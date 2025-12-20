Još jedan tjedan globalnog kaosa: manje novca za Ukrajinu, više buke posvuda - Monitor.hr
Danas (11:00)

Nigdje nema mira

Još jedan tjedan globalnog kaosa: manje novca za Ukrajinu, više buke posvuda

EU nije uspjela dogovoriti veliki paket pomoći Ukrajini pa Zelenski ostaje na znatno manjem iznosu, uz otvorene pukotine među članicama. Trump je još jednom iskoristio javni nastup za samohvalu i vrijeđanje, dok je Putin u višesatnom spektaklu ponudio „mir pod uvjetima“. Australiju je potresao teroristički napad u Sydneyju, Europu masovni prosvjedi, a svijet zgrozila reakcija Trumpa na ubojstvo holivudskog para Reiner. Ukratko (tportal):

  • EU samit: Ukrajina dobila 90, umjesto planiranih 210 milijardi eura
  • Pukotine u EU: Mađarska, Slovačka i Češka izvan aranžmana
  • Trumpovo obraćanje: samohvala, „ratnička dividenda“, napadi na kritičare
  • Putinova konferencija: pet sati propagande i uvjetni „mir“
  • Teroristička pucnjava u Sydneyju s 15 mrtvih
  • Masovni prosvjedi u Italiji, Mađarskoj, Češkoj i Slovačkoj
  • Ubojstvo Roba i Michelle Reiner i Trumpova brutalna reakcija
  • Jared Isaacman imenovan novim šefom NASA-e
  • Njemačka sve češće označena kao „bolesnik Europe“
  • Britanka Ava najavila povlačenje iz online medija (i to na TikToku)… kaže da ćese vratiti mp3 playerima i DVD-ima. Možda povuče slijedbu sa sobom

06.12. (08:00)

Od mira u Ukrajini i dalje ništa, ali zato barem znamo raspored na SP-u

Tjedan u kojem se puno pričalo, a malo dogodilo

Pregovori SAD-a i Rusije o Ukrajini ponovno su propali, dok Putin tvrdi da je pao Pokrovsk, bez potvrde. Trump se bavi Južnom Amerikom, kokainom i diplomatskim gafovima (i plesom na YMCA), a u Bugarskoj i Srbiji tinjaju prosvjedi i energetske krize. EU od 2027. prekida uvoz ruskog plina i suočava se s aferom Mogherini. Eurosong prijeti raspadom zbog Izraela, Italija “nacionalizira” zlato, a Malezija ponovno traži MH370. Znanstvenici upozoravaju da se razvoj umjetne inteligencije širi istim eksponencijalnim obrascem kao pandemija covida. tportal

29.11. (20:00)

Kaos, AI i popkultura

Tjedan u previranjima: od Trumpovih mirovnih planova do AI medvjedića i klimatskih katastrofa

  • Trumpov “mirovni plan” za Ukrajinu – kaotični pregovori, ruski utjecaj na plan, Zelenski pod pritiskom, sve skupa bez rezultata.
  • Putin svira komuz u Kirgistanu – simboličan, gotovo zlokoban glazbeni performans koji podsjeća na njegov stariji “Blueberry Hill” trenutak.
  • Hong Kong u plamenu – golemi požar nebodera s bambusnim skelama, očekuju se stotine žrtava, uhićeni direktori građevinske tvrtke.
  • Jugoistočna Azija pod poplavama – Tajland, Indonezija i Malezija pogođeni katastrofalnim bujicama i desecima žrtava.
  • G20 u Južnoj Africi – deklaracija o klimatskoj krizi bez SAD-a; Trump odbio sudjelovati.
  • EU–Afrika samit u Angoli – EU ulaže 150 mlrd eura do 2027., Afrika traži ukidanje carina, Plenković vidi prilike za hrvatske firme.
  • Srpsko–mađarsko zbližavanje – Dodik i Vučić traže oslonac u Orbanu; Szijjarto putuje po regiji, dodjeljuju mu se doktorati.
  • Srbija u naftnoj krizi – gašenje rafinerije u Pančevu, čekanje američke odluke o JANAF-u, Mađarska obećava povećati isporuke nafte.
  • Vučić i Orban “Dan zahvalnosti” – simbolično slavlje u Subotici uz burek usred energetske drame.
  • Danska “noćna straža” prati Trumpa i njegove arktičke ambicije prema Grenlandu
  • EU definira stav o Chat Controlu – odbacuje masovno skeniranje poruka, pooštrava pravila platformama
  • OpenAI odbacuje krivnju za samoubojstvo tinejdžera, poziva se na “zloupotrebu sustava” – tjedan obilježen i izvještajem o porastu AI-inducirane paranoje, deluzija i raspada obitelji zbog dugotrajnog razgovaranja s chatbotovima

tportal

01.11. (12:00)

