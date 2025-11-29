Kaos, AI i popkultura

Tjedan u previranjima: od Trumpovih mirovnih planova do AI medvjedića i klimatskih katastrofa - Monitor.hr
Tjedan u previranjima: od Trumpovih mirovnih planova do AI medvjedića i klimatskih katastrofa
Trumpov “mirovni plan” za Ukrajinu – kaotični pregovori, ruski utjecaj na plan, Zelenski pod pritiskom, sve skupa bez rezultata.
Putin svira komuz u Kirgistanu – simboličan, gotovo zlokoban glazbeni performans koji podsjeća na njegov stariji “Blueberry Hill” trenutak.
Hong Kong u plamenu – golemi požar nebodera s bambusnim skelama, očekuju se stotine žrtava, uhićeni direktori građevinske tvrtke.
Jugoistočna Azija pod poplavama – Tajland, Indonezija i Malezija pogođeni katastrofalnim bujicama i desecima žrtava.
G20 u Južnoj Africi – deklaracija o klimatskoj krizi bez SAD-a; Trump odbio sudjelovati.
EU–Afrika samit u Angoli – EU ulaže 150 mlrd eura do 2027., Afrika traži ukidanje carina, Plenković vidi prilike za hrvatske firme.
Srpsko–mađarsko zbližavanje – Dodik i Vučić traže oslonac u Orbanu; Szijjarto putuje po regiji, dodjeljuju mu se doktorati.
Srbija u naftnoj krizi – gašenje rafinerije u Pančevu, čekanje američke odluke o JANAF-u, Mađarska obećava povećati isporuke nafte.
Vučić i Orban “Dan zahvalnosti” – simbolično slavlje u Subotici uz burek usred energetske drame.
Danska “noćna straža” prati Trumpa i njegove arktičke ambicije prema Grenlandu
EU definira stav o Chat Controlu – odbacuje masovno skeniranje poruka, pooštrava pravila platformama
OpenAI odbacuje krivnju za samoubojstvo tinejdžera, poziva se na “zloupotrebu sustava” – tjedan obilježen i izvještajem o porastu AI-inducirane paranoje, deluzija i raspada obitelji zbog dugotrajnog razgovaranja s chatbotovima
Zveckanje nuklearnim oružjem: Prvo je Vladimir Putin pokazao mišiće, pohvalivši se uspješnim testiranjem ‘letećeg Černobila’, Trump uzvratio nuklearnom podmornicom
Tragedija u Sloveniji: ubojstvo ugostitelja koji je došao braniti svog sina otvorilo pitanje kriminala u romskim naseljima, prosvjedi i pitanje integracije nacionalne manjine, zasad vatrogasne mjere – povećavanje ovlasti policije
Crna Gora i migranti iz Turske: tučnjava s nožem rezultirala prosvjedima, ali i protjerivanjem – uhićeno 45 osoba, dio odmah deportiran, uvedene vize za državljane Turske
Uragan Melissa pogodio Jamajku: vjerojatno najjači uragan u povijesti s vjetrovima brzine 298 km/h, za sobom ostavio pustoš i odnijelo oko 50 života, šteta se procjenjuje na 22 milijarde dolara
Dodik je opet svima dobar: Ukinuli mu sankcije, njegov kandidat za nasljednika ima plan odcijepljenja, dok je sam u Bjelorusiji dogovorio rusku podršku produženja mandata EUFOR-a u BiH
Umjetnom inteligencijom protiv korupcije u Albaniji: prvi predstavili AI ministricu, a sad tu ideju šire na parlament – zastupnici dobivaju digitalne asistente
Nvidia je postala prva tvrtka vrijedna pet bilijuna američkih dolara: vrijednost veća od BDP-a Indije, Japana i Ujedinjenog Kraljevstva, šire se na autonomna vozila, kvantna računala i AI tvornice
