencije širi istim eksponencijalnim obrascem kao pandemija covida. tportal


29.11. (19:00)

Kaos, AI i popkultura

Tjedan u previranjima: od Trumpovih mirovnih planova do AI medvjedića i klimatskih katastrofa

  • Trumpov “mirovni plan” za Ukrajinu – kaotični pregovori, ruski utjecaj na plan, Zelenski pod pritiskom, sve skupa bez rezultata.
  • Putin svira komuz u Kirgistanu – simboličan, gotovo zlokoban glazbeni performans koji podsjeća na njegov stariji “Blueberry Hill” trenutak.
  • Hong Kong u plamenu – golemi požar nebodera s bambusnim skelama, očekuju se stotine žrtava, uhićeni direktori građevinske tvrtke.
  • Jugoistočna Azija pod poplavama – Tajland, Indonezija i Malezija pogođeni katastrofalnim bujicama i desecima žrtava.
  • G20 u Južnoj Africi – deklaracija o klimatskoj krizi bez SAD-a; Trump odbio sudjelovati.
  • EU–Afrika samit u Angoli – EU ulaže 150 mlrd eura do 2027., Afrika traži ukidanje carina, Plenković vidi prilike za hrvatske firme.
  • Srpsko–mađarsko zbližavanje – Dodik i Vučić traže oslonac u Orbanu; Szijjarto putuje po regiji, dodjeljuju mu se doktorati.
  • Srbija u naftnoj krizi – gašenje rafinerije u Pančevu, čekanje američke odluke o JANAF-u, Mađarska obećava povećati isporuke nafte.
  • Vučić i Orban “Dan zahvalnosti” – simbolično slavlje u Subotici uz burek usred energetske drame.
  • Danska “noćna straža” prati Trumpa i njegove arktičke ambicije prema Grenlandu
  • EU definira stav o Chat Controlu – odbacuje masovno skeniranje poruka, pooštrava pravila platformama
  • OpenAI odbacuje krivnju za samoubojstvo tinejdžera, poziva se na “zloupotrebu sustava” – tjedan obilježen i izvještajem o porastu AI-inducirane paranoje, deluzija i raspada obitelji zbog dugotrajnog razgovaranja s chatbotovima

01.11. (12:00)

Globalna nestabilnost, verzija 5.0

Tjedni skener: Od nuklearki do algoritama – (još jedan) tjedan globalne nervoze

  • Zveckanje nuklearnim oružjem: Prvo je Vladimir Putin pokazao mišiće, pohvalivši se uspješnim testiranjem ‘letećeg Černobila’, Trump uzvratio nuklearnom podmornicom
  • Tragedija u Sloveniji: ubojstvo ugostitelja koji je došao braniti svog sina otvorilo pitanje kriminala u romskim naseljima, prosvjedi i pitanje integracije nacionalne manjine, zasad vatrogasne mjere – povećavanje ovlasti policije
  • Crna Gora i migranti iz Turske: tučnjava s nožem rezultirala prosvjedima, ali i protjerivanjem – uhićeno 45 osoba, dio odmah deportiran, uvedene vize za državljane Turske
  • Uragan Melissa pogodio Jamajku: vjerojatno najjači uragan u povijesti s vjetrovima brzine 298 km/h, za sobom ostavio pustoš i odnijelo oko 50 života, šteta se procjenjuje na 22 milijarde dolara
  • Dodik je opet svima dobar: Ukinuli mu sankcije, njegov kandidat za nasljednika ima plan odcijepljenja, dok je sam u Bjelorusiji dogovorio rusku podršku produženja mandata EUFOR-a u BiH
  • Umjetnom inteligencijom protiv korupcije u Albaniji: prvi predstavili AI ministricu, a sad tu ideju šire na parlament – zastupnici dobivaju digitalne asistente
  • Nvidia je postala prva tvrtka vrijedna pet bilijuna američkih dolara: vrijednost veća od BDP-a Indije, Japana i Ujedinjenog Kraljevstva, šire se na autonomna vozila, kvantna računala i AI tvornice

20.09. (17:00)

Trump, suze i Eurosong: svijet na probi generalke za kaos

Tjedni skener: Sloboda govora na udaru u SAD-u, sankcije Izraelu i Eurosong pod upitnikom

