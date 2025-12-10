Trumpov ‘mirovni paket’ za Ukrajinu: ambiciozan plan pun mina - Monitor.hr
Danas (17:00)

Kad biznis susretne geopolitiku, uvijek netko ostane kratkih rukava

Trumpov ‘mirovni paket’ za Ukrajinu: ambiciozan plan pun mina

Trumpov tim razrađuje mirovni plan za Ukrajinu koji uključuje ubrzani ulazak u EU, američka sigurnosna jamstva nalik NATO-u te demilitariziranu zonu duž linije razdvajanja. Razmatraju se teritorijalni ustupci Rusiji, uključujući dio Donjecka, dok Ukrajina odbija ustavna ograničenja vojske. Zaporiška nuklearka mogla bi biti pod američkom upravom. Plan predviđa golema ulaganja u obnovu Ukrajine, ali i Rusije, uz korištenje zamrznute ruske imovine. Kritičari upozoravaju da bi pristup “sada ili nikada” bio ozbiljna Trumpova greška. Washington Post, Jutarnji


Slične vijesti

01.12. (11:00)

I njima je dosta

Starešina: Nastavkom rata ni Ukrajina ni Rusija ne mogu ništa dobiti, mogu samo izgubiti

Sada je izgledno sljedeće: da je rusko-ukrajinski mir ovoga puta zaista blizu, da će se promijeniti ukrajinske granice, da će se sklopiti novi sigurnosni aranžmani za Ukrajinu, o kojima sve detalje zasad zna samo najuži krug američkih, ruskih i ukrajinskih pregovarača (tim redom), te da je to samo jedna etapa u resetiranju globalnog poretka. Upravo zbog posljednje odrednice važno je razumjeti taj mirovni proces. Na pomolu su i sklapanja novih sigurnosnih aranžmana za Ukrajinu. Višnja Starešina za Lider

26.11. (13:00)

Pregovori za mir kao da kupuju nekretnine

Donald Trump kao mirotvorac: Zaista završava ratove, ali na sebi svojstven, poslovnjački način

Dakako, to uključuje i pristup koji odustaje od širenja vrijednosti (liberalne demokracije) diplomatskim (ili oružanim putem), već je spreman ‘loptati se’ s bilo kojim sugovornikom koji pokaže inicijativu za zadovoljenjem onoga što se kao američki interes stavi na stol. Njegov pristup istovremeno uključuje prijetnje oružanim intervencijama ili hod po rubu otvorenog sukoba, kao u Latinskoj Americi. Primirje u Gazi dalo mu je dodatan vjetar u leđa za smirivanje rata u Ukrajini, gdje su prihvatili američki plan za prekid sukoba, iako nije najpovoljniji za Ukrajinu – morat će se odreći dijela teritorija uz ostale uvjete koje traži Kremlj. Putinova Rusija poznaje samo rječnik sile te će pristati na ustupke jedino ako se osvjedoči u to da je (američka i europska) sila preokrenula stanje u smrznutom ukrajinskom blatu. Višeslav Raos za tportal

15.11. (21:00)

Ratni diskont

Ukrajina i američki oružani diskont: Europa na troškovnoj dijeti

Ukrajinski rat traje gotovo četiri godine, dok Europa plaća trilijunske račune za američko oružje kroz mehanizam PURL. SAD diktira uvjete, Trump prijeti carinama i smanjenjem obrambene zaštite ako EU ne kupuje dovoljno oružja. EU lideri, uključujući von der Leyen, obvezali su porezne obveznike na 600 milijardi eura „danka“. Autor kritizira trošenje europskog novca na rat, naglašava korupciju u Ukrajini i upozorava da snaga oružja ne jamči mir, dok diplomatsko rješenje ostaje zanemareno. Marijan Vogrinec za H-alter.

18.10. (01:00)

Stol je postavljen, ali fali par stolica (i jedan nalog za uhićenje)

SAD oklijeva poslati Ukrajini Tomahawke: nedostatak lansera i Trumpova neodlučnost, održan sastanak Trumpa i Zelenskog u Bijeloj kući

  • Donald Trump i Volodimir Zelenski sastali su se u Bijeloj kući, razgovarajući o mogućoj isporuci raketa Tomahawk Ukrajini. Zelenski je ponudio suradnju na proizvodnji dronova i protuzračnoj obrani, dok je Trump upozorio da bi Tomahawci mogli značiti “veliku eskalaciju”. Trump tvrdi da je “stol za dogovor postavljen”, ali i da se Putin možda “igra” s njim prije susreta u Budimpešti. Zelenski kaže da se “počeo kužiti” s Trumpom, a obojica poručuju da žele mir — ali svatko na svoj način. tportal
  • Glavna prepreka isporuci Tomahawka Ukrajini je manjak američkih lansera Typhon, kojih SAD imaju tek nekoliko. Trump je u Bijeloj kući poručio da “radije želi završiti rat nego dijeliti moćno oružje”, dok je Zelenski ponudio “tisuće dronova u zamjenu za rakete”. Putin je istodobno zahvalio RT-u što “brani istinu”, a analitičari ocjenjuju da Trump pokušava odvojiti Rusiju od Kine i posredovati u dogovoru između Moskve i Kijeva. Index
  • Sažetke susreta donosi i Jutarnji
  • Međunarodni kazneni sud (ICC) želi da se Putin uhiti ukoliko stigne na sastanak s Trumpom u Budimpeštu (Index)
  • Prekretnica ili opasna eskalacija? Tomahawk ima domet koji mijenja igru – može li slomiti Putina? I Bijela kuća i Kijev smatraju da bi upravo takvo oružje moglo natjerati ruskog predsjednika Vladimira Putina za pregovarački stol (tportal)
30.09. (18:00)

