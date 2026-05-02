Proljeće na steroidima

Iako su nas u travnju zadesila hladnija razdoblja, statistika ne laže: mjesec je bio iznadprosječno topao, u Dubrovniku čak drugi najtopliji u povijesti. Uz to, zabilježena je ekstremna suša u većini zemlje, dok je Istra “plivala” zbog lokalnih pljuskova. Prva trećina godine nastavlja trend zagrijavanja (1 – 2 °C iznad prosjeka), što je potaknulo ranu vegetaciju. Pred nama je topliji svibanj s temperaturama do 25 °C, no oprez – iako su šanse za mraz male, “ledeni sveci” sredinom mjeseca još uvijek vrebaju, a od ponedjeljka se vraća i kiša. HRT