Globalna nestabilnost, verzija 5.0

Tjedni skener: Od nuklearki do algoritama – (još jedan) tjedan globalne nervoze

  • Zveckanje nuklearnim oružjem: Prvo je Vladimir Putin pokazao mišiće, pohvalivši se uspješnim testiranjem ‘letećeg Černobila’, Trump uzvratio nuklearnom podmornicom
  • Tragedija u Sloveniji: ubojstvo ugostitelja koji je došao braniti svog sina otvorilo pitanje kriminala u romskim naseljima, prosvjedi i pitanje integracije nacionalne manjine, zasad vatrogasne mjere – povećavanje ovlasti policije
  • Crna Gora i migranti iz Turske: tučnjava s nožem rezultirala prosvjedima, ali i protjerivanjem – uhićeno 45 osoba, dio odmah deportiran, uvedene vize za državljane Turske
  • Uragan Melissa pogodio Jamajku: vjerojatno najjači uragan u povijesti s vjetrovima brzine 298 km/h, za sobom ostavio pustoš i odnijelo oko 50 života, šteta se procjenjuje na 22 milijarde dolara
  • Dodik je opet svima dobar: Ukinuli mu sankcije, njegov kandidat za nasljednika ima plan odcijepljenja, dok je sam u Bjelorusiji dogovorio rusku podršku produženja mandata EUFOR-a u BiH
  • Umjetnom inteligencijom protiv korupcije u Albaniji: prvi predstavili AI ministricu, a sad tu ideju šire na parlament – zastupnici dobivaju digitalne asistente
  • Nvidia je postala prva tvrtka vrijedna pet bilijuna američkih dolara: vrijednost veća od BDP-a Indije, Japana i Ujedinjenog Kraljevstva, šire se na autonomna vozila, kvantna računala i AI tvornice

tportal

20.09. (17:00)

Trump, suze i Eurosong: svijet na probi generalke za kaos

Tjedni skener: Sloboda govora na udaru u SAD-u, sankcije Izraelu i Eurosong pod upitnikom

  • Mediji u SAD-u pod pritiskom zbog Charlieja Kirka: Kimmel cenzuriran – ABC ukinuo emisiju Jimmyja Kimmela jer se rugao Trumpu, pod izlikom da se izrugivao Kirkovoj smrti. Washington Post maknuo kolumnisticu zbog kritike Kirku, a Trump podnio tužbu od 15 mlrd. $ protiv New York Timesa, ali je odbačena jer je “predugačka”…
  • Trump proglasio Antifu terorističkom organizacijom i najavio uredbu protiv “govora mržnje”
  • Trump posjetio Veliku Britaniju: rijetka čast, kraljevski prijem, paunarenje u odjeći, prepeličja jaja, vožnja u kočijama… dogovorio milijardi dolara ulaganja sa Starmerom, navodna politička korist za obojicu
  • EU sankcije Izraelu: Europska komisija – zaključila da izraelske akcije u Gazi nisu u skladu s moralom, iz Izraela prijete odmazdom
  • Prosvjedi u Francuskoj: Pola milijuna ljudi na ulicama – protiv rezova socijalnih naknada i mjera štednje od 44 mlrd. €… Novi premijer u problemu zbog deficita u BDP-u od 114 posto
  • Eurosong pod upitnikom: Irska, Nizozemska, Slovenija, Belgija, Španjolska traže izbacivanje Izraela, inače bojkotiraju natjecanje, spominje se mogućnost da Izrael nastupi pod “neutralnom zastavom”…

tportal

06.09. (10:00)

