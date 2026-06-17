Od piksela do antičkih tračeva
Umjetna inteligencija ne mijenja znanstvenike, već kao moćan alat pronalazi skrivene obrasce u golemim podacima
Dok chatbotovi pune naslovnice, stvarna snaga umjetne inteligencije leži u proširivanju ljudskog znanja kroz analizu prevelikih skupova podataka. Sustavi poput modela strojnog učenja unutar projekta “Izazov Vezuv” omogućuju čitanje pougljenjenih, neotvorivih svitaka iz Herkulaneja (zatrpanog 79. godine) pomoću rendgenskih snimki, prepuštajući filolozima konačno tumačenje tekstova. Slično tome, sustav AlphaFold2 predvidio je strukturu 200 milijuna proteina, što je ubrzalo medicinu i donijelo kreatorima Nobelovu nagradu za kemiju. AI najbolje djeluje kao napredni istraživački alat koji izdvaja ključne informacije, dok ljudska provjera i interpretacija ostaju nezamjenjive. Mreža