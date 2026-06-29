Programirati znamo, nego etičke dileme nas muče
Umjetna inteligencija mijenja tržište rada: Filozofi u AI tvrtkama traženiji od programera
Revolucija umjetne inteligencije preokrenula je tržište rada: podaci iz SAD-u pokazuju da diplomirani filozofi imaju veću stopu zaposlenosti od programera (nezaposlenost 5,1 % naspram 7 %). AI kompanije proživljavaju pravi “egzodus” profesora s filozofskih fakulteta. Lekcije stare dvije tisuće godina, poput sokratovske metode i intelektualne poniznosti, pomažu modelima da manje haluciniraju i budu kritičniji. Dok se etički sustavi poput deontologije (Kant) ugrađuju u Claudeov “ustav” za veću iskrenost, OpenAI i Google koriste konzekvencijalizam za vaganje koristi i rizika. Jutarnji