  • Mediji u SAD-u pod pritiskom zbog Charlieja Kirka: Kimmel cenzuriran – ABC ukinuo emisiju Jimmyja Kimmela jer se rugao Trumpu, pod izlikom da se izrugivao Kirkovoj smrti. Washington Post maknuo kolumnisticu zbog kritike Kirku, a Trump podnio tužbu od 15 mlrd. $ protiv New York Timesa, ali je odbačena jer je “predugačka”…
  • Trump proglasio Antifu terorističkom organizacijom i najavio uredbu protiv “govora mržnje”
  • Trump posjetio Veliku Britaniju: rijetka čast, kraljevski prijem, paunarenje u odjeći, prepeličja jaja, vožnja u kočijama… dogovorio milijardi dolara ulaganja sa Starmerom, navodna politička korist za obojicu
  • EU sankcije Izraelu: Europska komisija – zaključila da izraelske akcije u Gazi nisu u skladu s moralom, iz Izraela prijete odmazdom
  • Prosvjedi u Francuskoj: Pola milijuna ljudi na ulicama – protiv rezova socijalnih naknada i mjera štednje od 44 mlrd. €… Novi premijer u problemu zbog deficita u BDP-u od 114 posto
  • Eurosong pod upitnikom: Irska, Nizozemska, Slovenija, Belgija, Španjolska traže izbacivanje Izraela, inače bojkotiraju natjecanje, spominje se mogućnost da Izrael nastupi pod “neutralnom zastavom”…

06.09. (10:00)

Parade, jammanje i svemirske baze – dobrodošli u novo doba nesigurnosti

Tjedni skener: svijet se militarizira, Europa improvizira

  • Samit u Tianjinu – Istočna osovina (Kina, Rusija, Indija, Turska i dr.) održala kontrapunkt Zapadu; razgovaralo se o zajedničkoj razvojnoj banci, alternativi SWIFT-u, suradnji u AI-u i lunarnom programu
  • Kineska vojna parada u Pekingu – Xi obilježio 80. godišnjicu pobjede nad Japanom; defiliralo 10.000 vojnika, zajednička slika lidera s istoka i poruka Zapadu da se može bez njega; Trump prozvao sve “urotom protiv SAD-a”
  • Zapadna sigurnosna jamstva i Ukrajina – Macron najavio da će 26 zemalja rasporediti trupe u Ukrajini; Putin uzvratio da će sve zapadne snage na ukrajinskom tlu biti “legitimne mete”.
  • GPS ometanja i hibridno ratovanje u Europi – Incident s avionom Ursule von der Leyen u Bugarskoj pokazao ranjivost na GPS jamming i spoofing; baltičke i srednjoeuropske zemlje prijavljuju tisuće slučajeva; NATO i EU obećavaju protumjere, no stručnjaci upozoravaju da je riječ o ozbiljnoj sigurnosnoj prijetnji
  • Tragedija u Lisabonu (uspinjača Gloria) – Pukla sajla na uspinjači Gloria, vagon se survao niz padinu i udario u zgradu; više poginulih i ozlijeđenih; tvrtka tvrdi da je vozilo redovito održavano, ali sindikati upozoravali na problem s napetošću sajli
  • Politička kriza u Republici Srpskoj – Nakon isteka Dodikova mandata, parlament RS-a potvrdio novu vladu na čelu sa Savom Minićem (Dodikov kum), no stara vlada s Viškovićem i dalje održava sjednice; pravni kaos oko ustavnosti i legitimiteta vlasti
  • Ruska ‘anti-Eurovizija’ (Intervizija) – Putin oživljava sovjetsku Interviziju kao protutežu Euroviziji i “woke kulturi”; pravila stroga (zabrana ukrajinskih boja i poderanih traperica), publici se plaća da dođe; nastupa 20-ak zemalja
  • Tehnološki kvarovi tjedna (Google i OpenAI) – ChatGPT pao globalno, izazvao bijes korisnika; dan kasnije problemi s Googleovim servisima (tražilica, Gmail, YouTube); pokazalo koliko je društvo ovisno o tehnološkoj infrastrukturi
  • Europska svemirska utrka (Švedska i Norveška u prvom planu) – U Švedskoj se gradi svemirski centar Esrange kao buduća europska lansirna baza
  • Mark Zuckerberg tuži… Facebook – Američki odvjetnik Mark S. Zuckerberg (isto ime i prezime kao osnivač Mete) tuži Facebook jer mu je račun pet puta suspendiran pod optužbom da se lažno predstavlja; izgubio tisuće dolara zbog blokada

