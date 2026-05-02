Travanj topliji od prosjeka, a svibanj prijeti "ledenim svecima" i kišom
Danas (16:00)

Proljeće na steroidima

Travanj topliji od prosjeka, a svibanj prijeti “ledenim svecima” i kišom

Iako su nas u travnju zadesila hladnija razdoblja, statistika ne laže: mjesec je bio iznadprosječno topao, u Dubrovniku čak drugi najtopliji u povijesti. Uz to, zabilježena je ekstremna suša u većini zemlje, dok je Istra “plivala” zbog lokalnih pljuskova. Prva trećina godine nastavlja trend zagrijavanja (1 – 2 °C iznad prosjeka), što je potaknulo ranu vegetaciju. Pred nama je topliji svibanj s temperaturama do 25 °C, no oprez – iako su šanse za mraz male, “ledeni sveci” sredinom mjeseca još uvijek vrebaju, a od ponedjeljka se vraća i kiša. HRT


01.04. (14:00)

Kišobran više nije dovoljan, od sad sa sobom uvijek treba nositi i kabanicu

Ekstremne oluje postaju novo normalno: Stručnjaci pozivaju na hitnu prilagodbu

Razorna nevremena u regiji više nisu pojave koje se događaju „jednom u stoljeću“, već realna prijetnja svakih deset godina. Znanstvenici Branko Grisogono i Lučka Kajfež Bogataj upozoravaju da su klimatske promjene i zagrijavanje mora stvorili uvjete za ekstremne udare vjetra i rezonanciju atmosfere. Ključni problemi su zastarjeli građevinski standardi i nedostatak sustavnog planiranja. Rješenje leži u klimatski sigurnoj gradnji, osnivanju nacionalnog klimatskog centra te kontinuiranoj edukaciji građana. Vrijeme se mijenja brže od društva, stoga prilagodba infrastrukture i politike više nije izbor, već nužnost za preživljavanje u novoj klimatskoj eri. HRT

26.03. (00:00)

Nemojte još spremati kapute, zima uzvraća udarac

Crveni alarm: Nagli povratak zime i snježni kaos u Hrvatskoj

Hrvatsku očekuje drastičan pad temperature (do 15 °C) i povratak zimskih uvjeta. DHMZ je izdao crveno upozorenje za Liku, Gorski kotar, Istru i Kvarner zbog olujnog vjetra, obilne kiše i snijega koji bi u gorju mogao dosegnuti i metar visine. Civilna zaštita i HAK pozivaju na maksimalan oprez, obveznu zimsku opremu i odgodu putovanja. Očekuju se prekidi prometa i opskrbe energijom, dok će u unutrašnjosti puhati neuobičajeno jak sjeverac. Smirivanje i lagani porast temperatura predviđaju se tek krajem vikenda, uz rizik od slabog mraza u gorju. Index, HRT

15.03. (00:00)

Pripremite klima-uređaje i živce

Super El Niño: Pacifik se ubrzano zagrijava, očekuju se iznadprosječne ljetne vrućine

Nakon slabljenja La Niñe i neuobičajeno snažnih zapadnih vjetrova iznad Pacifika, u dubini oceana formirao se topli Kelvinov val koji potiskuje hladnu vodu i podiže topliju prema površini. Prognoze NOAA-e i modela NMME upućuju na brzi razvoj El Niña do ljeta, s vrhuncem tijekom zime. Takav fenomen mogao bi donijeti izraženije vremenske ekstreme – od poplava i suša do promjena u putanjama oluja. Za ljeto se već prognoziraju iznadprosječne temperature u dijelovima SAD-a, Kanade i Europe, procjenjuje Severe Weather Europe. Nacional

30.01. (12:00)

Zima bi mogla ugristi jače nego što smo se navikli, a ljeto uzvratiti s kamatama

Globalni zaokret vremena u 2026.: od La Niñe prema El Niñu

U 2026. godini očekuje se snažna promjena globalnih atmosferskih i oceanskih obrazaca. La Niña u Tihom oceanu brzo slabi, a modeli najavljuju razvoj El Niña već tijekom ljeta, s vrhuncem iduće zime. Već u veljači moguć je poremećaj polarnog vrtloga zbog stratosferskog zagrijavanja, što bi moglo donijeti prodore hladnog zraka u Europu i istočni dio SAD-a. Ti procesi mogli bi utjecati na vremenske prilike do ožujka i duboko u proljeće. Večernji, Nacional

23.12.2025. (19:00)

