Danas (08:00)
Parade, jammanje i svemirske baze – dobrodošli u novo doba nesigurnosti
Tjedni skener: svijet se militarizira, Europa improvizira
- Samit u Tianjinu – Istočna osovina (Kina, Rusija, Indija, Turska i dr.) održala kontrapunkt Zapadu; razgovaralo se o zajedničkoj razvojnoj banci, alternativi SWIFT-u, suradnji u AI-u i lunarnom programu
- Kineska vojna parada u Pekingu – Xi obilježio 80. godišnjicu pobjede nad Japanom; defiliralo 10.000 vojnika, zajednička slika lidera s istoka i poruka Zapadu da se može bez njega; Trump prozvao sve “urotom protiv SAD-a”
- Zapadna sigurnosna jamstva i Ukrajina – Macron najavio da će 26 zemalja rasporediti trupe u Ukrajini; Putin uzvratio da će sve zapadne snage na ukrajinskom tlu biti “legitimne mete”.
- GPS ometanja i hibridno ratovanje u Europi – Incident s avionom Ursule von der Leyen u Bugarskoj pokazao ranjivost na GPS jamming i spoofing; baltičke i srednjoeuropske zemlje prijavljuju tisuće slučajeva; NATO i EU obećavaju protumjere, no stručnjaci upozoravaju da je riječ o ozbiljnoj sigurnosnoj prijetnji
- Tragedija u Lisabonu (uspinjača Gloria) – Pukla sajla na uspinjači Gloria, vagon se survao niz padinu i udario u zgradu; više poginulih i ozlijeđenih; tvrtka tvrdi da je vozilo redovito održavano, ali sindikati upozoravali na problem s napetošću sajli
- Politička kriza u Republici Srpskoj – Nakon isteka Dodikova mandata, parlament RS-a potvrdio novu vladu na čelu sa Savom Minićem (Dodikov kum), no stara vlada s Viškovićem i dalje održava sjednice; pravni kaos oko ustavnosti i legitimiteta vlasti
- Ruska ‘anti-Eurovizija’ (Intervizija) – Putin oživljava sovjetsku Interviziju kao protutežu Euroviziji i “woke kulturi”; pravila stroga (zabrana ukrajinskih boja i poderanih traperica), publici se plaća da dođe; nastupa 20-ak zemalja
- Tehnološki kvarovi tjedna (Google i OpenAI) – ChatGPT pao globalno, izazvao bijes korisnika; dan kasnije problemi s Googleovim servisima (tražilica, Gmail, YouTube); pokazalo koliko je društvo ovisno o tehnološkoj infrastrukturi
- Europska svemirska utrka (Švedska i Norveška u prvom planu) – U Švedskoj se gradi svemirski centar Esrange kao buduća europska lansirna baza
- Mark Zuckerberg tuži… Facebook – Američki odvjetnik Mark S. Zuckerberg (isto ime i prezime kao osnivač Mete) tuži Facebook jer mu je račun pet puta suspendiran pod optužbom da se lažno predstavlja; izgubio tisuće dolara zbog blokada