30.08. (12:00)

Svijet gori, ali barem je Taylor Swift postala “hrvatska snaha”

Tjedni skener: od Trumpove čistke do svinjskih pluća… e, i da – Taylor Swift se udaje

  • Trump nastavlja čistku: smijenio guvernerku FED-a, šeficu CDC-a i suspendirao ljude iz FEMA-e; zaprijetio ukidanjem licenci za NBC i ABC te sankcijama EU-u zbog DSA
  • Guverner Kalifornije Gavin Newsom trola Trumpa i otvara online dućan Patriot Shop s antitrumpovskim suvenirima, dižući si rejting
  • Arktik: otkrivena američka tajna operacija na Grenlandu – trojac regrutirao lokalce za separatistički pokret protiv Danske; nejasno je rade li po nalogu Bijele kuće ili samostalno
  • Nedostatak vojnika: EU bez SAD-a fali 300.000 ljudi; Litva, Švedska i Latvija vraćaju vojni rok, Poljska trenira 100.000 civila godišnje, Njemačka i Francuska jačaju vojsku
  • Rusija napala Kijev raketama koje su pogodile i Delegaciju EU-a; Trump komentirao da “nije sretan, ali ni iznenađen”
  • Taylor Swift i Travis Kelce: objavili zaruke u bajkovitom vrtu; mediji slave, obožavatelji u transu; Kelcejeva majka hrvatskog podrijetla pa Swift prozvana “budućom hrvatskom snahom
  • Musk vs. OpenAI: Muskova tvrtka xAI tužila OpenAI i Apple zbog navodne zavjere i gušenja konkurencije na tržištu AI-a, OpenAI podnio tužbu protiv Muska, tvrdeći da je pokušao nagovoriti Zuckerberga na preuzimanje OpenAI-a
  • Nvidia: prihodi skočili 56% na 46,7 mlrd. $, dobit 59% – tvrtka dominira tržištem AI čipova, dok Washington ograničava izvoz u Kinu
  • Znanost: kineski liječnici uspješno presadili svinjsko plućno krilo u tijelo mrtvog čovjeka; funkcioniralo devet dana – nova faza ksenotransplantacije

23.08. (18:00)

Ako je i od politike – dosta je

Tjedni skener: Od Trumpovih čistki do crvene točke u svemiru

  • Trump otpušta šeficu statistike – proglasio brojke o radnim mjestima “bullshitom” i izbacio šeficu Ureda za statistiku rada, optuživši je za sabotažu.
  • Zid prema Meksiku – sada i crn – Trump traži da se ograda oboji crno jer će biti vruća na suncu pa će se teže penjati.
  • Trump, Putin i Zelenski – sastanak u najavi – Trump se hvali da približava pregovore o Ukrajini, ali mnogi sumnjaju da to radi zbog mira, a ne Nobelove nagrade.
  • Izrael najavljuje zauzimanje Gaze – Netanyahu odobrio novu ofenzivu, dok Hamas prihvaća prijedlog o 60-dnevnom primirju; broj civilnih žrtava šokantno visok.
  • Glad u Gazi proglašena službeno – UN-ov IPC potvrdio stanje gladi za pola milijuna ljudi, četvrti put u 20 godina da je izrečena takva procjena.
  • Dodik ostaje bez funkcije – Sud BiH potvrdio smjenu nakon pravomoćne osude; Dodik se busa u prsa, pjeva na skupovima i prijeti referendumom.
  • Nemiri u Srbiji – prosvjedi traju mjesecima, Brnabić optužila da je pad nadstrešnice bio “planirana diverzija”, Vučića na tribinama izvrijeđale Delije.
  • Češka politička groteska – zastupnica iz Babiševe stranke pokušala unajmiti ubojicu da smakne psa; Babiš odmah krenuo u kampanju sa psima u prvom planu.
  • Crvena točka u svemiru – ALMA teleskop otkrio misteriozni objekt u galaksiji NGC 4945, možda posve novu vrstu svemirskog fenomena, nazvan Punctum.

