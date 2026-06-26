Pomirite se više

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Ukrajinci zaustavljaju rusku ofenzivu uz pomoć naprednih AI dronova, na Krimu izvanredno stanje
U rudarstvu uništenom gradu Rodinskeu kod Pokrovska, ukrajinska 20. brigada Lubart uspješno je zaustavila rusku ljetnu ofenzivu. Rusi na ovom području trpe zastrašujuće gubitke koje Kremlj pokušava nadoknaditi očajničkim mjerama, poput slanja neobučenih kuhara i vozača na bojišnicu kao oblik kazne. S druge strane, ukrajinska brigada se od partizanske skupine transformirala u visokotehnološku silu. Koristeći sustave umjetne inteligencije za automatsko prepoznavanje i uništavanje ciljeva te napade dronovima duboko iza neprijateljskih linija, uspješno drže položaje unatoč iscrpljenosti. Index
- Zelenski odobrio 40-dnevnu kampanju s ciljem poticanja Rusije da okonča rat, kaže da su u posjedu ruskih povjerljivih dokumenata koji ukazuju da ukrajinska strategija pritiska daje rezultate, pogođena skladišta streljiva i vojni ciljevi bulje u Rusiji (Index)
- Ruska protuzračna obrana oborila je 660 ukrajinskih dronova preko noći s četvrtka na petak, pogođeni ciljevi i na Krimu (Jutarnji), gdje je proglašeno izvanredno stanje zbog ekonomskih problema, obustavljen turizam i prodaja goriva (tportal)