Mediji u SAD-u pod pritiskom zbog Charlieja Kirka: Kimmel cenzuriran – ABC ukinuo emisiju Jimmyja Kimmela jer se rugao Trumpu, pod izlikom da se izrugivao Kirkovoj smrti. Washington Post maknuo kolumnisticu zbog kritike Kirku, a Trump podnio tužbu od 15 mlrd. $ protiv New York Timesa, ali je odbačena jer je “predugačka”…
Trump proglasio Antifu terorističkom organizacijom i najavio uredbu protiv “govora mržnje”
Trump posjetio Veliku Britaniju: rijetka čast, kraljevski prijem, paunarenje u odjeći, prepeličja jaja, vožnja u kočijama… dogovorio milijardi dolara ulaganja sa Starmerom, navodna politička korist za obojicu
EU sankcije Izraelu: Europska komisija – zaključila da izraelske akcije u Gazi nisu u skladu s moralom, iz Izraela prijete odmazdom
Prosvjedi u Francuskoj: Pola milijuna ljudi na ulicama – protiv rezova socijalnih naknada i mjera štednje od 44 mlrd. €… Novi premijer u problemu zbog deficita u BDP-u od 114 posto
Eurosong pod upitnikom: Irska, Nizozemska, Slovenija, Belgija, Španjolska traže izbacivanje Izraela, inače bojkotiraju natjecanje, spominje se mogućnost da Izrael nastupi pod “neutralnom zastavom”…
Samit u Tianjinu – Istočna osovina (Kina, Rusija, Indija, Turska i dr.) održala kontrapunkt Zapadu; razgovaralo se o zajedničkoj razvojnoj banci, alternativi SWIFT-u, suradnji u AI-u i lunarnom programu
Kineska vojna parada u Pekingu – Xi obilježio 80. godišnjicu pobjede nad Japanom; defiliralo 10.000 vojnika, zajednička slika lidera s istoka i poruka Zapadu da se može bez njega; Trump prozvao sve “urotom protiv SAD-a”
Zapadna sigurnosna jamstva i Ukrajina – Macron najavio da će 26 zemalja rasporediti trupe u Ukrajini; Putin uzvratio da će sve zapadne snage na ukrajinskom tlu biti “legitimne mete”.
GPS ometanja i hibridno ratovanje u Europi – Incident s avionom Ursule von der Leyen u Bugarskoj pokazao ranjivost na GPS jamming i spoofing; baltičke i srednjoeuropske zemlje prijavljuju tisuće slučajeva; NATO i EU obećavaju protumjere, no stručnjaci upozoravaju da je riječ o ozbiljnoj sigurnosnoj prijetnji
Tragedija u Lisabonu (uspinjača Gloria) – Pukla sajla na uspinjači Gloria, vagon se survao niz padinu i udario u zgradu; više poginulih i ozlijeđenih; tvrtka tvrdi da je vozilo redovito održavano, ali sindikati upozoravali na problem s napetošću sajli
Politička kriza u Republici Srpskoj – Nakon isteka Dodikova mandata, parlament RS-a potvrdio novu vladu na čelu sa Savom Minićem (Dodikov kum), no stara vlada s Viškovićem i dalje održava sjednice; pravni kaos oko ustavnosti i legitimiteta vlasti
Ruska ‘anti-Eurovizija’ (Intervizija) – Putin oživljava sovjetsku Interviziju kao protutežu Euroviziji i “woke kulturi”; pravila stroga (zabrana ukrajinskih boja i poderanih traperica), publici se plaća da dođe; nastupa 20-ak zemalja
Tehnološki kvarovi tjedna (Google i OpenAI) – ChatGPT pao globalno, izazvao bijes korisnika; dan kasnije problemi s Googleovim servisima (tražilica, Gmail, YouTube); pokazalo koliko je društvo ovisno o tehnološkoj infrastrukturi
Europska svemirska utrka (Švedska i Norveška u prvom planu) – U Švedskoj se gradi svemirski centar Esrange kao buduća europska lansirna baza
