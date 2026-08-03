Za mobitel dobiješ cijelu zgradu
U ruskom gradu Vorkuti stan se može kupiti za svega par sto eura – znatno jeftinije od novog iPhonea
Ekonomski pritisci, inflacija i zapadne sankcije doveli su do apsurdnih razlika na ruskom tržištu. U arktičkom rudarskom gradu Vorkuti nekretnine su postale jeftinije od pametnih telefona. Manji jednosobni stan od 34 kvadrata prodaje se za samo 787 funti (oko 940 eura / 1000 dolara), dok se dvosobni stanovi nude za manje od 1900 funti. S druge strane, novi iPhone 17 Pro Max zbog otežanog uvoza u Rusiji doseže cijenu i do 2000 funti. Zbog propasti lokalne industrije i masovnog iseljavanja, vlasnici u Vorkuti nekretnine nude praktički za sitniš. Vorkuta je specifičan slučaj, budući da se do ovog grada u kojem su uglavnom živjeli rudari i njihove obitelji ne može cestom, samo vlakom. Klik, The Sun, Business Insider