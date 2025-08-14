Ljeto 2025. bez toplinskih valova, s više nestabilnosti i vjetra - Monitor.hr
Danas (10:00)

Atlantski povjetarac zamijenio afrički udar topline

Ljeto 2025. bez toplinskih valova, s više nestabilnosti i vjetra

Ljeto 2025. u Hrvatskoj odstupa od uobičajenog obrasca – srpanj je prošao bez toplinskih valova, uz česte frontalne prodore, pljuskove i olujni vjetar. DHMZ navodi da se učestalost i smjer vjetra zasad ne mogu precizno potvrditi, no dugoročne projekcije predviđaju pojačanje ljetnog i jesenskog vjetra na Jadranu. Uz slabiji utjecaj afričkog grebena, prevladao je dotok svježijeg zraka iz Atlantskog područja, što je donijelo nestabilnije uvjete. Ovakvi obrasci mogli bi biti sezonska oscilacija, ali i signal klimatskih promjena. tportal


Slične vijesti

09.07. (19:00)

Nebo se smiruje, ali kišobran još ne spremajte

Do kraja ljeta toplije od prosjeka, ali i dalje s iznenađenjima

Nakon snažnih oluja na Jadranu i kontinentu, vremenske prilike se postupno smiruju. Upozorenja se povlače, ali bura i lokalne nestabilnosti ostaju mogući. Ravnatelj DHMZ-a Güttler najavljuje porast temperatura i djelomično stabilnije vrijeme, dok klimatolozi ističu da će ostatak ljeta biti topliji od prosjeka, ali s mogućim kratkotrajnim nevremenima sredinom srpnja. tportal

21.05. (13:00)

Prognoza s upozorenjem: Ne zaboravite kremu za sunčanje, kišobran i živce

Ljeto 2025.: toplinski valovi, suša i pokoji kaos s Atlantika

  • Svibanj – Proljetni tulum niskog tlaka: Posljednji tjedan svibnja donosi ozbiljnu destabilizaciju vremena. Velika zona niskog tlaka ruši se nad Europu, uzrokujući zahladnjenje, česte oborine i mogućnost jakih nevremena, pogotovo u srednjoj i sjevernoj Europi. Jug ostaje nešto suši zbog utjecaja visokog tlaka. Ukratko – kaotičan kraj proljeća.
  • Lipanj – Zatišje sjevera i sunce juga: Visoki tlak nad sjevernim Atlantikom širi se prema zapadu i jugu Europe, dok niži tlak drži sjeveroistok. To znači stabilnije i toplije uvjete na zapadu i jugu, dok središnja i sjeveroistočna Europa mogu imati svježije i nešto nestabilnije vrijeme. Oborina je manje nego inače – suhi lipanj za većinu.
  • Srpanj – Udarno suho i vruće: Ljeto se razmahuje – visoki tlak dominira nad središnjom i zapadnom Europom, potiskujući oborine i donoseći iznadprosječne temperature. Srpanj će biti topao, suh i pogodan za ljubitelje toplinskih valova. Kišobran ide na godišnji.
  • Kolovoz – Sunce za sredinu, kiša za sjever: Sustav niskog tlaka nad sjeverozapadom Europe šalje poremećaje prema sredini kontinenta. Iako će biti vrlo toplo, osobito u srednjoj i sjevernoj Europi, očekuju se česti vremenski lomovi – kratki pljuskovi i grmljavinska nevremena. Jug i jugoistok ostaju suši i stabilniji.
  • Rujan – Ljetni bonus u većini krajeva – Nastavlja se dominacija visokog tlaka na sjeveru i sredini Europe, što znači toplo i suho vrijeme. Jug ponovno dobiva nešto više oborina, no ostatak kontinenta uživa u produženom ljetu. Jesen kasni – barem meteorološki.

Večernji

09.05. (09:00)

La Niña se igra skrivača, a ljeto uzima stvari u svoje ruke

Bez La Niñe, ali s toplim oceanom: sve upućuje na vruće i aktivno ljeto

Iako su znanstvenici nakon snažnog El Niña 2024. očekivali dolazak La Niñe, hladni oceanski uzorak nije se u potpunosti razvio — barem zasad. Pasati su zakazali, hladna voda nije izbila na površinu, pa ostajemo u tzv. ENSO-neutralnim uvjetima. To otežava vremenske prognoze, ali jedno je sigurno: Atlantik je topao, El Niño ne ometa razvoj uragana, i pred nama je vrlo vruće i vjerojatno burno ljeto, uz povećan rizik od snažnih oluja. Dugoročne klimatske promjene dodatno mute sliku i čine pravila sve manje predvidivima. N1

25.03. (16:00)

Sunce na maksimumu, oborine na minimalcu

Čeka nas iznadprosječno toplo ljeto s mogućim toplinskim valovima

  • temperature: iznadprosječno toplo vrijeme tijekom cijelog ljeta, s najvišim temperaturama u srpnju i kolovozu, uz visoku vjerojatnost toplinskih valova
  • oborine: vlažniji početak ljeta (lipanj) s većom količinom oborina, nakon čega slijedi sušniji period u srpnju i kolovozu, s manje oborina od prosjeka
  • opći uvjeti: stabilni i suhi vremenski uvjeti u kasnijem dijelu ljeta, što može rezultirati povećanim rizikom od suše, posebice u unutrašnjosti, dok bi obala mogla doživjeti tipično vruće i suho ljeto uz povremene lokalne pljuskove.

