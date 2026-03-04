Danas (08:00)
Zvuči kao scenarij za trilogiju
Tri moguća ishoda rata SAD-a i Irana: od strateške pobjede do regionalnog kaosa
- Sukob koji je pokrenuo Donald Trump napadom na Iran uz potporu Izraeal nosi goleme rizike za Bliski istok. Analitičari vide tri scenarija: narodni ustanak i stratešku pobjedu SAD-a, opstanak oslabljenog režima uz dugoročnu nestabilnost ili potpuni kaos nalik Libiji, s građanskim ratom i regionalnim posljedicama. Kritičari upozoravaju na nejasnu strategiju Washingtona i opasnost širenja sukoba. N1
- Vojni analitičar Ivica Mandić ocijenio je da su SAD i Izrael ostvarili tri ključna cilja u ratu protiv Irana: zračnu premoć, dekapitaciju političkog i vojnog vodstva te uništenje više od polovice iranskih raketnih lansera. Tvrdi da je Iranu ostalo pedesetak lansera za napade na Izrael te između 1200 i 1500 raketa za ciljeve u Perzijskom zaljevu. Upozorava da bi zatvaranje Hormuškog tjesnaca izazvalo snažan američki odgovo. Dnevnik
- Ujedinjeni arapski emirati razmatraju vojni udar na Iran, ran upozorio europske zemlje da se ne uključuju u rat, poručivši da će se svaki takav potez smatrati “činom rata”, iranska Skupština stručnjaka izabrala je Mojtabu Hoseinija Hameneija za novog vrhovnog vođu (Index, Report)
- Korpus iranske Revolucionarne garde – IRGC upravlja iranskim programom balističkih raketa, odgovorni su za sigurnost tamošnjeg nuklearnog programa i koordiniraju suradnju s regionalnim saveznicima, ako ih se mobilizira, moglo bi ih biti 600 tisuća (Jutarnji)