Parade, jammanje i svemirske baze – dobrodošli u novo doba nesigurnosti

Tjedni skener: svijet se militarizira, Europa improvizira

  • Samit u Tianjinu – Istočna osovina (Kina, Rusija, Indija, Turska i dr.) održala kontrapunkt Zapadu; razgovaralo se o zajedničkoj razvojnoj banci, alternativi SWIFT-u, suradnji u AI-u i lunarnom programu
  • Kineska vojna parada u Pekingu – Xi obilježio 80. godišnjicu pobjede nad Japanom; defiliralo 10.000 vojnika, zajednička slika lidera s istoka i poruka Zapadu da se može bez njega; Trump prozvao sve “urotom protiv SAD-a”
  • Zapadna sigurnosna jamstva i Ukrajina – Macron najavio da će 26 zemalja rasporediti trupe u Ukrajini; Putin uzvratio da će sve zapadne snage na ukrajinskom tlu biti “legitimne mete”.
  • GPS ometanja i hibridno ratovanje u Europi – Incident s avionom Ursule von der Leyen u Bugarskoj pokazao ranjivost na GPS jamming i spoofing; baltičke i srednjoeuropske zemlje prijavljuju tisuće slučajeva; NATO i EU obećavaju protumjere, no stručnjaci upozoravaju da je riječ o ozbiljnoj sigurnosnoj prijetnji
  • Tragedija u Lisabonu (uspinjača Gloria) – Pukla sajla na uspinjači Gloria, vagon se survao niz padinu i udario u zgradu; više poginulih i ozlijeđenih; tvrtka tvrdi da je vozilo redovito održavano, ali sindikati upozoravali na problem s napetošću sajli
  • Politička kriza u Republici Srpskoj – Nakon isteka Dodikova mandata, parlament RS-a potvrdio novu vladu na čelu sa Savom Minićem (Dodikov kum), no stara vlada s Viškovićem i dalje održava sjednice; pravni kaos oko ustavnosti i legitimiteta vlasti
  • Ruska ‘anti-Eurovizija’ (Intervizija) – Putin oživljava sovjetsku Interviziju kao protutežu Euroviziji i “woke kulturi”; pravila stroga (zabrana ukrajinskih boja i poderanih traperica), publici se plaća da dođe; nastupa 20-ak zemalja
  • Tehnološki kvarovi tjedna (Google i OpenAI) – ChatGPT pao globalno, izazvao bijes korisnika; dan kasnije problemi s Googleovim servisima (tražilica, Gmail, YouTube); pokazalo koliko je društvo ovisno o tehnološkoj infrastrukturi
  • Europska svemirska utrka (Švedska i Norveška u prvom planu) – U Švedskoj se gradi svemirski centar Esrange kao buduća europska lansirna baza
  • Mark Zuckerberg tuži… Facebook – Američki odvjetnik Mark S. Zuckerberg (isto ime i prezime kao osnivač Mete) tuži Facebook jer mu je račun pet puta suspendiran pod optužbom da se lažno predstavlja; izgubio tisuće dolara zbog blokada

tportal

30.08. (12:00)

Svijet gori, ali barem je Taylor Swift postala “hrvatska snaha”

Tjedni skener: od Trumpove čistke do svinjskih pluća… e, i da – Taylor Swift se udaje

  • Trump nastavlja čistku: smijenio guvernerku FED-a, šeficu CDC-a i suspendirao ljude iz FEMA-e; zaprijetio ukidanjem licenci za NBC i ABC te sankcijama EU-u zbog DSA
  • Guverner Kalifornije Gavin Newsom trola Trumpa i otvara online dućan Patriot Shop s antitrumpovskim suvenirima, dižući si rejting
  • Arktik: otkrivena američka tajna operacija na Grenlandu – trojac regrutirao lokalce za separatistički pokret protiv Danske; nejasno je rade li po nalogu Bijele kuće ili samostalno
  • Nedostatak vojnika: EU bez SAD-a fali 300.000 ljudi; Litva, Švedska i Latvija vraćaju vojni rok, Poljska trenira 100.000 civila godišnje, Njemačka i Francuska jačaju vojsku
  • Rusija napala Kijev raketama koje su pogodile i Delegaciju EU-a; Trump komentirao da “nije sretan, ali ni iznenađen”
  • Taylor Swift i Travis Kelce: objavili zaruke u bajkovitom vrtu; mediji slave, obožavatelji u transu; Kelcejeva majka hrvatskog podrijetla pa Swift prozvana “budućom hrvatskom snahom
  • Musk vs. OpenAI: Muskova tvrtka xAI tužila OpenAI i Apple zbog navodne zavjere i gušenja konkurencije na tržištu AI-a, OpenAI podnio tužbu protiv Muska, tvrdeći da je pokušao nagovoriti Zuckerberga na preuzimanje OpenAI-a
  • Nvidia: prihodi skočili 56% na 46,7 mlrd. $, dobit 59% – tvrtka dominira tržištem AI čipova, dok Washington ograničava izvoz u Kinu
  • Znanost: kineski liječnici uspješno presadili svinjsko plućno krilo u tijelo mrtvog čovjeka; funkcioniralo devet dana – nova faza ksenotransplantacije

tportal

23.08. (18:00)

