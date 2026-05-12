Znam da ništa ne znam, ali zato nisam glup
Glupan ne razmišlja, idiot razmišlja pogrešno, a glupi idiot bez razmišljanja prihvaća svoje pogrešno razmišljanje… iz knjige o gluposti
Nietzsche piše o “povremenoj volji za glupošću” i preporučuje tu taktiku ako ste čvrsto donijeli neku odluku, piše Zdenko Duka u osvrtu na knjigu “O glupanima, idiotima i glupim idiotima” norveškog filozofa Larsa Fr. H. Svendsena, za Ideje: Svi smo glupi: izražavamo se klišejima i floskulama, prikrivajući tako da nemamo potrebno shvaćanje teme o kojoj govorimo. Ako smo svi glupani, k tome i idioti, a povremeno i glupi idioti, onda bismo takvim Svendsenovim uopćavanjem mogli zaključiti da ne postoje pojmovi koji čine razliku između glupana i ne-glupana, idiota i ne-idiota te glupog idiota i onog tko nije glupi idiot. Sve se to onda nivelira. Ali, očito je poanta u razlikama u količini gluposti, idiotizma i glupog idiotizma kod svakog od nas. I što je najvažnije, u samospoznaji toga. Svendsen razlikuje glupost, idiotizam i glupi idiotizam….