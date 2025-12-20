Nigdje nema mira
Još jedan tjedan globalnog kaosa: manje novca za Ukrajinu, više buke posvuda
EU nije uspjela dogovoriti veliki paket pomoći Ukrajini pa Zelenski ostaje na znatno manjem iznosu, uz otvorene pukotine među članicama. Trump je još jednom iskoristio javni nastup za samohvalu i vrijeđanje, dok je Putin u višesatnom spektaklu ponudio „mir pod uvjetima“. Australiju je potresao teroristički napad u Sydneyju, Europu masovni prosvjedi, a svijet zgrozila reakcija Trumpa na ubojstvo holivudskog para Reiner. Ukratko (tportal):
- EU samit: Ukrajina dobila 90, umjesto planiranih 210 milijardi eura
- Pukotine u EU: Mađarska, Slovačka i Češka izvan aranžmana
- Trumpovo obraćanje: samohvala, „ratnička dividenda“, napadi na kritičare
- Putinova konferencija: pet sati propagande i uvjetni „mir“
- Teroristička pucnjava u Sydneyju s 15 mrtvih
- Masovni prosvjedi u Italiji, Mađarskoj, Češkoj i Slovačkoj
- Ubojstvo Roba i Michelle Reiner i Trumpova brutalna reakcija
- Jared Isaacman imenovan novim šefom NASA-e
- Njemačka sve češće označena kao „bolesnik Europe“
- Britanka Ava najavila povlačenje iz online medija (i to na TikToku)… kaže da ćese vratiti mp3 playerima i DVD-ima. Možda povuče slijedbu sa sobom