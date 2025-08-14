Atlantski povjetarac zamijenio afrički udar topline

Iako je uobičajeno mišljenje da se dolaskom ljeta i Sunca svi osjećaju sretnije, to ipak nije slučaj za ljude koji pate od anksioznosti i tjeskobe. Naime, upravo suprotno, ona se u ljetnim mjesecima često pogoršava. Anksioznost je definirana kao osjećaj nelagode, napetosti, zabrinutosti, velikog stresa, panike, straha, ali i iracionalnog lošeg predosjećaja. Javlja se kada se pretjerano brinemo, odnosno kada smo izloženi nekoj stresnoj situaciji, Zašto se anksioznost ljeti pogoršava? Odgovor je sljedeći: zbog pritiska okoline da moramo sudjelovati u svim ljetnim aktivnostima, ali i u vremenu. Previše Sunca pojačava lučenje melatonina, hormona koji utječe na regulaciju sna, a dulji dani znače i manju proizvodnju ovog hormona. Uz sve to, vrućina je važan faktor koji ljude čini nervoznima i oko sitnica. Klikaj