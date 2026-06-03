Pametna tehnologija za glupe odluke
Kako je tehnologija izjednačila snage na bojištu i obesmislila moderne ratove
Analiza The Economista koju prenosi Jutarnji pokazuje da je napredak tehnologije promijenio tri ključne stvari u modernom ratovanju. Prvo, bojišta su preplavljena jeftinim dronovima i senzorima, zbog čega je zračnu nadmoć teže ostvariti, a vojnici su izloženiji nego ikad. Drugo, softveri pokretani umjetnom inteligencijom omogućuju masovno selektiranje ciljeva, no precizni napadi ne jamče pobjedu jer i slabije strane sada posjeduju ubojito oružje dugog dometa. Treće, međunarodne norme i pravila ratovanja brutalno se krše sa svih strana. Zaključak je jasan: moderni ratovi postali su preskupi, nepredvidivi i gotovo ih je nemoguće brzo završiti.