Brojanje mrtvih, međurezultat

Ruski propagandisti: Podcijenili smo ukrajinsku vojsku, ovo je već praktički poraz

“Rusi se moraju probuditi i prihvatiti stvarnost. Puno ljudi gine, a nemaju se čime pohvaliti”, rekao je 28. rujna američki potpredsjednik JD Vance. Samo nekoliko dana ranije predsjednik SAD-a Donald Trump izjavio je da je Rusija “potrošila milijune i milijune dolara na bombe, projektile, streljivo i živote, njihove živote, a praktički nisu osvojili nikakav teritorij”. Posljednjih dana i više proruski komentatora javno je priznalo da ruska ofenziva zapinje, potvrđujući upozorenja o velikim gubicima i malom napretku. Ukrajinska skupina za praćenje Deep State izračunala je da je Rusija od lipnja do kolovoza zauzela 1548 četvornih kilometara teritorija, ali izgubila 94.810 vojnika – prosječno 1030 dnevno. Taj dobitak čini tek 0.003 posto ukupne površine Ukrajine. Dmitri Rogozin, ruski senator koji zastupa okupiranu Zaporišku oblast je priznao da je front “u slijepoj ulici” i da Moskva više nije sposobna ostvariti značajniji napredak. “Nemoguće je napredovati. Na fronti je mrtva točka”… Index

30.09. (11:00)

Trumpov izaslanik Kellogg: “Ukrajinci, imate naše dopuštenje. Udarite Ruse duboko.”

Na izravno pitanje znači li Trumpov stav da Ukrajina može izvoditi dalekometne udare na Rusiju, Keith Kellogg, specijalni izaslanik američkog predsjednika Donalda Trumpa za Ukrajinu, je odgovorio potvrdno. “Mislim da, čitajući što je on rekao, i čitajući što su rekli potpredsjednik Vance kao i tajnik Rubio, odgovor je da. Iskoristite sposobnost za duboke udare”, poručio je. BBC, Index

28.09. (12:00)

Kako je „specijalna operacija” specijalno potvrdila ukrajinski identitet

Harari: Ukrajina pobijedila ključnu bitku – Putin nije uništio njezinu naciju

Rusija je, uz goleme gubitke, zauzela tek 0,6% teritorija i nije ostvarila strateške ciljeve. Ukrajina je obranila Kijev, povratila Herson i Harkiv te neutralizirala rusku pomorsku i zračnu nadmoć inovacijama s dronovima i projektilima. Poznati izraelsi povjesničar upozorava da je najveća prijetnja ukrajinskoj obrani pad volje Zapada, a ne stanje na bojištu. Putinov ključni poraz već je jasan: umjesto uništenja, rat je učvrstio ukrajinsku nacionalnu svijest. Yuval Noah Harari u komentaru za Financial Times

26.09. (19:00)

Kad ti let odgodi klinac s igračkom iz garaže

Dronovi zatvaraju europske zračne luke i otvaraju sigurnosne dileme

Upadi dronova u danske zračne luke izazvali su zatvaranja i zabrinutost širom Europe. Iako nema potvrde o ruskoj umiješanosti, incidenti se uklapaju u širi kontekst hibridnih prijetnji. Problem je što su dronovi jeftini, lako dostupni i teško ih je razlikovati od rekreativnih, dok je njihovo obaranje u blizini urbanih zona rizično i skupo. Trenutne mjere uglavnom se svode na detekciju i privremeno zatvaranje prometa. EU zato najavljuje izgradnju „zida protiv dronova“, no zasad su aerodromi uglavnom prepušteni improvizaciji i vlastitom snalaženju. DW

15.09. (10:00)

Kad dronovi postanu diplomatske note

Putin ne želi mir – sukob sa Zapadom postao mu je politički kisik

Ruski dronovi u poljskom zračnom prostoru (Index) pokazali su da Vladimir Putin nema namjeru završiti rat, već ga koristi za održavanje vlasti i testiranje NATO-a. Iako Rusija trpi goleme gubitke, Kremlj mir vidi kao politički rizik, posebno zbog domaćih jastrebova. Analitičari upozoravaju na jačanje hibridnog rata i provokacije koje potkopavaju vjeru u kolektivnu obranu. Trumpova nejasna stajališta o NATO-u i sankcijama dodatno osnažuju Putina, dok Moskva nastavlja s vojnom mobilizacijom i retorikom koja podsjeća na razdoblje prije invazije na Ukrajinu. Index

22.08. (16:00)

Trump računa do 300, Ukrajinci do zadnjeg centa

Ukrajina nosi glavni teret rata: trećina BDP-a za obranu, Zapad daje tek djelić

Ukrajina u rat ulaže trećinu svoga BDP-a i gotovo dvije trećine državnog proračuna – oko 55 milijardi eura godišnje, što građane stoji trećinu prosječne plaće. EU i SAD zajedno su dali manje od 130 milijardi, što po glavi ispada tek stotinjak eura godišnje. Ukupni trošak rata i obnove procjenjuje se na 700 milijardi eura, dok šteta na infrastrukturi već prelazi 150 milijardi. Nesrazmjer je očit: dok Zapad troši sitniš u odnosu na svoj dohodak, Ukrajinci plaćaju rat gotovo vlastitim životnim standardom. tportal