Mark Zuckerberg tuži… Facebook – Američki odvjetnik Mark S. Zuckerberg (isto ime i prezime kao osnivač Mete) tuži Facebook jer mu je račun pet puta suspendiran pod optužbom da se lažno predstavlja; izgubio tisuće dolara zbog blokada
Trump nastavlja čistku: smijenio guvernerku FED-a, šeficu CDC-a i suspendirao ljude iz FEMA-e; zaprijetio ukidanjem licenci za NBC i ABC te sankcijama EU-u zbog DSA
Guverner Kalifornije Gavin Newsom trola Trumpa i otvara online dućan Patriot Shop s antitrumpovskim suvenirima, dižući si rejting
Arktik: otkrivena američka tajna operacija na Grenlandu – trojac regrutirao lokalce za separatistički pokret protiv Danske; nejasno je rade li po nalogu Bijele kuće ili samostalno
Nedostatak vojnika: EU bez SAD-a fali 300.000 ljudi; Litva, Švedska i Latvija vraćaju vojni rok, Poljska trenira 100.000 civila godišnje, Njemačka i Francuska jačaju vojsku
Rusija napala Kijev raketama koje su pogodile i Delegaciju EU-a; Trump komentirao da “nije sretan, ali ni iznenađen”
Taylor Swift i Travis Kelce: objavili zaruke u bajkovitom vrtu; mediji slave, obožavatelji u transu; Kelcejeva majka hrvatskog podrijetla pa Swift prozvana “budućom hrvatskom snahom
Musk vs. OpenAI: Muskova tvrtka xAI tužila OpenAI i Apple zbog navodne zavjere i gušenja konkurencije na tržištu AI-a, OpenAI podnio tužbu protiv Muska, tvrdeći da je pokušao nagovoriti Zuckerberga na preuzimanje OpenAI-a
Nvidia: prihodi skočili 56% na 46,7 mlrd. $, dobit 59% – tvrtka dominira tržištem AI čipova, dok Washington ograničava izvoz u Kinu
Znanost: kineski liječnici uspješno presadili svinjsko plućno krilo u tijelo mrtvog čovjeka; funkcioniralo devet dana – nova faza ksenotransplantacije
Francuska i Velika Britanija “zaprijetile” Izraelu priznanjem Palestine: Dok je 75 posto članica UN-a već priznalo državnost Palestine, zapadni velikani dosad su govorili da čekaju ‘pravi trenutak’. A izgleda da je s nezapamćenom humanitarnom krizom u Gazi, u kojoj ljudi svakodnevno umiru čekajući na hranu, u sve više država kucnulo 5 do 12. Da se nešto valja iza brda, pokazuje i Trumpovo nereagiranje na Starmerovu prijetnju
Potres od 8,8 po Richteru bez žrtava – čudo ili…? Cunami se na kraju i dogodio, i to visine tri do četiri metra, no najveća katastrofa bila je poplava u gradu Severo-Kurilsku
SAD i EU dogovorili carine, nisu baš svi zadovoljni: svi europski proizvodi koji se uvoze u SAD carinit će se s 15 posto, a zauzvrat, Unija se obvezala iduće tri godine kupovati američki LNG
Trump u krevetu sa Sotonom: Trump želi pošto poto otresti se pitanja o Epsteinu, no mediji ne odustaju – u prvom redu sa satiričarima, posljednjim bastionom medijskih sloboda. Riječ je naravno o epizodi South Parka, a najavljeno ih je još
Ide Mile lajkovačkom prugom: Dodik narednih šest godina ne smije biti predsjednik Republike Srpske, no prvo ga se mora pokušati zaista maknuti, uključujući i zaplijeniti avion kojim je i prije bježao. Zasad neće ustuknuti
Najam stana u centrima gradova gotovo nepriuštiv mladima: na rijetkim adresama možete unajmiti trosoban stan za manje od 2000 eura mjesečno
