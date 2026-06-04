Dragi Vladimire, smijem li Vam stati na kraj?
Zelenski objavio otvoreno pismo Putinu: “Ukrajina predlaže kraj rata”
Pismo je objavljeno dan nakon što je Ukrajina izvela veliki napad na Sankt-Peterburg, pogodivši veliko skladište nafte i vojne ciljeve istog jutra kada je Putin u gradu dočekivao svjetske čelnike na svom ključnom gospodarskom forumu, piše The Kyiv Independent. Zelenski je naglasio da je sukob Putinov “osobni odabir” te ga je podsjetio na vojne neuspjehe, razorne sankcije i rastuće nezadovoljstvo Rusa. Nudi sastanak na neutralnom terenu. Index