Vraćaju se rode
U Hrvatsku se u posljednje tri godine iz inozemstva vratilo oko 30 tisuća ljudi
Ili godišnje, njih oko 10 tisuća, podaci su Državnog zavoda za statistiku. Nakon povratka najčešće otvaraju obrte ili tvrtke u građevini, uslužnim i tehničkim djelatnostima, koristeći različite mjere i programe za povratnike. Mjeru samozapošljavanja „Biram Hrvatsku“ iskoristilo više od 1100 povratnika. U Ministarstvu demografije ističu da su povratnicima dostupne i druge mjere: oslobođenje od poreza na dohodak na pet godina te mjere za stambeno zbrinjavanje. HRT