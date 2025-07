Rest in power

Nakon karijere duge 49 godina, začetnici heavy metala, Black Sabbath, spustili su 4. veljače 2017. kulise u gradu gdje su i započeli karijeru – Birminghamu. Svoj posljednji nastup u karijeri su zaključili izvedbom legendarne Paranoid . Gitarist Tommy Iommi rekao je kako neće potpuno isključiti mogućnost ponovnog okupljanja u svrhu sviranja pokojeg zajedničkog koncerta. “Ne bih to potpuno otpisao. Moguće je. Možda snimimo i još jedan album. No, nisam siguran hoće li se to dogoditi”, kaže Iommi, ali da više ne želi na turneje. Planet Rock, Guitar World, Birmingham Mail