Ako je i od politike – dosta je

Tjedni skener: Od Trumpovih čistki do crvene točke u svemiru

  • Trump otpušta šeficu statistike – proglasio brojke o radnim mjestima “bullshitom” i izbacio šeficu Ureda za statistiku rada, optuživši je za sabotažu.
  • Zid prema Meksiku – sada i crn – Trump traži da se ograda oboji crno jer će biti vruća na suncu pa će se teže penjati.
  • Trump, Putin i Zelenski – sastanak u najavi – Trump se hvali da približava pregovore o Ukrajini, ali mnogi sumnjaju da to radi zbog mira, a ne Nobelove nagrade.
  • Izrael najavljuje zauzimanje Gaze – Netanyahu odobrio novu ofenzivu, dok Hamas prihvaća prijedlog o 60-dnevnom primirju; broj civilnih žrtava šokantno visok.
  • Glad u Gazi proglašena službeno – UN-ov IPC potvrdio stanje gladi za pola milijuna ljudi, četvrti put u 20 godina da je izrečena takva procjena.
  • Dodik ostaje bez funkcije – Sud BiH potvrdio smjenu nakon pravomoćne osude; Dodik se busa u prsa, pjeva na skupovima i prijeti referendumom.
  • Nemiri u Srbiji – prosvjedi traju mjesecima, Brnabić optužila da je pad nadstrešnice bio “planirana diverzija”, Vučića na tribinama izvrijeđale Delije.
  • Češka politička groteska – zastupnica iz Babiševe stranke pokušala unajmiti ubojicu da smakne psa; Babiš odmah krenuo u kampanju sa psima u prvom planu.
  • Crvena točka u svemiru – ALMA teleskop otkrio misteriozni objekt u galaksiji NGC 4945, možda posve novu vrstu svemirskog fenomena, nazvan Punctum.

tportal

02.08. (13:00)

Od potresa, South Parka do carina – sve boli osim najamnine, ona ubija

Tjedni skener: Na pomolu priznanje Palestine, razorni potres bez žrtava, Trumpa nagriza satira

  • Francuska i Velika Britanija “zaprijetile” Izraelu priznanjem Palestine: Dok je 75 posto članica UN-a već priznalo državnost Palestine, zapadni velikani dosad su govorili da čekaju ‘pravi trenutak’. A izgleda da je s nezapamćenom humanitarnom krizom u Gazi, u kojoj ljudi svakodnevno umiru čekajući na hranu, u sve više država kucnulo 5 do 12. Da se nešto valja iza brda, pokazuje i Trumpovo nereagiranje na Starmerovu prijetnju
  • Potres od 8,8 po Richteru bez žrtava – čudo ili…? Cunami se na kraju i dogodio, i to visine tri do četiri metra, no najveća katastrofa bila je poplava u gradu Severo-Kurilsku
  • SAD i EU dogovorili carine, nisu baš svi zadovoljni: svi europski proizvodi koji se uvoze u SAD carinit će se s 15 posto, a zauzvrat, Unija se obvezala iduće tri godine kupovati američki LNG
  • Trump u krevetu sa Sotonom: Trump želi pošto poto otresti se pitanja o Epsteinu, no mediji ne odustaju – u prvom redu sa satiričarima, posljednjim bastionom medijskih sloboda. Riječ je naravno o epizodi South Parka, a najavljeno ih je još
  • Ide Mile lajkovačkom prugom: Dodik narednih šest godina ne smije biti predsjednik Republike Srpske, no prvo ga se mora pokušati zaista maknuti, uključujući i zaplijeniti avion kojim je i prije bježao. Zasad neće ustuknuti
  • Najam stana u centrima gradova gotovo nepriuštiv mladima: na rijetkim adresama možete unajmiti trosoban stan za manje od 2000 eura mjesečno
  • EU pokreće najrigorozniji nadzor AI sustava u povijesti: Od 2. kolovoza (danas) na snagu stupaju ključne odredbe Zakona o umjetnoj inteligenciji (AI Act), prvog sveobuhvatnog zakonodavnog okvira za regulaciju umjetne inteligencije – No mnoge zemlje još nemaju ni timove, ni novac, ni plan. Regulacija dolazi, ali birokracija kasni

tportal

05.07. (13:00)

