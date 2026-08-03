Za mobitel dobiješ cijelu zgradu

U ruskom gradu Vorkuti stan se može kupiti za svega par sto eura - znatno jeftinije od novog iPhonea - Monitor.hr
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U ruskom gradu Vorkuti stan se može kupiti za svega par sto eura – znatno jeftinije od novog iPhonea

Ekonomski pritisci, inflacija i zapadne sankcije doveli su do apsurdnih razlika na ruskom tržištu. U arktičkom rudarskom gradu Vorkuti nekretnine su postale jeftinije od pametnih telefona. Manji jednosobni stan od 34 kvadrata prodaje se za samo 787 funti (oko 940 eura / 1000 dolara), dok se dvosobni stanovi nude za manje od 1900 funti. S druge strane, novi iPhone 17 Pro Max zbog otežanog uvoza u Rusiji doseže cijenu i do 2000 funti. Zbog propasti lokalne industrije i masovnog iseljavanja, vlasnici u Vorkuti nekretnine nude praktički za sitniš. Vorkuta je specifičan slučaj, budući da se do ovog grada u kojem su uglavnom živjeli rudari i njihove obitelji ne može cestom, samo vlakom. Klik, The Sun, Business Insider


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Putin mijenja narativ o ratu u Ukrajini, Rusija se suočava sa sve većim ekonomskim i vojnim pritiskom

Suočen s gospodarskim pritiskom i iscrpljujućim ratom, Vladimir Putin prvi put nakon četiri godine spominje kraj sukoba i koristi blaži rječnik prema Kijevu. Analitičari smatraju da je riječ o taktičkom populizmu kojim smiruje tjeskobnu rusku javnost, dok istovremeno pokušava prikazati Ukrajinu kao prepreku miru. Rusija ne odustaje od maksimalističkih zahtjeva. Dok Kremlj strože kontrolira internet i strahuje od dronova čak i tijekom parade, na frontu se nastavlja rat iscrpljivanjem. Putinova promjena narativa vjerojatno je priprema terena za proglašenje pobjede bez obzira na stvarne (ne)uspjehe. Index, The Kyiv Independent

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Do posljednjeg daha

Putinov rat duži od Drugog svjetskog, saveznici se osipaju

Rat u Ukrajini, koji je Putin najavljivao kao trodnevnu operaciju, traje dulje od sovjetske borbe protiv nacističke Njemačke i postaje sve iscrpljujući za Rusiju. Uz velike gubitke i ograničene teritorijalne dobitke, Moskva se suočava i s urušavanjem mreže međunarodnih partnera – od Sirije i Venezuele do nesigurnog partnerstva s Iranom. Analitičari ističu da ti odnosi nikada nisu bili pravi savezi, već nužni aranžmani. Kremlj, unatoč slabostima, ne pokazuje znakove popuštanja. POLITICO, Jutarnji, Index