02.08. (13:00)

Od potresa, South Parka do carina – sve boli osim najamnine, ona ubija

Tjedni skener: Na pomolu priznanje Palestine, razorni potres bez žrtava, Trumpa nagriza satira

  • Francuska i Velika Britanija “zaprijetile” Izraelu priznanjem Palestine: Dok je 75 posto članica UN-a već priznalo državnost Palestine, zapadni velikani dosad su govorili da čekaju ‘pravi trenutak’. A izgleda da je s nezapamćenom humanitarnom krizom u Gazi, u kojoj ljudi svakodnevno umiru čekajući na hranu, u sve više država kucnulo 5 do 12. Da se nešto valja iza brda, pokazuje i Trumpovo nereagiranje na Starmerovu prijetnju
  • Potres od 8,8 po Richteru bez žrtava – čudo ili…? Cunami se na kraju i dogodio, i to visine tri do četiri metra, no najveća katastrofa bila je poplava u gradu Severo-Kurilsku
  • SAD i EU dogovorili carine, nisu baš svi zadovoljni: svi europski proizvodi koji se uvoze u SAD carinit će se s 15 posto, a zauzvrat, Unija se obvezala iduće tri godine kupovati američki LNG
  • Trump u krevetu sa Sotonom: Trump želi pošto poto otresti se pitanja o Epsteinu, no mediji ne odustaju – u prvom redu sa satiričarima, posljednjim bastionom medijskih sloboda. Riječ je naravno o epizodi South Parka, a najavljeno ih je još
  • Ide Mile lajkovačkom prugom: Dodik narednih šest godina ne smije biti predsjednik Republike Srpske, no prvo ga se mora pokušati zaista maknuti, uključujući i zaplijeniti avion kojim je i prije bježao. Zasad neće ustuknuti
  • Najam stana u centrima gradova gotovo nepriuštiv mladima: na rijetkim adresama možete unajmiti trosoban stan za manje od 2000 eura mjesečno
  • EU pokreće najrigorozniji nadzor AI sustava u povijesti: Od 2. kolovoza (danas) na snagu stupaju ključne odredbe Zakona o umjetnoj inteligenciji (AI Act), prvog sveobuhvatnog zakonodavnog okvira za regulaciju umjetne inteligencije – No mnoge zemlje još nemaju ni timove, ni novac, ni plan. Regulacija dolazi, ali birokracija kasni

05.07. (13:00)

Sad sve znate

Vidovdanski prosvjed i blokade nakon njega, Musk na listi za deportaciju i kineski AI s partijskom knjižicom

  • Srbija: Studentski prosvjedi i nacionalistički narativi – više od 140.000 ljudi okupilo se na Vidovdan, s naglaskom na srpski nacionalni mit i mučeništvo, nakon njih – Igra mačke i miša s policijom, postavljanje barikada i izbjegavanje sukoba
  • SAD: Trumpov “Veliki lijepi zakon” i sukob s Muskom: Potpisan zakon koji uključuje porezne olakšice za bogate, rezove državne potrošnje i povećanje zaduženosti
  • Mađarska: Orbanov pokušaj zabrane Pridea izazvao kontraefekt – LGBT okupljanje postao najveći prosvjed protiv Orbanova režima od 2010., unatoč pokušajima zabrane
  • SAD smanjuje vojnu pomoć Ukrajini: Pentagon zaustavio isporuku ključnog oružja, uključujući projektile za sustav Patriot, Njemačka i Velika Britanija rade na jačanju unutarnje obrambene suradnje, žele neovisnost od SAD-a
  • Kina: Lansiranje “komunističkog AI-a”: Kineski startup s podrškom Komunističke partije širi utjecaj kroz “Digitalni put svile”, nije bez odgovora u SAD-u i OpenAI-a u vidu obrane
  • Ekologija: PFAS kontaminacija vode u Francuskoj, zabranjena konzumacija vode iz slavine, kritike na neprovođenje medicinskih testova i ignoriranje problema, karte zagađenja pokazuju više od 23.000 kontaminiranih lokacija diljem Europe

21.06. (11:00)

Svijet na rubu kaosa, ali barem imamo kolutanje očima i demografske ratove milijardera

Tjedan u znaku sukoba Izraela i Irana, tehnološki divovi vode privatne ratove, a zelena tranzicija se guši u vlastitom uspjehu

