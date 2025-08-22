Trump računa do 300, Ukrajinci do zadnjeg centa
Ukrajina nosi glavni teret rata: trećina BDP-a za obranu, Zapad daje tek djelić
Ukrajina u rat ulaže trećinu svoga BDP-a i gotovo dvije trećine državnog proračuna – oko 55 milijardi eura godišnje, što građane stoji trećinu prosječne plaće. EU i SAD zajedno su dali manje od 130 milijardi, što po glavi ispada tek stotinjak eura godišnje. Ukupni trošak rata i obnove procjenjuje se na 700 milijardi eura, dok šteta na infrastrukturi već prelazi 150 milijardi. Nesrazmjer je očit: dok Zapad troši sitniš u odnosu na svoj dohodak, Ukrajinci plaćaju rat gotovo vlastitim životnim standardom. tportal