Ljeti smo uvijek na korak do scenarija na Kubi
Toplinski val testira izdržljivost: Polovica hrvatske elektroenergetske mreže starija od 40 godina
Hrvatska bilježi rast potrošnje struje od 17,76 % tijekom ljetnih vrućina, što nas svrstava u sam europski vrh. Iako je sustav trenutačno stabilan, a potražnju za klima uređaje uspješno pokriva 1.250 megavata iz solarnih elektrana, stručnjaci pozivaju na oprez. Ravnatelj Energetskog instituta, Dražen Jakšić, upozorava da je čak 50 % domaće elektroenergetske mreže starije od 40 godina. Pravi test tek slijedi s vrhuncom turističke sezone, kada bi istodobni kvarovi na više zastarjelih vodova, uzrokovani ekstremnim temperaturama i preopterećenjem, mogli izazvati ozbiljne poremećaje u opskrbi. Poslovni