Nigdje nema mira

Pregovori SAD-a i Rusije o Ukrajini ponovno su propali, dok Putin tvrdi da je pao Pokrovsk, bez potvrde. Trump se bavi Južnom Amerikom, kokainom i diplomatskim gafovima (i plesom na YMCA), a u Bugarskoj i Srbiji tinjaju prosvjedi i energetske krize. EU od 2027. prekida uvoz ruskog plina i suočava se s aferom Mogherini. Eurosong prijeti raspadom zbog Izraela, Italija “nacionalizira” zlato, a Malezija ponovno traži MH370. Znanstvenici upozoravaju da se razvoj umjetne inteligencije širi istim eksponencijalnim obrascem kao pandemija covida. tportal