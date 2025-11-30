Kad bi barem i dugovi imali gumb “isključi me”

Sve više ovisnika traži pomoć u zagrebačkoj Klinici za psihijatriju Sveti Ivan, gdje dnevna bolnica već deset godina liječi najteže slučajeve – od online casina do sportskog klađenja. Bivši ovisnik Mario Čumbrek, u apstinenciji od 2018., razvio je aplikaciju Gam Help za procjenu rizika i održavanje apstinencije. Kao dodatna mjera uveden je Registar isključenih igrača, koji odraslima omogućuje dobrovoljno blokiranje pristupa igrama na sreću, što je dosad zatražilo više od 2700 građana. HRT