Vakula na AI pogon

Od aplikacija natrag prognostičaru: AI mijenja način na koji pratimo vremensku prognozu

Meteorološka tehnologija ulazi u fazu radikalne transformacije: fokus se seli s dizajna aplikacija na brzinu obrade golemih količina radarskih podataka. Klasične vremenske aplikacije postaju usko grlo jer ne mogu pratiti sve gušće i brže radarske tokove u stvarnom vremenu. AI sustavi i GPU-akceleracija omogućuju gotovo kontinuiranu analizu, ranije detekcije opasnih pojava i pametnu filtraciju informacija. Umjesto da korisnici otvaraju aplikacije, AI asistenti će ih proaktivno upozoravati i vraćati “ljudski” element prognoze – ali uz strojnu brzinu. Bug

20.12.2025. (00:00)

Stalni gost na planinama, povremeni izletnik u nizini

Bijeli Božić u Hrvatskoj sve rjeđa pojava, osobito u nizinama

Najčešći je na planinskim postajama poput Zavižana, Puntijarke i Parga, dok Zagreb-Grič već 17 godina nije vidio snijeg na božićno jutro. U nizinama se bijeli Božić javlja tek dvaput u desetljeću. Aktualna prognoza za ovu godinu ostaje neizvjesna – oborina je izgledna, ali snijeg ima tek oko 10 % šanse. Kaže analiza DHMZ-a za razdoblje 1961. – 2024. tportal

14.12.2025. (15:00)

I da se ne grijemo na drva

Güttler: Ako bismo brže elektrificirali vozila, povećali bismo kvalitetu zraka

Ravnatelj DHMZ-a Ivan Güttler upozorava da su sezonske prognoze i dalje najslabija karika meteorologije, osobito kod oborina, dok je globalno zagrijavanje stabilan i ubrzan proces. Hrvatska, kao dio Sredozemlja, bilježi snažnije zatopljenje, pad ljetnih oborina, veći rizik od požara i porast razine mora. Prag od 1,5 °C globalnog zagrijavanja uskoro će biti trajno prijeđen. Istodobno, Hrvatska bilježi snažan rast obnovljivih izvora, ali promet ostaje ključni klimatski problem. Index

29.11.2025. (00:00)

I dalje štedi na pahuljama

Prognoza za zimu: bit će toplija od prosjeka, snijega povremeno

Prosinac bi mogao biti oborinski iznad prosjeka, dok je za ostale mjesece količina oborine oko uobičajena, ali s niskom pouzdanošću. Severe Weather Europe predviđa manje snijega tijekom zime, uz male pomake nabolje u novijim modelima. Siječanj ostaje najsiromašniji snijegom, a blago poboljšanje moguće je u veljači i izraženije u ožujku. UKMO model potvrđuje slične trendove uz oprez zbog stratosferskih utjecaja. Index

21.11.2025. (21:00)

Ukratko, ova će zima biti kao nekad

Rani kolaps polarnog vrtloga najavljuje hladniji i snježniji prosinac 2025.

znenadno stratosfersko zagrijavanje izazvalo je jedan od najranijih kolapsa polarnog vrtloga u 70 godina, što bi moglo donijeti znatno hladniji i snježniji prosinac 2025. Hladni arktički zrak već početkom mjeseca spuštat će se prema SAD-u i Kanadi, gdje se očekuju temperature 2–6 °C ispod prosjeka i povećana šansa za bijeli Božić. Europa bi najprije mogla imati topliji početak mjeseca, no od druge polovice prosinca raste vjerojatnost prodora hladnog zraka i snijega, osobito u sjevernim, središnjim i istočnim područjima. Večernji

14.08.2025. (12:00)

Atlantski povjetarac zamijenio afrički udar topline

Ljeto 2025. bez toplinskih valova, s više nestabilnosti i vjetra

Ljeto 2025. u Hrvatskoj odstupa od uobičajenog obrasca – srpanj je prošao bez toplinskih valova, uz česte frontalne prodore, pljuskove i olujni vjetar. DHMZ navodi da se učestalost i smjer vjetra zasad ne mogu precizno potvrditi, no dugoročne projekcije predviđaju pojačanje ljetnog i jesenskog vjetra na Jadranu. Uz slabiji utjecaj afričkog grebena, prevladao je dotok svježijeg zraka iz Atlantskog područja, što je donijelo nestabilnije uvjete. Ovakvi obrasci mogli bi biti sezonska oscilacija, ali i signal klimatskih promjena. tportal