  • Iran prijeti blokadom Hormuškog tjesnaca, Izrael otkriva slabosti u Željeznoj kupoli, a Trump oklijeva između potpore Izraelu i izolacionizma, što dodatno pojačava globalnu nesigurnost.
  • Na G7 samitu u Kanadi Trump prerano odlazi, ostale lidere ostavlja da potpišu deklaraciju o deeskalaciji iransko-izraelskog sukoba, a najveći incident postaje kolutanje očima Meloni prema Macronu.
  • Trumpova administracija fokusira NASA-u na solo misije na Mjesec i Mars, čime sabotira europske projekte ExoMars i Mars Sample Return te prekida međunarodnu suradnju na Lunar Portalu.
  • Orban je zabranio LGBTQ+ Pride u Mađarskoj, uvodeći kazne i nadzor s kineskim kamerama za prepoznavanje lica, dok liberalni gradonačelnik Budimpešte tvrdi da će se povorka ipak održati unatoč pritiscima i prozivkama EU i Hrvatske.
  • Ruska grupa Wagner kontrolira diktatore u Africi dok tisuće mladih žena rade u nehumanim uvjetima u tvornicama dronova u Tatarstanu, često bez plaće i kontakta s obiteljima, što je izazvalo istrage afričkih zemalja i podiglo Interpol, otkrivajući moderno ropstvo povezano s ratnom ekonomijom.
  • Elon Musk i Pavel Durov vode privatne demografske ratove: Musk ima 14 djece i aktivno regrutira žene za surogat-majke, dok Rus koji je vlasnik Telegrama, donirajući spermu, ima preko 100 biološke djece širom svijeta i odredio je da njegova djeca ne smiju pristupiti njegovom bogatstvu 30 godina — tehnološki milijarderi koji vlastitim genom žele zaustaviti pad nataliteta u doba algoritama
  • Kineska solarna industrija, nekad simbol zelene revolucije, danas se guši zbog prekomjernih kapaciteta i žestoke konkurencije koja ruši cijene, uz milijarde dolara gubitaka, iako već prebacuju fokus s proizvodnje na skladištenje energije, pitanje je je li kasno za spas sektora koji se pretvara u “silicijsku blokadu.”

14.06. (20:00)

Kad misliš da ne može gore – geopolitički bingo 2025. te još više iznenadi

Tjedan u plamenu: od Kalifornije do Gaze, svijet titra na rubu

  • Treća bitka za Los Angeles (2025) – Eskalacija sukoba između savezne vlasti pod Trumpovim vodstvom i kalifornijskih vlasti zbog masovnih deportacija imigranata; ulice Los Angelesa zahvatile su racije, prosvjedi, suzavac, paljenje vozila i prijetnje slanjem vojske, dok UN, celebovi i robotaksiji izražavaju zabrinutost.
  • Izrael pokrenuo operaciju “Uspravni lav” protiv Irana (2025) – Netanyahuov režim izveo opsežan zračni napad na iranske vojne i nuklearne ciljeve, pri čemu su ubijeni visoki iranski dužnosnici; Iran odgovorio dronovima i najavio osvetu, dok se SAD formalno distancira, pazeći da ne razbudi “lava koji spava”.
  • Masovna pucnjava u srednjoj školi u Grazu (2025) – 21-godišnji bivši učenik ubio je 10 osoba i ranio 27 u oružanom napadu na školu, motiviran osjećajem nepravde i izolacije; Austrija šokirana brutalnošću napada, otvara rasprave o dostupnosti oružja i medijskoj etici.
  • Pad Boeinga 787 u Ahmedabadu (2025) – Dreamliner na letu za London srušio se odmah nakon polijetanja, poginule 242 osobe; tragedija pogodila obitelji širom Indije i Europe, a uzrok se još istražuje – sumnja se na kvar izazvan udarom ptice; preživio samo jedan putnik, britanski državljanin na sjedalu 11A
  • Greta Thunberg zaustavljena u pokušaju proboja blokade Gaze (2025) – brod preusmjeren u Ashdod, dio ekipe deportiran, drugi pritvoreni, a Greti i posadi izrečena 100-godišnja zabrana ulaska u Izrael – sve popraćeno kontroverzama oko povezanosti nekih sudionika s Hamasom i Hezbolahom.

