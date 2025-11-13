Dobije te u debati
Umjetna inteligencija uvjerljivija nego što mislimo
Novo istraživanje sa Stanforda pokazuje da umjetna inteligencija može biti jednako uvjerljiva kao čovjek u političkoj komunikaciji. AI-generirane poruke jednako učinkovito oblikuju stavove o temama poput poreza, oružja ili pušenja, a ispitanici su često otvoreniji kad misle da poruka dolazi od AI, ne od druge osobe. “Neutralni glasnik” smanjuje neprijateljstvo i potiče dijalog, no autori upozoravaju da ista tehnologija može postati alat manipulacije i širenja dezinformacija. U digitalnoj politici, čini se, botovi već imaju dar govora – i moć uvjeravanja. Mreža