Index

21.03. (11:00)

Tko preživi, pričat će unucima o hladu

Ljeto 2025.: Vrućine, suše i toplinski valovi na Balkanu

Prvi dugoročni modeli prognoziraju izuzetno vruće i sušno ljeto 2025. na Balkanu i Mediteranu. ECMWF i CANSIPS predviđaju temperature iznad prosjeka, malo oborina i dugotrajne toplinske valove, osobito u srpnju. Rizik od suša i šumskih požara bit će visok, a moguća je i nestašica vode. Kolovoz bi mogao donijeti blago zahlađenje, ali će vrućine i dalje dominirati. Iako se prognoze mogu mijenjati, zasad izgleda da će klima raditi prekovremeno – na maksimumu. tportal

17.08.2024. (10:00)

Zimsko ljetovanje

Zbog toplinskih valova, turisti neće na Mediteran: ‘Ne da mi se biti pod klimom’

Istraživanja Europske unije pokazala su da hladnija podneblja postaju sve popularnije destinacije za odmor u Europi, pogotovo među turistima iz germanskih zemalja kojima su temperature na jugu postale jedva podnošljive i vrlo nezgodne. Za europske zemlje koje su blagoslovljenje ledom, snijegom i niskim temperaturama ovo je izvanredna vijest jer polako postaju destinacije kojima se pribjegava i u ljetnim mjesecima, a ne samo zimi. Skandinavske zemlje već su započele s turističkim oglašavanjem usmjerenim na ono čega imaju najviše – ledenjaka i snijega, a ove bi se zemlje u budućnosti mogle dobro okoristiti klimatskim promjenama koje su promijenile želje posjetitelja koji su nekada ljeti hitali na Sredozemlje. tportal

04.08.2024. (16:00)

Specijalizirali smo se za ljetni asortiman

Lokalpatriotski ‘must have‘: 10 stvari bez kojih ljeto nije ljeto

Za vrijeme ljetnih mjeseci proračuni se mijenjaju i rastu potrebe za specifičnim proizvodima. Baš kao što je kuhano vino idealan napitak za hladne zimske noći, neki drugi proizvodi jednako su tako traženi za vrijeme turističke sezone. Lider donosi popis takvih (domaćih!) proizvoda koji ljeto znače:

  • Zaštita kože od sunca: Olivalove kreme
  • Šeširi Kobali
  • Sunčane naočale Ghetaldusa
  • Galebovo donje rublje
  • Barke Arbe Nautika
  • Sportska odjeća Alpasa
  • Cedevita
  • Japanke i natikače Borovo
  • Sladoledi Croccantino
  • Suncobrani Vis Prometexa
14.07.2024. (09:00)

A tu je i pomisao kako je ovo najhladnije ljeto do kraja naših života...

Kada je vani vruće tijelo reagira slično kao kada imate napad panike

Iako je uobičajeno mišljenje da se dolaskom ljeta i Sunca svi osjećaju sretnije, to ipak nije slučaj za ljude koji pate od anksioznosti i tjeskobe. Naime, upravo suprotno, ona se u ljetnim mjesecima često pogoršava. Anksioznost je definirana kao osjećaj nelagode, napetosti, zabrinutosti, velikog stresa, panike, straha, ali i iracionalnog lošeg predosjećaja. Javlja se kada se pretjerano brinemo, odnosno kada smo izloženi nekoj stresnoj situaciji, Zašto se anksioznost ljeti pogoršava? Odgovor je sljedeći: zbog pritiska okoline da moramo sudjelovati u svim ljetnim aktivnostima, ali i u vremenu. Previše Sunca pojačava lučenje melatonina, hormona koji utječe na regulaciju sna, a dulji dani znače i manju proizvodnju ovog hormona. Uz sve to, vrućina je važan faktor koji ljude čini nervoznima i oko sitnica. Klikaj

22.06.2024. (11:00)

Treba dobro razmisliti da si kod kuće ugradim bazen

Čini se da je i ovo ljeto najhladnije do kraja naših života

Studija u časopisu Nature ukazuje na to da su klimatske promjene uzrokovane ljudskim djelovanjem pomaknule ljetne maksimume daleko iznad svega viđenog u dva tisućljeća. Prošlogodišnje ljeto na sjevernoj polutki bilo je najtoplije u 2000 godina. U jednom od nedavnih intervjua klimatolog Branko Grisogono je kazao kako su emisije plinova staklenika i dalje iz godine u godinu sve veće, dodajući da smo kao “na velikim kolima i idemo na giljotinu”. Jučerašnji nestanak struje uz saharski pijesak također je posljedica  klimatskih promjena. Index

19.04.2024. (21:00)

Croatia Full of beauty

Četiri hrvatske plaže među 20 najljepših u Europi

Izvješće BookRetreatsa donosi analizu 200 plaža u 16 europskih obalnih zemalja, kako bi se rangirale one najbolje po sunčanim danima, sigurnosti, pristupačnosti i kvaliteti vode, a u top 20 našle su se i četiri hrvatske plaže. Na trećem mjestu našla se plaža Pasjača u Konavlima, s kristalno čistim morem. Ova prekrasna plaža se nalazi iza strmih litica, a do nje se može doći jedino stepenicama koje su usječene u stijenu. Na osmom mjestu nalazi se plaža Galebove stijene u Puli. Plaža Mala Raduča u Primoštenu je na devetom mjestu, a plaža Oprna na otoku Krku se smjestila na 18. mjesto. Prvo mjesto na ljestvici zauzela je plaža La Concha, koja se nalazi u Španjolskoj. (Journal)