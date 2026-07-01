Prisilno u penziju
Forbes: Putin gubi kontrolu nad vojskom i narodom. Bliži se kraj njegove vladavine
Prema analizi časopisa Forbes, Vladimir Putin nalazi se u terminalnoj fazi vladavine, a njegov pad predviđa se u roku od najviše tri godine. Režim se suočava s golemim pritiskom: ukrajinski dronovi uništavaju skladišta goriva uzrokujući nestašice, dok uhićenje vojnog blogera Aleksandra Lunina budi duh Prigožinove pobune među vojnicima. Paranoju u Kremlju dodatno je pojačala tajanstvena smrt Putinovog bliskog saveznika Sergeja Ivanova. Forbes zaključuje da bi elita, u strahu za vlastite glave, mogla pokrenuti “Ceausescuov scenarij”, a ključ sudbine drži Kina koja Putina može gospodarski dotući. Index