Danas (10:00)
Svijet gori, ali barem je Taylor Swift postala “hrvatska snaha”
Tjedni skener: od Trumpove čistke do svinjskih pluća… e, i da – Taylor Swift se udaje
- Trump nastavlja čistku: smijenio guvernerku FED-a, šeficu CDC-a i suspendirao ljude iz FEMA-e; zaprijetio ukidanjem licenci za NBC i ABC te sankcijama EU-u zbog DSA
- Guverner Kalifornije Gavin Newsom trola Trumpa i otvara online dućan Patriot Shop s antitrumpovskim suvenirima, dižući si rejting
- Arktik: otkrivena američka tajna operacija na Grenlandu – trojac regrutirao lokalce za separatistički pokret protiv Danske; nejasno je rade li po nalogu Bijele kuće ili samostalno
- Nedostatak vojnika: EU bez SAD-a fali 300.000 ljudi; Litva, Švedska i Latvija vraćaju vojni rok, Poljska trenira 100.000 civila godišnje, Njemačka i Francuska jačaju vojsku
- Rusija napala Kijev raketama koje su pogodile i Delegaciju EU-a; Trump komentirao da “nije sretan, ali ni iznenađen”
- Taylor Swift i Travis Kelce: objavili zaruke u bajkovitom vrtu; mediji slave, obožavatelji u transu; Kelcejeva majka hrvatskog podrijetla pa Swift prozvana “budućom hrvatskom snahom
- Musk vs. OpenAI: Muskova tvrtka xAI tužila OpenAI i Apple zbog navodne zavjere i gušenja konkurencije na tržištu AI-a, OpenAI podnio tužbu protiv Muska, tvrdeći da je pokušao nagovoriti Zuckerberga na preuzimanje OpenAI-a
- Nvidia: prihodi skočili 56% na 46,7 mlrd. $, dobit 59% – tvrtka dominira tržištem AI čipova, dok Washington ograničava izvoz u Kinu
- Znanost: kineski liječnici uspješno presadili svinjsko plućno krilo u tijelo mrtvog čovjeka; funkcioniralo devet dana – nova faza ksenotransplantacije