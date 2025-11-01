Danas (11:00)
Globalna nestabilnost, verzija 5.0
Tjedni skener: Od nuklearki do algoritama – (još jedan) tjedan globalne nervoze
- Zveckanje nuklearnim oružjem: Prvo je Vladimir Putin pokazao mišiće, pohvalivši se uspješnim testiranjem ‘letećeg Černobila’, Trump uzvratio nuklearnom podmornicom
- Tragedija u Sloveniji: ubojstvo ugostitelja koji je došao braniti svog sina otvorilo pitanje kriminala u romskim naseljima, prosvjedi i pitanje integracije nacionalne manjine, zasad vatrogasne mjere – povećavanje ovlasti policije
- Crna Gora i migranti iz Turske: tučnjava s nožem rezultirala prosvjedima, ali i protjerivanjem – uhićeno 45 osoba, dio odmah deportiran, uvedene vize za državljane Turske
- Uragan Melissa pogodio Jamajku: vjerojatno najjači uragan u povijesti s vjetrovima brzine 298 km/h, za sobom ostavio pustoš i odnijelo oko 50 života, šteta se procjenjuje na 22 milijarde dolara
- Dodik je opet svima dobar: Ukinuli mu sankcije, njegov kandidat za nasljednika ima plan odcijepljenja, dok je sam u Bjelorusiji dogovorio rusku podršku produženja mandata EUFOR-a u BiH
- Umjetnom inteligencijom protiv korupcije u Albaniji: prvi predstavili AI ministricu, a sad tu ideju šire na parlament – zastupnici dobivaju digitalne asistente
- Nvidia je postala prva tvrtka vrijedna pet bilijuna američkih dolara: vrijednost veća od BDP-a Indije, Japana i Ujedinjenog Kraljevstva, šire se na autonomna vozila, kvantna računala i AI tvornice