Rest in power

Iron Maiden 24. srpnja 2018. stižu u Arenu Zagreb, a ulaznice su danas službeno puštene u prodaju. Dostupne su na svim prodajnim mjestima Eventima te putem linka www.eventim.hr, a cijene se kreću od 270 do 750 kuna.

Koncept svjetske turneje the Legacy Of The Beast inspiriran je Maidenovom istoimenom mobilnom igrom i stripom, a pozornica i scenografija uključivat će niz različitih, ali međusobno povezanih ‘svijetova’ koji će popratiti set listu velikog izbora materijala iz osamdesetih godina, i pregršt iznenađenja s kasnijih albuma, u svrhu postizanja raznolikosti.

Ulaznicu u svijet the Legacy Of The Beast dostupne su po sljedećim cijenama:

Lože – 750kn

Salon – 650kn

Tribina dolje 1 – 370kn

Tribina dolje 2 – 360kn

Parter – 350kn

Tribina gore 1 – 295kn

Tribina gore 2 – 270kn