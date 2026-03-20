Posljednji pozdrav duhovnom mentoru
In memoriam: Jürgen Habermas – teoretičar i praktičar javnog uma
U djetinjstvu je bio podvrgnut dvjema operacijama zbog nepčanog rascijepa ili zečje usne. Poput milijuna druge djece rođene iste godine, u svojoj četrnaestoj godini bio je aktiviran za artiljerijskog pomoćnika (dodavača granata) u bitkama protiv savezničkih aviona. I jedno i drugo, i zečja usna i nacionalsocijalizam, uvelike će utjecati na njegovo životno i filozofsko opredjeljenje. Umjesto straha od otežane jezične artikulacije, razvit će impozantnu teoriju društva, morala i prava, a u njenu će osnovu postaviti upravo ljudsku jezičnu komunikaciju. Umjesto bijega od iskustva nacionalsocijalizma, njegovih rasnih zakona, koncentracijskih logora i milijuna ubijenih i poginulih zbog rasne čistoće i nacionalne superiornosti, Habermas će do kraja života biti protivnik takvih ili sličnih ideologija i režima. Milorad Pupovac za Novosti.