EU pokreće najrigorozniji nadzor AI sustava u povijesti: Od 2. kolovoza (danas) na snagu stupaju ključne odredbe Zakona o umjetnoj inteligenciji (AI Act), prvog sveobuhvatnog zakonodavnog okvira za regulaciju umjetne inteligencije – No mnoge zemlje još nemaju ni timove, ni novac, ni plan. Regulacija dolazi, ali birokracija kasni
Srbija: Studentski prosvjedi i nacionalistički narativi – više od 140.000 ljudi okupilo se na Vidovdan, s naglaskom na srpski nacionalni mit i mučeništvo, nakon njih – Igra mačke i miša s policijom, postavljanje barikada i izbjegavanje sukoba
SAD: Trumpov “Veliki lijepi zakon” i sukob s Muskom: Potpisan zakon koji uključuje porezne olakšice za bogate, rezove državne potrošnje i povećanje zaduženosti
Mađarska: Orbanov pokušaj zabrane Pridea izazvao kontraefekt – LGBT okupljanje postao najveći prosvjed protiv Orbanova režima od 2010., unatoč pokušajima zabrane
SAD smanjuje vojnu pomoć Ukrajini: Pentagon zaustavio isporuku ključnog oružja, uključujući projektile za sustav Patriot, Njemačka i Velika Britanija rade na jačanju unutarnje obrambene suradnje, žele neovisnost od SAD-a
Kina: Lansiranje “komunističkog AI-a”: Kineski startup s podrškom Komunističke partije širi utjecaj kroz “Digitalni put svile”, nije bez odgovora u SAD-u i OpenAI-a u vidu obrane
Ekologija: PFAS kontaminacija vode u Francuskoj, zabranjena konzumacija vode iz slavine, kritike na neprovođenje medicinskih testova i ignoriranje problema, karte zagađenja pokazuju više od 23.000 kontaminiranih lokacija diljem Europe
Iran prijeti blokadom Hormuškog tjesnaca, Izrael otkriva slabosti u Željeznoj kupoli, a Trump oklijeva između potpore Izraelu i izolacionizma, što dodatno pojačava globalnu nesigurnost.
Na G7 samitu u Kanadi Trump prerano odlazi, ostale lidere ostavlja da potpišu deklaraciju o deeskalaciji iransko-izraelskog sukoba, a najveći incident postaje kolutanje očima Meloni prema Macronu.
Trumpova administracija fokusira NASA-u na solo misije na Mjesec i Mars, čime sabotira europske projekte ExoMars i Mars Sample Return te prekida međunarodnu suradnju na Lunar Portalu.
Orban je zabranio LGBTQ+ Pride u Mađarskoj, uvodeći kazne i nadzor s kineskim kamerama za prepoznavanje lica, dok liberalni gradonačelnik Budimpešte tvrdi da će se povorka ipak održati unatoč pritiscima i prozivkama EU i Hrvatske.
Ruska grupa Wagner kontrolira diktatore u Africi dok tisuće mladih žena rade u nehumanim uvjetima u tvornicama dronova u Tatarstanu, često bez plaće i kontakta s obiteljima, što je izazvalo istrage afričkih zemalja i podiglo Interpol, otkrivajući moderno ropstvo povezano s ratnom ekonomijom.
Elon Musk i Pavel Durov vode privatne demografske ratove: Musk ima 14 djece i aktivno regrutira žene za surogat-majke, dok Rus koji je vlasnik Telegrama, donirajući spermu, ima preko 100 biološke djece širom svijeta i odredio je da njegova djeca ne smiju pristupiti njegovom bogatstvu 30 godina — tehnološki milijarderi koji vlastitim genom žele zaustaviti pad nataliteta u doba algoritama
Kineska solarna industrija, nekad simbol zelene revolucije, danas se guši zbog prekomjernih kapaciteta i žestoke konkurencije koja ruši cijene, uz milijarde dolara gubitaka, iako već prebacuju fokus s proizvodnje na skladištenje energije, pitanje je je li kasno za spas sektora koji se pretvara u “silicijsku blokadu.”
