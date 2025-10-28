Ima bujnu maštu

Predviđamo da će utjecaj nadljudske umjetne inteligencije tijekom sljedećeg desetljeća biti ogroman, veći od onoga što je donijela Industrijska revolucija. Napisali smo scenarij koji predstavlja našu najbolju procjenu kako bi to moglo izgledati. On se temelji na ekstrapolacijama trendova, simulacijama, povratnim informacijama stručnjaka, iskustvu u OpenAI-ju te ranijim uspješnim prognozama… piše u uvodu i čini se vrijedno čitanja. ai-2027.com

Ovdje je jedan ozbiljniji komentar AI2027 sajta koji kaže: “Autori predviđaju veliku vjerojatnost da će svi ljudi za šest godina biti (u biti) mrtvi, a to se podudara s mojom najboljom procjenom budućnosti.” Thoughts on AI 2027