Sad sve znate

Vidovdanski prosvjed i blokade nakon njega, Musk na listi za deportaciju i kineski AI s partijskom knjižicom

  • Srbija: Studentski prosvjedi i nacionalistički narativi – više od 140.000 ljudi okupilo se na Vidovdan, s naglaskom na srpski nacionalni mit i mučeništvo, nakon njih – Igra mačke i miša s policijom, postavljanje barikada i izbjegavanje sukoba
  • SAD: Trumpov “Veliki lijepi zakon” i sukob s Muskom: Potpisan zakon koji uključuje porezne olakšice za bogate, rezove državne potrošnje i povećanje zaduženosti
  • Mađarska: Orbanov pokušaj zabrane Pridea izazvao kontraefekt – LGBT okupljanje postao najveći prosvjed protiv Orbanova režima od 2010., unatoč pokušajima zabrane
  • SAD smanjuje vojnu pomoć Ukrajini: Pentagon zaustavio isporuku ključnog oružja, uključujući projektile za sustav Patriot, Njemačka i Velika Britanija rade na jačanju unutarnje obrambene suradnje, žele neovisnost od SAD-a
  • Kina: Lansiranje “komunističkog AI-a”: Kineski startup s podrškom Komunističke partije širi utjecaj kroz “Digitalni put svile”, nije bez odgovora u SAD-u i OpenAI-a u vidu obrane
  • Ekologija: PFAS kontaminacija vode u Francuskoj, zabranjena konzumacija vode iz slavine, kritike na neprovođenje medicinskih testova i ignoriranje problema, karte zagađenja pokazuju više od 23.000 kontaminiranih lokacija diljem Europe

tportal

21.06. (11:00)

Svijet na rubu kaosa, ali barem imamo kolutanje očima i demografske ratove milijardera

Tjedan u znaku sukoba Izraela i Irana, tehnološki divovi vode privatne ratove, a zelena tranzicija se guši u vlastitom uspjehu

  • Iran prijeti blokadom Hormuškog tjesnaca, Izrael otkriva slabosti u Željeznoj kupoli, a Trump oklijeva između potpore Izraelu i izolacionizma, što dodatno pojačava globalnu nesigurnost.
  • Na G7 samitu u Kanadi Trump prerano odlazi, ostale lidere ostavlja da potpišu deklaraciju o deeskalaciji iransko-izraelskog sukoba, a najveći incident postaje kolutanje očima Meloni prema Macronu.
  • Trumpova administracija fokusira NASA-u na solo misije na Mjesec i Mars, čime sabotira europske projekte ExoMars i Mars Sample Return te prekida međunarodnu suradnju na Lunar Portalu.
  • Orban je zabranio LGBTQ+ Pride u Mađarskoj, uvodeći kazne i nadzor s kineskim kamerama za prepoznavanje lica, dok liberalni gradonačelnik Budimpešte tvrdi da će se povorka ipak održati unatoč pritiscima i prozivkama EU i Hrvatske.
  • Ruska grupa Wagner kontrolira diktatore u Africi dok tisuće mladih žena rade u nehumanim uvjetima u tvornicama dronova u Tatarstanu, često bez plaće i kontakta s obiteljima, što je izazvalo istrage afričkih zemalja i podiglo Interpol, otkrivajući moderno ropstvo povezano s ratnom ekonomijom.
  • Elon Musk i Pavel Durov vode privatne demografske ratove: Musk ima 14 djece i aktivno regrutira žene za surogat-majke, dok Rus koji je vlasnik Telegrama, donirajući spermu, ima preko 100 biološke djece širom svijeta i odredio je da njegova djeca ne smiju pristupiti njegovom bogatstvu 30 godina — tehnološki milijarderi koji vlastitim genom žele zaustaviti pad nataliteta u doba algoritama
  • Kineska solarna industrija, nekad simbol zelene revolucije, danas se guši zbog prekomjernih kapaciteta i žestoke konkurencije koja ruši cijene, uz milijarde dolara gubitaka, iako već prebacuju fokus s proizvodnje na skladištenje energije, pitanje je je li kasno za spas sektora koji se pretvara u “silicijsku blokadu.”

tportal