Treća bitka za Los Angeles (2025) – Eskalacija sukoba između savezne vlasti pod Trumpovim vodstvom i kalifornijskih vlasti zbog masovnih deportacija imigranata; ulice Los Angelesa zahvatile su racije, prosvjedi, suzavac, paljenje vozila i prijetnje slanjem vojske, dok UN, celebovi i robotaksiji izražavaju zabrinutost.
Izrael pokrenuo operaciju “Uspravni lav” protiv Irana (2025) – Netanyahuov režim izveo opsežan zračni napad na iranske vojne i nuklearne ciljeve, pri čemu su ubijeni visoki iranski dužnosnici; Iran odgovorio dronovima i najavio osvetu, dok se SAD formalno distancira, pazeći da ne razbudi “lava koji spava”.
Masovna pucnjava u srednjoj školi u Grazu (2025) – 21-godišnji bivši učenik ubio je 10 osoba i ranio 27 u oružanom napadu na školu, motiviran osjećajem nepravde i izolacije; Austrija šokirana brutalnošću napada, otvara rasprave o dostupnosti oružja i medijskoj etici.
Pad Boeinga 787 u Ahmedabadu (2025) – Dreamliner na letu za London srušio se odmah nakon polijetanja, poginule 242 osobe; tragedija pogodila obitelji širom Indije i Europe, a uzrok se još istražuje – sumnja se na kvar izazvan udarom ptice; preživio samo jedan putnik, britanski državljanin na sjedalu 11A
Greta Thunberg zaustavljena u pokušaju proboja blokade Gaze (2025) – brod preusmjeren u Ashdod, dio ekipe deportiran, drugi pritvoreni, a Greti i posadi izrečena 100-godišnja zabrana ulaska u Izrael – sve popraćeno kontroverzama oko povezanosti nekih sudionika s Hamasom i Hezbolahom.
Zahlađeni odnosi Trumpa i Muska – Elon Musk nazvao Trumpov zakon o porezima “odvratnom gnusobom”, a Trump uzvratio da je razočaran Muskom. Musk ga na X-u optužio za laganje i spomenuo Epsteinove dosjee. Trump prijeti ukidanjem državnih ugovora Muskovim firmama
Pad vrijednosti Tesle – Dionice Tesle pale više od 14% u jednom danu, što je tvrtku koštalo 152 milijarde dolara tržišne vrijednosti
Raspad mirovnih pregovora Ukrajine i Rusije – Drugi krug pregovora u Istanbulu propao nakon ruskog odlaska zbog ukrajinskih napada dronovima. Putin nazvao Ukrajinu “terorističkom organizacijom”, a Trump zatražio sankcije za obje strane, usporedivši ih s “djecom u vrtiću”
Politička kriza u Nizozemskoj – Vođa desnice Geert Wilders napustio koalicijsku vladu zbog neslaganja oko migracijske politike, čime je vlada de facto pala. Premijer i partneri ogorčeni jer je to došlo usred priprema za NATO samit
Kriza vlasti u Poljskoj – Poraz Trzaskowskog na predsjedničkim izborima i pad podrške vladi Donalda Tuska doveli do izglasavanja povjerenja 11. lipnja. Novi predsjednik Nawrocki euroskeptičan, suverenist, naklonjen Trumpu
Vučićeva represija nad studentima u Srbiji – Nakon verbalne podrške ćacijama, Vučić kreće u represiju nad blokaderima – 22 uhićenja, politička instrumentalizacija incidenta i spin kampanja uz podršku EU projekta Jadar
Greta Thunberg plovi prema Gazi – Greta s još 11 aktivista i glumcem iz “Igre prijestolja” sudjeluje u misiji Freedom Flotilla, pokušavajući dostaviti pomoć Gazi unatoč izraelskoj blokadi. Akcija nosi jasnu političku poruku i izaziva nove podjele
A gdje je Natasha? Kod AI Čarobnjaka iz Oza – Builder.ai, AI startup procijenjen na 1,5 mlrd. dolara, zapravo koristio 700 indijskih programera umjesto umjetne inteligencije; Microsoft uložio 455 mil. $, firma bankrotirala, osnivač misteriozno nestao